川菜絕妙二十四味型／如意宴 在細微處發光

致力於推廣精緻中菜的張聰2012年開始設計如意宴，從上海到香港，從台北到東京，江湖盛名多年，我卻始終無緣參與，直到這次第九回的「川菜的二十四味型」。

此回的如意宴擺設在成都川菜大師許凡的許家藝創菜餐廳。隱身在一棟現代大樓裡，從上電梯，踏入走道，進入宴會廳，短短的距離有楊文大師優美的身影，有曝曬傳統豆瓣醬的圖像，有花椒魚香泡椒等川味材料布置。來客在四川迷人的人、物、景的細膩視覺與嗅覺牽引下，韻律節奏，層層布局，一路引人走入川味的奧妙殿堂。

工人正在曝曬傳統豆瓣醬。圖／如意宴提供

一場宛如古代文人的宴席

雖然在現代裝潢的宴客廳裡，氣氛卻是古雅典樸。一如古代文人的宴席，先以四乾果，四鮮果佐以清香淡雅的蒙頂甘露茶迎賓，讓來自四方友人敘舊寒暄再入席。

既然名為「二十四味型」，張聰執意讓這二十四味鋪張滿席，一次到位。宴席以「五福─涼菜」、「醺香─下酒菜」、「清雲─湯品」、「盛華─主菜」、「風采─行菜」、「回韻─甜品」六個回目段落來演繹二十四味型。

「五福」是五碟小菜，分別以五個鳶尾藍搭配鑲金邊仿戰國時代漆器紋的瓷盤組成，分別是燈影牛肉（陳皮味），芥末蘆筍（芥末味），麻醬翡翠片（麻醬味），紅油棒棒雞絲（紅油味），泡椒白玉蘿蔔（泡菜味），一道小點代表一個味型，也象徵五福臨門。

「醺香」由三個味型組成：醬香醬野鴨，蒜泥順風耳，怪味黑米脆香肉。圖／如意宴提供

一菜一格 百菜百味

解說中以居中的燈影牛肉的陳皮味領軍，味道由淺至深，然而在五個味型中來回交錯品嘗，也頗有妙趣。味型正宗而不瑣碎，味彩紛呈，華麗中見端莊，正是川菜「一菜一格，百菜百味」的精準描繪。

「醺香」由三個味型組成：醬香醬野鴨，蒜泥順風耳，怪味黑米脆香肉，分別代表醬香味、蒜泥味和怪味。從字面上解讀，這三個味型似乎比較「詭異奇巧」，由七滋─麻、辣、鹹、鮮、酸、香、甜組成的怪味味型最是奧祕難解，同時也讓人一窺川菜細膩複雜的獨特手法。

從「五福」的輕簡小品進到以醬醺蒜怪的「醺香」是一種由輕軟淡薄到綿柔軟厚的風景變化，像平野登高，從起始的緩坡迴旋漸進到奇峻險峽，峰迴路轉，一步一景，一碟一味。

川菜名作「開水雞豆花湯品」。圖／如意宴提供

「清雲」一目中只有一道名聞遐邇的川菜名作「開水雞豆花湯品」，鹹鮮味。盛在開片紋底的黑色天目釉溫壺器裡，湯色晶瑩如蜜，豆花皎白如雲。入口溫潤，舒肺爽心，是賞過滿山遍野的萬紫千紅，越過稜線群山後，悠然仰看的晴天浮雲，空靈逸靜。

這一片刻的沉靜讓後來的「盛華」椒汁翹殼王有一個意外的味覺力道。

雞豆花是百花齊放，百鳥爭鳴後的安然寂靜，重劍無鋒，大巧不工的境界。椒汁翹殼王雄偉霸氣，威風凜凜，溫潤秀雅對濃醇複雜，安排兩者一前一後上場是一個高明且聰明的安排，如川劇變臉，味蕾上的驚心動魄，轉成心底的讚嘆高潮。如果倒過來上菜，大概就失去一種餘音繚繞的沉吟低回了。

家常脆皮遼海參。圖／如意宴提供

接著的「豐采」一目有糖醋花生（糖醋味）、糯米樟茶鴨（椒鹽味，煙香味）、家常脆皮遼海參（家常味）、五香燒椒鮑魚（五香味，燒椒味）、魚香龍蝦（魚香味）、亞東木耳拚小蜜豆（糟香味，蔥香味）、麻婆豆腐拌飯（麻辣味，甜香味）、宮保生蠔（胡辣荔枝味）、薑汁豆苗（薑汁味）。

宮保生蠔（胡辣荔枝味）。圖／如意宴提供

最終甜品葛仙貢米燉雪蓮。圖／如意宴提供

最終甜品葛仙貢米燉雪蓮。味型先行，再決定菜品，所使用的食材稀珍少有：蘭州產的九年百合、喜馬拉雅山麓的亞東木耳、天山雪蓮、湖北恩施鶴峰的葛仙貢米… 這些讀來像武俠小說裡蓋世神功名字卻是實實在在的天然美味。

拜訪大師匠人 覓尋遺失真味

過去幾年，耳聞到的如意宴都不是單純的頂級美食宴饗。如意宴的靈魂人物張聰把設宴當成一次菜系精華的總整理，深入鄉野都會，拜訪大師匠人，遍閱食譜古法，覓尋遺失真味。他不是廚師，倒像個叩道問禪的僧侶，一心求悟真諦。

當這些勞役苦行一一收藏至心中，再加以淬鍊內化後，他化身美學設計師，思量一個套餐該有的所有細節：入席的流程，菜與盤的呈現，溫度的掌控，空間的，時間的流動，要讓所有的細節都在一種無可察覺的圓融氛圍中進行，只為了襯托一個自由自在，揮灑感官的享受：吃飯與飲酒的愉悅。

有許多極小的魔鬼細節讓人側窺設計如意宴投下的心血功夫。比如用來掩蓋不小心喫到的魚刺的雙層紙片，展現用餐舉止的優雅；或是鑽研調羹的弧度深度，以適用中式湯品飲用；紙張復古樸質的菜單；味型的卡片詳細解說…

川菜的蔥薑蒜，魚香味，荔枝味，豆瓣醬…等，往往讓食客難以掌握味型的正確和精準。圖／如意宴提供

精緻美食是沒有鑿痕的自然

他深知fine dining的極致不是社會地位的矯情做作，更不是故作風雅的浮誇炫耀。精緻可以是沒有鑿痕的自然，美感可以是一種堅持任性，最後這一點尤其展現在每一道專為菜品設計，從中國美學裡延展出來的，如藝術品般的餐具上。

魚香一定要用泡辣椒或是豆瓣醬。圖／如意宴提供

即使在一家演練多年的西式高級餐廳裡，將所有元素都拉高到如此的巔峰高度都不是一件容易的事。而每回的如意宴換地方、換菜系、找廚師，一切從零開始，只有對美食與餐飲美學毫無保留的熱愛才做得到。

當這個世界都在反璞歸真，標榜樸實自然時，張聰用如意宴來表達一個想法：美食是人與土地歷史經過緊緊結合，彼此演化交融，一步步走到今天的文化遺產。過去因為動亂窮困，因為不懂珍惜，因為商業短視，因為社會變革，精緻美食被摻入了很多雜質，稀釋掉很多精華，中華料理曾經失去了很多本質性的東西。

高級中國料理我的經驗不多，然而如果以西方頂級料理的標準來看，如意宴的細緻精采，巔毫如芒，在最細微處發光。