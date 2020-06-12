有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15限量開賣

想要買CSD中衛醫用口罩的快鎖定！momo購物網將於6月15日上午限量開賣CSD中衛、MOTEX摩戴舒、天天、永猷、濾得清等5大品牌醫用口罩，備貨量共有10萬片，單片6元起，每位會員限購1件，其中深受消費者喜愛的CSD中衛彩色醫用口罩，於momo購物網第二波開賣強勢回歸，上架的花色也更多，提供成人平面、成人3D立體等兩種款式。成人平面口罩共有薰衣紫、深丹寧、軍綠、酷黑等4色，單盒50片裝售價300元，另有特殊色丹寧牛仔、酷黑迷彩與酷黑色系組合包，30片裝組售價300元；3D立體口罩則以酷黑色為主，單盒50片裝售價499元。

momo購物網第二波口罩開賣的陣容還有MOTEX摩戴舒平面醫療口罩50片裝售價349元，鑽石型成人口罩50片裝售價509元，台灣N80口罩30片裝售價380元；永猷成人醫用口罩50片裝售價379元；濾得清藍色成人醫用防護口罩50片裝3盒組售價1,350元。

如果需要購買兒童口罩，可選擇天天醫用機車族專用親子口罩綜合30片裝組，內含成人活性碳口罩15片、兒童立體活性碳口罩15片，售價370 元；另有成人款藍色室內醫療平面口罩5入3包組，售價147元。