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搭不起Space X？買一件MB&F火箭 在家開心一下很可以

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA，Speedmaster超霸登月計時碼表，精鋼，手上鍊機芯，時間顯示、計時碼表功能，16萬2,500元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，Speedmaster超霸登月計時碼表，精鋼，手上鍊機芯，時間顯示、計時碼表功能，16萬2,500元。圖 / OMEGA提供。

即便1969年人類已成功登月，50年後的人類想太空旅行的夢想還需要再等一下。由Elon Musk在2002年創立的Space X，宣布和Space Adventures合作，將使用Crew Dragon乘載四名旅客繞行地球軌道，預計最快2021年底能夠實現；但太空旅行的代價高昂，從數十萬美元到上千萬美元不等，搭不起Space X？沒問題，現在我們還有MB&F。

嚴格說來，這是一台...迷你的Destination Moon火箭造型座鐘，並由獨立製表品牌MB&F和瑞士頂級鐘錶製造商L’Epée 1839一同製作。銀色的結構、兩側漆有紅色的推進器，讓這只有著八天動力儲存的座鐘，成為家中魄力滿點的裝置藝術，當然要說這是一枚男孩的大玩具也行。這組火箭先前曾有黑色、綠色、藍色以及鈀（銀）色，現在更推出熱力四射的紅色款，每一「艘」都限量生產50組，定價約72萬6,000元。

但座鐘畢竟常放在家裡，想隨身帶著走？也行。Netflix五月剛上檔的影集「太空部隊（Space Force）」中，扮演四星上將的Steve Carell便配戴了一只歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）計時碼表（Ref.311.30.42.30.01.005）；這款腕表的同系列超霸款式曾六次參與了登月任務，42毫米精鋼表殼裡搭載了曾實際在月球上運作的1861型手上鍊機芯，建議售價約16萬2,500元、並採常規發行。

Netflix影集「太空部隊（Space Force）」中，Steve Carell配戴了一只歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）計時碼表，該系列曾實際六次登上月球執行任務。圖 / 翻攝自 ig 。
Netflix影集「太空部隊（Space Force）」中，Steve Carell配戴了一只歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）計時碼表，該系列曾實際六次登上月球執行任務。圖 / 翻攝自 ig 。
由MB&F和鐘表製造商L’Epée 1839一同製造的Destination Moon火箭造型座鐘，是裝飾藝術、也是大男孩的時間金屬玩具。圖 / MB&F提供。
由MB&F和鐘表製造商L’Epée 1839一同製造的Destination Moon火箭造型座鐘，是裝飾藝術、也是大男孩的時間金屬玩具。圖 / MB&F提供。
MB&F，Destination Moon火箭造型座鐘，時間顯示，據八日動力儲存，全球限量50只，72萬6,000元。圖 / MB&F提供。
MB&F，Destination Moon火箭造型座鐘，時間顯示，據八日動力儲存，全球限量50只，72萬6,000元。圖 / MB&F提供。

太空 火箭 裝置藝術

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