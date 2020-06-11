38歲范冰冰養出「絕美大眼」！眼周保養5招讓網友嚇到

38歲的女神范冰冰，最近積極復出，她熱愛保養，也吸引一票粉絲追捧，這也讓她有著白皙柔嫩的好膚質，而且看不出來臉上有任何皺紋，其中最會洩漏女人年齡的眼周，讓她花很多時間保養，日前范冰冰在小紅書曝光自己的眼周保養秘訣，讓網友嚇到「光眼周保養，也花太多時間了」、「我真的做不到」。

范冰冰光是眼周保養，就花了5個步驟，平均下來，大概得花20～30分鐘以上，網友也讚嘆「沒有醜女人，只有懶女人」。

步驟一、先用保濕精華打底

眼周保養的第一步，就是在清潔臉部後並使用化妝水後，先用含有保濕成分的精華打底，譬如玻尿酸精華，舒緩眼周並先保濕，為之後的保養打好基礎。

步驟二、精油熱敷

之後先滴5～6滴精油在手上，先搓熱後，敷上雙眼，每次約15秒，重複2～3次，這步驟可以刺激血液循環，消除黑眼圈，讓眼周開始活起來。

步驟三、眼周按摩

精油熱敷後，就進行眼周按摩，以手指順項由內向外按摩，並按壓眼周的穴道，包括攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴和太陽穴等，每邊約5～8分鐘，不過下手時一定要輕柔，才不會拉扯出更多皺紋。

步驟四、敷眼膜

范冰冰的自創美妝品牌，推出新款眼膜，這也是范冰冰最近眼周保養的重點，不過在按摩後，敷眼膜前，范冰冰還會再上一次玻尿酸保濕，之後再敷上眼膜。

步驟五、眼霜

眼膜敷完後，可以先進行臉部的保養，最後再用化妝水、眼部精華與眼霜，封存之前保養眼周的營養，但要注意，敷完眼膜後，記得要先把眼周剩餘的保養品先擦去，之後進行臉部保養，最後再使用眼霜等。