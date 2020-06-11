孔曉振夜裡發光原來全靠它 伯爵超凡女力再發功

在漆黑無光的環境裡，是什麼引領人前行？是信念、是善意，當然也可能是華麗、閃耀的寶石，在漆黑中依然散發攝人光輝。伯爵（PIAGET）日前邀請十位各領域的傑出女性，包含好萊塢女星Jessica Chastain、韓國天后孔曉振、中國攝影師陳漫、女星吳恬敏，宣揚慈善理念、愛與女性力量，並同時戴上了Limelight Gala珠寶女表。今日伯爵再度帶來第二波新訊釋出，包含由中國知名攝影師陳曼掌鏡的視覺本次便帶來更多低光源、散發柔美氣質的全新影樣，也包含拍攝時的幕後花絮與名人珠寶腕表配戴心得。

因電影「瘋狂亞洲富豪」一片知名的吳恬敏便分享：「在做自己最熱愛的事情時，我覺得自己最強大，那會讓我充滿熱情和無畏，大膽地說出自己的想法和心聲；而以「山茶花開時」入圍2020百想藝術大賞的女星孔曉振便表示，特別喜歡Limelight Gala，因為表款很像她個人，「藏著很多巧妙的心思，卻需要被我們乘著時光慢慢發掘...聽起來好像很複雜，但其實是一種細膩的敏感，體貼地展現私底下不是很善言詞的我。」而且這新一波的影像中，女性名人們展現出柔軟、或倒或側的肢體語言，同時低光源下，更展現出Limelight Gala珠寶腕表的耀眼光澤。