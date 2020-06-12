請問要奶油蛋糕還是可頌麵包？MOSCHINO奢華甜點包來了
搞怪的MOSCHINO在今年初的米蘭秋冬時裝周發布了一系列靈感源自瑪麗安東尼（Marie Antoinette）與東京風格繽紛糖果色文化的新品，服裝、配件充滿瑰麗浪漫氛圍，尤其以造型特殊的蛋糕、甜點盒包款最受到矚目。趁著近日更齊全的新品資料釋出，提前來看看他們有多可愛吧！
當年放縱享樂，對人民活在水深火熱之中的狀況無感的瑪麗安東尼曾說過「他們幹嘛不吃蛋糕 Let them eat cake」這樣經典荒謬的言論，設計師Jeremy Scott就把這樣一句話作為創作主題，推出多層次蛋糕禮服和蛋糕包。粉紅色鮮奶油蛋糕有三層款式的提包，另外更有趣的是切片蛋糕手拿包，不只有兩種口味不同色的蛋糕體，還有用鮮奶油擠出的「MOSCHINO」字樣，看起來就好美味。
非常有日式風格的漫畫人物也是本季重點之一，水汪汪的大眼臉孔搭配波浪髮和繽紛花朵圍繞圖樣，印在古典的珠扣提包和標誌性的購物袋包等單品上，而MOSCHINO的當家巨星泰迪熊也變身蛋糕上的擺設，化身一系列甜美粉紅色包款的主題圖案。其他還有像是甜點盒、蛋糕盒的包款，更有趣的是法國麵包和可頌麵包造型的包包，外型超級逼真，千萬不能在肚子餓的時候帶出門！
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