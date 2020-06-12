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請問要奶油蛋糕還是可頌麵包？MOSCHINO奢華甜點包來了

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
漫畫人物扇子包。圖／MOSCHINO提供
漫畫人物扇子包。圖／MOSCHINO提供

搞怪的MOSCHINO在今年初的米蘭秋冬時裝周發布了一系列靈感源自瑪麗安東尼（Marie Antoinette）與東京風格繽紛糖果色文化的新品，服裝、配件充滿瑰麗浪漫氛圍，尤其以造型特殊的蛋糕、甜點盒包款最受到矚目。趁著近日更齊全的新品資料釋出，提前來看看他們有多可愛吧！

當年放縱享樂，對人民活在水深火熱之中的狀況無感的瑪麗安東尼曾說過「他們幹嘛不吃蛋糕 Let them eat cake」這樣經典荒謬的言論，設計師Jeremy Scott就把這樣一句話作為創作主題，推出多層次蛋糕禮服和蛋糕包。粉紅色鮮奶油蛋糕有三層款式的提包，另外更有趣的是切片蛋糕手拿包，不只有兩種口味不同色的蛋糕體，還有用鮮奶油擠出的「MOSCHINO」字樣，看起來就好美味。

非常有日式風格的漫畫人物也是本季重點之一，水汪汪的大眼臉孔搭配波浪髮和繽紛花朵圍繞圖樣，印在古典的珠扣提包和標誌性的購物袋包等單品上，而MOSCHINO的當家巨星泰迪熊也變身蛋糕上的擺設，化身一系列甜美粉紅色包款的主題圖案。其他還有像是甜點盒、蛋糕盒的包款，更有趣的是法國麵包和可頌麵包造型的包包，外型超級逼真，千萬不能在肚子餓的時候帶出門！

甜點盒包。圖／MOSCHINO提供
甜點盒包。圖／MOSCHINO提供
搞怪的MOSCHINO在今年初的米蘭秋冬時裝周發布了一系列靈感源自瑪麗安東尼與東京風格繽紛糖果色文化的新品，尤其以造型特殊的蛋糕、甜點盒包款最受到矚目。圖／MOSCHINO提供
搞怪的MOSCHINO在今年初的米蘭秋冬時裝周發布了一系列靈感源自瑪麗安東尼與東京風格繽紛糖果色文化的新品，尤其以造型特殊的蛋糕、甜點盒包款最受到矚目。圖／MOSCHINO提供
圖／MOSCHINO提供
圖／MOSCHINO提供
漫畫人物購物袋包，38,800元。圖／MOSCHINO提供
漫畫人物購物袋包，38,800元。圖／MOSCHINO提供
泰迪熊肩背包，29,800元。圖／MOSCHINO提供
泰迪熊肩背包，29,800元。圖／MOSCHINO提供
圖／MOSCHINO提供
圖／MOSCHINO提供
圖／MOSCHINO提供
圖／MOSCHINO提供
切片蛋糕手拿包，39,800元。圖／MOSCHINO提供
切片蛋糕手拿包，39,800元。圖／MOSCHINO提供
造型特殊的蛋糕、甜點盒包款相當受到矚目。圖／MOSCHINO提供
造型特殊的蛋糕、甜點盒包款相當受到矚目。圖／MOSCHINO提供
可頌麵包包。圖／MOSCHINO提供
可頌麵包包。圖／MOSCHINO提供
三層蛋糕手拿包，46,800元。圖／MOSCHINO提供
三層蛋糕手拿包，46,800元。圖／MOSCHINO提供
法國麵包包。圖／MOSCHINO提供
法國麵包包。圖／MOSCHINO提供
漫畫人物復古提包，35,300元。圖／MOSCHINO提供
漫畫人物復古提包，35,300元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕盒包。圖／MOSCHINO提供
蛋糕盒包。圖／MOSCHINO提供

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