夏季保養清涼風！韓系保養送面膜、美體小舖用檸檬洗澡

最近天氣悶熱又濕，保養品當然也要走清涼風格，韓系保養too cool for school大方送出白滑雞蛋瞬效舒緩局部保濕面膜，要讓所有人能照顧好臉蛋，美體小舖THE BODY SHOP則推出檸檬、小黃瓜身體系列，讓大家瞬涼一下。

too cool for school的白滑雞蛋瞬效舒緩局部保濕面膜，採用海草纖維的凍膜材質，內含雞蛋萃取精華、綠茶與積雪草的鎮定舒緩配方，一敷上就能保濕肌膚，讓被悶壞的臉部得到舒緩。即日起至6月底，至全台too cool for school直營門市，完成FB、IG按讚與會員，就能免費得到1片保濕面膜，限量500片。

THE BODY SHOP則有小黃瓜、檸檬等身體保養系列，為肌膚降溫改走悶熱。小黃瓜舒活沐浴膠含有歐洲小黃瓜萃取、有機薄荷醇，洗澡時能感受清涼感，小黃瓜舒活美肌優格可以冰鎮後使用，幫助全身肌膚保水醒膚，加強乳油木果來清爽。