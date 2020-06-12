快訊

整理包／600元藝Fun券 怎麼領+用 連同加碼一次全上手

全台9縣市大雨特報！台南大雷雨持續至14時45分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開逛／來了才知道 亞洲50大酒吧Indulge為何連年得獎？

聯合報 / 文／Mickey 黃鈺文
連續四年入圍亞洲50大酒吧的Indulge Experimental Bistro。（圖／黃鈺文提供）
連續四年入圍亞洲50大酒吧的Indulge Experimental Bistro。（圖／黃鈺文提供）

如果喜歡去酒吧的朋友，應該對Indulge Experimental Bistro 不陌生，以懶人包的方式來說就是一間由華人雞尾酒教父Aki Wang （最近榮獲終身成就獎）領軍，開了一間在11年內瘋狂得獎的酒吧，不僅已連續四年入圍亞洲50大酒吧，每年穩坐前五名，最近更得到一個再合理也不過的獎項：「榜單傳奇獎」。

畢竟你看，能夠讓超過300多位來自40個不同國家的專業評審，連續4年把手中神聖的一票投給台灣Indulge，而且他們還必須符合18個月內造訪當地的資格。誒！說真的能讓這些具有資格投票的業界權威性人物特別來台灣朝聖這件事，其實真的是一件很讓人起雞皮疙瘩，感到驕傲的事情耶。

所以講這麼多，它到底強在哪？氣氛裝潢嗎？還是服務品質？調酒真的有比別間好喝嗎？我個人一句話總結：它就是一間超接地氣，有著國際級水準的台灣在地酒吧。畢竟每個人都有不一樣的味蕾，我沒有辦法回答你這間調酒是不是最好喝，但這裡就像是酒吧界的鼎泰豐那種概念，明明台灣一堆地方都在賣小籠包，但你就是知道這兒用料實在、服務專業，假設今天你是一個導遊的話，這裡就是會被列為必踩點的行程之一。

其實去年我就曾經帶一位在墨爾本知名酒吧的資深調酒師造訪，印象非常深刻的是一走進門的時候，想說這裡怎麼沒有內心想的氣派，基本上就是一間零距離感以白色為主調的餐酒館，是漂亮沒有錯，但感覺要成為國際酒吧，應該要搬出一些閃爍大理石或台東木雕的東西吧？結果一坐下來的那一刻，我就對於剛剛的內心小劇場感到失態，店員不僅以專業中英文講解菜單酒水設計如何以台灣角度出發，更在我們好奇發問時，詳細的解說每一項單品背後的故事啟發，就彷彿看完了一場藝術表演，沒有任何事情是過於矯情突兀，由餐點到酒水，這裡的一切都是如此平衡和諧。

今天藉由採訪重溫當日美好，品嚐2020年全新概念菜單（平均每12-15月更新一次），同樣秉持著「將台灣之美推廣世界」的概念，將台南道地吃法牛番茄＋薑汁沾醬做成果凍口感，搭配煙燻起司作成沙拉，以及把夜市小吃蚵仔煎搖身一變成為西方版的歐姆蛋，這種東西與其說是要讓外國人驚艷，倒不如說更是讓台灣人用發現新大陸的角度重新愛上自己每天快吃膩的食材！

講這麼多，到現在我是不是還沒有好好聊聊這裡的調酒？我覺得畢竟這裡是由三次得到世界調酒冠軍Aki設計的酒單，好不好輪不到我來說嘴，但值得一提的是「當茶葉遇到雞尾酒」的這系列調酒，竟然是一款從採訪開始到冰塊融化都完全好喝的酒，清爽的荔枝葡萄味與茶的結合，不過度甜膩的酒精感就像是葡萄酒與空氣結合後的轉變，每一秒都值得細細品嚐，我實在完全不懂這到底是怎麼做到的啊？

在體驗Indulge的過程中，我想起了自己曾在澳洲兩頂帽子的高級餐廳當服務生時，也是以這樣嚴謹的態度去對待店裡的每一項商品服務客人，因為在此刻，你的工作不只是在販賣單品，而是帶領顧客進入一趟美好且完整的旅程。或許來過店裡的你，不一定會記得到底當晚你吃了跟喝了什麼，但是你絕對會帶回一份最無價與友人的體驗回憶。

沒想到竟然有從採訪開始到冰塊融化都完全好喝的酒。（圖／黃鈺文提供）
沒想到竟然有從採訪開始到冰塊融化都完全好喝的酒。（圖／黃鈺文提供）
這道「黑柿番茄襯薑味柴魚湯凍佐煙燻起司沙拉」把台灣傳統番茄配薑汁吃法融入其中。（圖／黃鈺文提供）
這道「黑柿番茄襯薑味柴魚湯凍佐煙燻起司沙拉」把台灣傳統番茄配薑汁吃法融入其中。（圖／黃鈺文提供）
Indulge不僅接地氣，也有著國際級水準的台灣在地酒吧。（圖／黃鈺文提供）
Indulge不僅接地氣，也有著國際級水準的台灣在地酒吧。（圖／黃鈺文提供）
「鮮蚵歐姆蛋佐甜菜破布子醬和風乾海菜」台灣道地料理蚵仔煎搖身一變變成西式料理。（圖／黃鈺文提供）
「鮮蚵歐姆蛋佐甜菜破布子醬和風乾海菜」台灣道地料理蚵仔煎搖身一變變成西式料理。（圖／黃鈺文提供）
終於知道為什麼Indulge會被稱為酒吧界鼎泰豐。（圖／黃鈺文提供）
終於知道為什麼Indulge會被稱為酒吧界鼎泰豐。（圖／黃鈺文提供）
「木一號」以琴酒當作基底，運用凍頂烏龍茶搭配柴燒龍眼、桂花、荔枝、白葡萄製作而成的調酒。（圖／黃鈺文提供）
「木一號」以琴酒當作基底，運用凍頂烏龍茶搭配柴燒龍眼、桂花、荔枝、白葡萄製作而成的調酒。（圖／黃鈺文提供）
2020新設計的菜單特別將幻燈片重疊結合經緯線及蕨類插畫設計成酒單，藉由光源投影出台灣地圖，好似透過世界的窗看見台灣自然環境的美。（圖／黃鈺文提供）
2020新設計的菜單特別將幻燈片重疊結合經緯線及蕨類插畫設計成酒單，藉由光源投影出台灣地圖，好似透過世界的窗看見台灣自然環境的美。（圖／黃鈺文提供）

台灣人 葡萄酒

延伸閱讀

男大生持刀追砍學長重傷 檢方認有滅證之虞聲押

東京確定解除警報！同時緩和「休業要請」朝解封邁進

日媒：東京擬19日起全面恢復商店行號經營

日東京定調解除「東京警報」 娛樂場所12日可望重啟

相關新聞

開逛／來了才知道 亞洲50大酒吧Indulge為何連年得獎？

如果喜歡去酒吧的朋友，應該對Indulge Experimental Bistro 不陌生，以懶人包的方式來說就是一間由...

誠徵試吃員！媽祖興麻辣拌麵麻香帶勁　真有這麼神？

喜歡吃乾拌麵的人都知道乾拌麵的靈魂來自於它的醬料，醬料不對，整碗毀滅。而近來乾拌麵市場競爭激烈，百家爭鳴，要如何搞出創意...

U值媒／驟雨之島 在時代的巨輪下被推著走

作為讀者，我覺得這樣的作品才是真正回歸到寫作的本質。一輩子努力生活，在生命飽滿的累積之後，決定要寫些什麼，因此不需要太多的修飾，已經非常深刻。這本小說集其實是可以很輕易地寫成一部長篇的，而作者決定拆成不同的短篇，正可以省去那些多餘的虛構，或許少了些趣味，但文字會更加緊實，而真誠。

夏季保養清涼風！韓系保養送面膜、美體小舖用檸檬洗澡

最近天氣悶熱又濕，保養品當然也要走清涼風格，韓系保養too cool for school大方送出白滑雞蛋瞬效舒緩局部保...

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15限量開賣

想要買CSD中衛醫用口罩的快鎖定！momo購物網將於6月15日上午限量開賣CSD中衛、MOTEX摩戴舒、天天、永猷、濾得...

黑貓當模特 Boucheron 孔雀羽毛珠寶 貴氣賣萌

鳥禽的羽毛帶給人柔軟輕盈印象，其中又以具華麗色彩、光明意念的「孔雀羽毛」最為人印象深刻。寶詩龍（Boucheron）的P...

川菜絕妙二十四味型／如意宴 在細微處發光

致力於推廣精緻中菜的張聰2012年開始設計如意宴，從上海到香港，從台北到東京，江湖盛名多年，我卻始終無緣參與，直到這次第...

搭不起Space X？買一件MB&F火箭 在家開心一下很可以

即便1969年人類已成功登月，50年後的人類想太空旅行的夢想還需要再等一下。由Elon Musk在2002年創立的Spa...

川菜絕妙二十四味型／與當代大師的對話…

穿著一件鼠灰色毛衣外套，頸間一條奶黃底色帶著橙橘與水藍圖案的絲巾，和同一彩系的黃橘色腰帶，彼此呼應，非常悅目舒心。談吐清...

請問要奶油蛋糕還是可頌麵包？MOSCHINO奢華甜點包來了

搞怪的MOSCHINO在今年初的米蘭秋冬時裝周發布了一系列靈感源自瑪麗安東尼（Marie Antoinette）與東京風...

PS4造型悠遊卡 3天賣48萬張

悠遊卡公司與Sony公司攜手推出PS4手把造型悠遊卡，8日起連續三天「限時不限量」，民眾上網瘋搶，3天預購超過48萬張，...

38歲范冰冰養出「絕美大眼」！眼周保養5招讓網友嚇到

38歲的女神范冰冰，最近積極復出，她熱愛保養，也吸引一票粉絲追捧，這也讓她有著白皙柔嫩的好膚質，而且看不出來臉上有任何皺...

熱門新聞

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

健保部分給付醫材新制惹議 楊志良：醫師想賺錢可開業

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。