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孔曉振夜裡發光原來全靠它 伯爵超凡女力再發功

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
孔曉振配戴上PIAGET的Limelight Gala玫瑰金珠寶腕表，即便黑暗中，依然閃耀綻放璀璨光芒。圖／PIAGET提供
孔曉振配戴上PIAGET的Limelight Gala玫瑰金珠寶腕表，即便黑暗中，依然閃耀綻放璀璨光芒。圖／PIAGET提供

在漆黑無光的環境裡，是什麼引領人前行？是信念、是善意，當然也可能是華麗、閃耀的寶石，在漆黑中依然散發攝人光輝。伯爵（PIAGET）日前邀請十位各領域的傑出女性，包含好萊塢女星Jessica Chastain、韓國天后孔曉振、中國攝影師陳漫、女星吳恬敏，宣揚慈善理念、愛與女性力量，並同時戴上了Limelight Gala珠寶女表。今日伯爵再度帶來第二波新訊釋出，包含由中國知名攝影師陳曼掌鏡的視覺本次便帶來更多低光源、散發柔美氣質的全新影樣，也包含拍攝時的幕後花絮與名人珠寶腕表配戴心得。

因電影「瘋狂亞洲富豪」一片知名的吳恬敏便分享：「在做自己最熱愛的事情時，我覺得自己最強大，那會讓我充滿熱情和無畏，大膽地說出自己的想法和心聲；而以「山茶花開時」入圍2020百想藝術大賞的女星孔曉振便表示，特別喜歡Limelight Gala，因為表款很像她個人，「藏著很多巧妙的心思，卻需要被我們乘著時光慢慢發掘...聽起來好像很複雜，但其實是一種細膩的敏感，體貼地展現私底下不是很善言詞的我。」而且這新一波的影像中，女性名人們展現出柔軟、或倒或側的肢體語言，同時低光源下，更展現出Limelight Gala珠寶腕表的耀眼光澤。

十位女性戴上的Limelight Gala女表，分別以18K白金、黃金或玫瑰金鑲鑽，並搭配以鱷魚皮表帶或金屬鍊帶，其中最耀眼的當屬孔曉振配戴的18K玫瑰金鑲鑽自動上鍊珠寶腕表，透過柔美的白色表面搭配玫瑰金鍊帶，一如女性的堅定意志，即便在黑暗或低迷氣氛時刻依然恆常耀眼，因為手上和心裡有光，於是就有了光。

PIAGET Limelight Gala珠寶女表特殊的表殼線條，似是由內而外堅定散發溫柔意志。圖／PIAGET提供
PIAGET Limelight Gala珠寶女表特殊的表殼線條，似是由內而外堅定散發溫柔意志。圖／PIAGET提供
一向都是PIAGET品牌好友的Jessica Chastin，戴上Limelight珠寶腕表後側身面對鏡頭的姿勢、帶來詩意聯想。圖／PIAGET提供
一向都是PIAGET品牌好友的Jessica Chastin，戴上Limelight珠寶腕表後側身面對鏡頭的姿勢、帶來詩意聯想。圖／PIAGET提供
PIAGET，Limelight Gala系列18K玫瑰金鑲鑽自動上鍊珠寶腕表（G0A45361），約117萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET，Limelight Gala系列18K玫瑰金鑲鑽自動上鍊珠寶腕表（G0A45361），約117萬元。圖／PIAGET提供
身為女性時尚權威，Olivia Palermo透過肢體語言，散發出女性的柔美嫵媚。圖／PIAGET提供
身為女性時尚權威，Olivia Palermo透過肢體語言，散發出女性的柔美嫵媚。圖／PIAGET提供
本次十位超級女力之一的演員吳敏恬，因「亞洲超級富豪」一片奠定形象地位。圖／PIAGET提供
本次十位超級女力之一的演員吳敏恬，因「亞洲超級富豪」一片奠定形象地位。圖／PIAGET提供

珠寶 腕表 攝影

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