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有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15限量開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
CSD中衛醫用口罩－酷黑迷彩與酷黑色組合包，30片裝組售價300元，momo購物網將於6月15日上午限量開賣。圖／momo購物網提供
CSD中衛醫用口罩－酷黑迷彩與酷黑色組合包，30片裝組售價300元，momo購物網將於6月15日上午限量開賣。圖／momo購物網提供

想要買CSD中衛醫用口罩的快鎖定！momo購物網將於6月15日上午限量開賣CSD中衛、MOTEX摩戴舒、天天、永猷、濾得清等5大品牌醫用口罩，備貨量共有10萬片，單片6元起，每位會員限購1件，其中深受消費者喜愛的CSD中衛彩色醫用口罩，於momo購物網第二波開賣強勢回歸，上架的花色也更多，提供成人平面、成人3D立體等兩種款式。成人平面口罩共有薰衣紫、深丹寧、軍綠、酷黑等4色，單盒50片裝售價300元，另有特殊色丹寧牛仔、酷黑迷彩與酷黑色系組合包，30片裝組售價300元；3D立體口罩則以酷黑色為主，單盒50片裝售價499元。

momo購物網第二波口罩開賣的陣容還有MOTEX摩戴舒平面醫療口罩50片裝售價349元，鑽石型成人口罩50片裝售價509元，台灣N80口罩30片裝售價380元；永猷成人醫用口罩50片裝售價379元；濾得清藍色成人醫用防護口罩50片裝3盒組售價1,350元。

如果需要購買兒童口罩，可選擇天天醫用機車族專用親子口罩綜合30片裝組，內含成人活性碳口罩15片、兒童立體活性碳口罩15片，售價370 元；另有成人款藍色室內醫療平面口罩5入3包組，售價147元。

此外，康是美今天（6月12日）開賣MIT台灣製造的恒大醫用口罩，單盒50片裝售價299元，共提供2萬盒（100萬片）售完為止，每人限購一盒，接下來連續三周的周五（6月19日、6月26日、7月3日）將各有200萬片口罩陸續到貨。

康是美今天（6月12日）開賣MIT台灣製造的恒大醫用口罩，單盒50片裝售價299元，限量2萬盒售完為止，每人限購一盒。圖／康是美提供
康是美今天（6月12日）開賣MIT台灣製造的恒大醫用口罩，單盒50片裝售價299元，限量2萬盒售完為止，每人限購一盒。圖／康是美提供
濾得清藍色成人醫用防護口罩，50片裝3盒組售價1,350元，momo購物網將於6月15日上午限量開賣。圖／momo購物網提供
濾得清藍色成人醫用防護口罩，50片裝3盒組售價1,350元，momo購物網將於6月15日上午限量開賣。圖／momo購物網提供
CSD中衛醫用口罩－薰衣紫，單盒50片裝售價300元，momo購物網將於6月15日上午限量開賣。圖／momo購物網提供
CSD中衛醫用口罩－薰衣紫，單盒50片裝售價300元，momo購物網將於6月15日上午限量開賣。圖／momo購物網提供

口罩 中衛 購物網

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