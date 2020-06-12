搭不起Space X？買一件MB&F火箭 在家開心一下很可以

即便1969年人類已成功登月，50年後的人類想太空旅行的夢想還需要再等一下。由Elon Musk在2002年創立的Space X，宣布和Space Adventures合作，將使用Crew Dragon乘載四名旅客繞行地球軌道，預計最快2021年底能夠實現；但太空旅行的代價高昂，從數十萬美元到上千萬美元不等，搭不起Space X？沒問題，現在我們還有MB&F。

嚴格說來，這是一台...迷你的Destination Moon火箭造型座鐘，並由獨立製表品牌MB&F和瑞士頂級鐘錶製造商L’Epée 1839一同製作。銀色的結構、兩側漆有紅色的推進器，讓這只有著八天動力儲存的座鐘，成為家中魄力滿點的裝置藝術，當然要說這是一枚男孩的大玩具也行。這組火箭先前曾有黑色、綠色、藍色以及鈀（銀）色，現在更推出熱力四射的紅色款，每一「艘」都限量生產50組，定價約72萬6,000元。