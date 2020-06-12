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誠徵試吃員！媽祖興麻辣拌麵麻香帶勁　真有這麼神？

聯合報 / 消費中心／即時報導
媽祖興設計禮盒組。(圖／媽祖興提供)
媽祖興設計禮盒組。(圖／媽祖興提供)

喜歡吃乾拌麵的人都知道乾拌麵的靈魂來自於它的醬料，醬料不對，整碗毀滅。而近來乾拌麵市場競爭激烈，百家爭鳴，要如何搞出創意、又符合大眾口味，成為各家品牌必經課題。

2019年12月剛推出的「媽祖興拌麵」，共有3種口味，「媽祖林-天厚麻醬拌麵」、「帝君關-給力麻油拌麵」、「哪吒李-噴射麻辣拌麵」，其中麻醬拌麵以黑白芝麻石磨精粹，加入秘製昆布醬汁調製而成的絕頂天厚麻醬，保留了芝麻的香氣卻沒有油耗味，搭配秘製昆布汁，濃郁而清爽，厚實而順口。

麻油拌麵採用西港道地麻油，純正厚實；加上老薑精燉熬煮，孕育出台灣經典的麻油風味，去寒補身。加上老薑熬煮製成特製麻油口味。麻辣拌麵則是嚴選花椒界首席品種大紅袍花椒，入口不苦不澀、麻味綿長、後勁十足，搭配精選中藥材燉煮熬製，麻香帶勁，辣而爽口。

媽祖興的拌麵麵條部分，選用頂級粉心粉，製程僅添加純水與鹽，完全不添加任何添加物，入口無負擔。製作過程遵循古法，傳承祖傳製麵技術，於高規格的特殊廠房內進行日光曬麵，排除戶外日曬汙染的可能性；烘乾技術完全將老師傅的經驗精準標準化，將麵條的溼度拿捏得恰到好處。承襲古法、科學化製程，結合了傳統與科技，這就是麵條無論粗細都Q彈有嚼勁，每一口都吃得到麵粉香的重要秘技。

據了解媽祖興拌麵雖創立不久，但至今已累積不少忠實粉絲，有顧客表示很像在麵店吃廚師現煮的麵一樣，還有顧客特別推薦麻辣拌麵。媽祖興拌麵真有這麼神？udn走跳世界要誠徵試吃員，只要在粉絲團貼文下方回答「媽祖興拌麵推出的3種口味，分別是哪3種(需寫出全名)」即可有機會獲得「媽祖興拌麵一組(5入)，直接寄到你家，讓你開箱試吃！

如果等不及的民眾也可至媽祖興拌麵官網購買，現正促銷媽祖生日任性現折，好評爆棚優惠延長至6/30，袋麵任選4件現折$100；任選5件現折$250 ※輸入折扣碼代號：「MZF50」再折$50元喔！

【udn走跳世界誠徵試吃員】

活動辦法：於粉絲團活動貼文中回答「媽祖興拌麵推出的3種口味，分別是哪3種(需寫出全名)？」

活動時間：即日起至6/16 23:59止

活動獎項：媽祖興拌麵一組(5入)口味隨機，共抽出10名。

名單公布：6/17公布於活動貼文。

兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於6月19日中午12:00前私訊回覆udn走跳世界粉絲團，個人真實姓名、連絡電話、E-mail、聯絡地址 (缺一不可)，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。得獎者係同意個人資料提供媽祖興聯繫兌獎使用。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答

媽祖林-天厚麻醬拌麵(圖／媽祖興提供)
媽祖林-天厚麻醬拌麵(圖／媽祖興提供)
媽祖興拌麵上市半年銷售額破百萬(圖／媽祖興提供)
媽祖興拌麵上市半年銷售額破百萬(圖／媽祖興提供)
哪吒李-噴射麻辣拌麵(圖／媽祖興提供)
哪吒李-噴射麻辣拌麵(圖／媽祖興提供)
帝君關-給力麻油拌麵(圖／媽祖興提供)
帝君關-給力麻油拌麵(圖／媽祖興提供)

媽祖 解答

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