開逛／來了才知道 亞洲50大酒吧Indulge為何連年得獎？

如果喜歡去酒吧的朋友，應該對Indulge Experimental Bistro 不陌生，以懶人包的方式來說就是一間由華人雞尾酒教父Aki Wang （最近榮獲終身成就獎）領軍，開了一間在11年內瘋狂得獎的酒吧，不僅已連續四年入圍亞洲50大酒吧，每年穩坐前五名，最近更得到一個再合理也不過的獎項：「榜單傳奇獎」。

畢竟你看，能夠讓超過300多位來自40個不同國家的專業評審，連續4年把手中神聖的一票投給台灣Indulge，而且他們還必須符合18個月內造訪當地的資格。誒！說真的能讓這些具有資格投票的業界權威性人物特別來台灣朝聖這件事，其實真的是一件很讓人起雞皮疙瘩，感到驕傲的事情耶。

所以講這麼多，它到底強在哪？氣氛裝潢嗎？還是服務品質？調酒真的有比別間好喝嗎？我個人一句話總結：它就是一間超接地氣，有著國際級水準的台灣在地酒吧。畢竟每個人都有不一樣的味蕾，我沒有辦法回答你這間調酒是不是最好喝，但這裡就像是酒吧界的鼎泰豐那種概念，明明台灣一堆地方都在賣小籠包，但你就是知道這兒用料實在、服務專業，假設今天你是一個導遊的話，這裡就是會被列為必踩點的行程之一。

其實去年我就曾經帶一位在墨爾本知名酒吧的資深調酒師造訪，印象非常深刻的是一走進門的時候，想說這裡怎麼沒有內心想的氣派，基本上就是一間零距離感以白色為主調的餐酒館，是漂亮沒有錯，但感覺要成為國際酒吧，應該要搬出一些閃爍大理石或台東木雕的東西吧？結果一坐下來的那一刻，我就對於剛剛的內心小劇場感到失態，店員不僅以專業中英文講解菜單酒水設計如何以台灣角度出發，更在我們好奇發問時，詳細的解說每一項單品背後的故事啟發，就彷彿看完了一場藝術表演，沒有任何事情是過於矯情突兀，由餐點到酒水，這裡的一切都是如此平衡和諧。

今天藉由採訪重溫當日美好，品嚐2020年全新概念菜單（平均每12-15月更新一次），同樣秉持著「將台灣之美推廣世界」的概念，將台南道地吃法牛番茄＋薑汁沾醬做成果凍口感，搭配煙燻起司作成沙拉，以及把夜市小吃蚵仔煎搖身一變成為西方版的歐姆蛋，這種東西與其說是要讓外國人驚艷，倒不如說更是讓台灣人用發現新大陸的角度重新愛上自己每天快吃膩的食材！

講這麼多，到現在我是不是還沒有好好聊聊這裡的調酒？我覺得畢竟這裡是由三次得到世界調酒冠軍Aki設計的酒單，好不好輪不到我來說嘴，但值得一提的是「當茶葉遇到雞尾酒」的這系列調酒，竟然是一款從採訪開始到冰塊融化都完全好喝的酒，清爽的荔枝葡萄味與茶的結合，不過度甜膩的酒精感就像是葡萄酒與空氣結合後的轉變，每一秒都值得細細品嚐，我實在完全不懂這到底是怎麼做到的啊？