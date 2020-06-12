編劇換你當！故事工廠《我們與惡的距離》全民公投劇場版 邀你進場改寫結局
《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名金鐘戲劇，針對劇情裡探討的無差別殺人案的議題，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，一共有4套結局劇本，演員、劇組都得花4倍時間籌備。談起當時改編的起心動念，執行長林佳鋒表示，一個好的IP劇作在不同平台做延伸，可以讓大家看到好作品以不同形式呈現，編導黃致凱則認為，社會輿論就是這部劇隱形的主角，創作時不斷思考如何重新賦予這部戲劇場的生命，「利用劇場公共特質，讓觀眾參與現場討論，才使用論壇劇場、全民公投賦予這部戲新的形式。」
日前釋出的第一版主視覺，由知名設計師方序中所設計，設計理念以整體色調冰冷、壓抑為主，畫面中間的人穿著近似刑服，除了戲中「加害者」的寓意外，也可解讀為被整個空間、社會禁錮的符號，這個符號可以是任何人，是他、是我﹑也可能是你。
集結尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳怡霈、吳定謙、房思瑜、陳志強、陳以恩、李劭婕、李右杭、劉珊珊、郭耀仁、楊銘威、楊迦恩、林東緒、黃士勛、劉桓、程時雍、林宥彤等超強卡司，預計於9月11日起於台北城市舞台演出，也將會至台中、高雄、嘉義、桃園、新竹及台南巡演，演出全長預計150~160分鐘，含中場休息 15 分鐘，購票詳情請洽兩廳院售票系統。
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