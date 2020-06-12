編劇換你當！故事工廠《我們與惡的距離》全民公投劇場版 邀你進場改寫結局

《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名金鐘戲劇，針對劇情裡探討的無差別殺人案的議題，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，一共有4套結局劇本，演員、劇組都得花4倍時間籌備。談起當時改編的起心動念，執行長林佳鋒表示，一個好的IP劇作在不同平台做延伸，可以讓大家看到好作品以不同形式呈現，編導黃致凱則認為，社會輿論就是這部劇隱形的主角，創作時不斷思考如何重新賦予這部戲劇場的生命，「利用劇場公共特質，讓觀眾參與現場討論，才使用論壇劇場、全民公投賦予這部戲新的形式。」

日前釋出的第一版主視覺，由知名設計師方序中所設計，設計理念以整體色調冰冷、壓抑為主，畫面中間的人穿著近似刑服，除了戲中「加害者」的寓意外，也可解讀為被整個空間、社會禁錮的符號，這個符號可以是任何人，是他、是我﹑也可能是你。