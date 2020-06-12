黑貓當模特 Boucheron 孔雀羽毛珠寶 貴氣賣萌

鳥禽的羽毛帶給人柔軟輕盈印象，其中又以具華麗色彩、光明意念的「孔雀羽毛」最為人印象深刻。寶詩龍（Boucheron）的Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶歷史最早源於160年前，並留下了豐富的參考文獻，今日Boucheron則從古董珍藏中汲取靈感，發表多款全新Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，廣告形象甚至再以黑貓入鏡，賣萌又貴氣。

Plume de Paon孔雀羽毛作品包含了戒指、耳飾、項鍊吊墜，在珠寶金匠的巧手雕琢之後，每一根羽毛都呈現不對稱、栩栩如生的自然姿態，時而捲曲、時而纏繞，還原了造物主的溫柔意志。環繞成圈的Plume de Paon孔雀羽毛婚戒採用玫瑰金或白金並鑲嵌鑽石，似是將戀人們間的情意，輕巧定型；Plume de Paon孔雀羽毛手鐲則延續了問號項鍊無搭扣、無鎖扣的設計，穿戴方便。自由柔軟服貼在手腕之際，更流洩出大自然靈動的昂然生意。