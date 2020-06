夏季保養清涼風！韓系保養送面膜、美體小舖用檸檬洗澡

最近天氣悶熱又濕,保養品當然也要走清涼風格,韓系保養too cool for school大方送出白滑雞蛋瞬效舒緩局部保濕面膜,要讓所有人能照顧好臉蛋,美體小舖THE BODY SHOP則推出檸檬、小黃瓜身體系列,讓大家瞬涼一下。

too cool for school的白滑雞蛋瞬效舒緩局部保濕面膜,採用海草纖維的凍膜材質,內含雞蛋萃取精華、綠茶與積雪草的鎮定舒緩配方,一敷上就能保濕肌膚,讓被悶壞的臉部得到舒緩。即日起至6月底,至全台too cool for school直營門市,完成FB、IG按讚與會員,就能免費得到1片保濕面膜,限量500片。

THE BODY SHOP則有小黃瓜、檸檬等身體保養系列,為肌膚降溫改走悶熱。小黃瓜舒活沐浴膠含有歐洲小黃瓜萃取、有機薄荷醇,洗澡時能感受清涼感,小黃瓜舒活美肌優格可以冰鎮後使用,幫助全身肌膚保水醒膚,加強乳油木果來清爽。