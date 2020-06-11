「派」好吃！蕭敬騰、吳奇隆、余文樂「派對」都選它

「有派，就對了」是新餐廳「派對PIETY」的名稱由來，簡單明白，如同餐廳擺設與餐點設計。簡單，卻也不簡單；「派對」在演藝圈中很知名，蕭敬騰的演唱會，吳奇隆、余文樂等人的彌月禮，都選用此，網路商店兩年多「養」出不少粉絲，於是，選定台北內湖開出首間門市。

派對的餐點很單純，5~6種鹹、甜口味的派，還有為了新開店研發的「松露香菜司康」。這款思康，改寫了很多人對「香菜」的印象，簡單的松露醬、松露油與新鮮香菜依比例入味，烤香，口感綿密帶點濕潤，松露香氣優雅，香菜氣味並不凸顯，但增添風味層次，揉合得恰到好處。松露香菜司康外型也很有「手作」的風格。

各式鹹、甜口味的派中，蕭敬騰最愛檸檬派，據說一個人可以吃掉一盒；最受歡迎的藝人彌月禮，則以鹹、甜各一為多；招牌口味是很難想像的「泰式打拋豬」，據說連歐美客都驚艷不已；另一款「潮間帶的襲擊」，想當然是海菜、海瓜子等海滋味入餡；也有季節限定的「韓式燒肉」。

店員透露， 「紅酒洋梨甜派」是老闆娘曾雅蘭最愛口味之一，以獨家中藥熱紅酒配方燉煮洋梨，洋梨的甜滲入紅酒的酸，還有丁香、肉桂、荳蔻、八角、橙片與月桂葉的香氣，內餡則搭配柔順不膩口的杏仁奶油餡與杏桃果乾，派的表面再灑上烤過的杏仁脆片與開心果碎、點綴著手工橡果巧克力，想當然，風味也多層次。

除了內餡創新奇，派皮也恰如其分的扮演著滋味豐美，卻又與內餡互不搶戲的角色，香脆且帶有奶油香，冷了吃一樣別具風味。

新店走的是歐式簡潔風，白色主題、線條簡單，把最大空間留給後場(廚房)，吧檯前方約莫十來個座位，每個座位鋪上設計師椅套，增添視覺趣味；一面牆貼上歐洲風格古堡外牆的壁紙；MEMU也在牆上，牛皮紙捲陳列當日最新餐點。

小店不大，但打卡點很多。門外的燈、椅，甚至側邊的「打卡牆」，都充滿夢幻童趣。「打卡牆」畫上攝影棚打照的燈光，人站窗台前、燈光下，就是主角。

地址：台北市內湖區金湖路48號 電話：0905-990-699 時間：每周二至六11:00-18:30 (周日、一公休) 價格：松露司康單個70元，6入禮盒420元。鹹、甜派每個6吋500元起。下午茶派對套裝250元起。

小店不大，但打卡點很多。門外的燈、椅，甚至側邊的「打卡牆」，都充滿夢幻童趣。記者陳立凱／攝影

「派對」在演藝圈中很知名，蕭敬騰的演唱會，吳奇隆、余文樂等人的彌月禮，都選用此。記者陳立凱／攝影

「打卡牆」畫上攝影棚打照的燈光，人站窗台前、燈光下，就是主角。記者陳立凱／攝影

新店走的是歐式簡潔風，白色主題、線條簡單。記者陳立凱／攝影

每個座位鋪上設計師椅套，增添視覺趣味。記者陳立凱／攝影

為了新開店研發的「松露香菜司康」。記者陳立凱／攝影