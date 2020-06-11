蝦皮購物「618品牌旗艦」Switch主機6.3折 最高21%回饋

迎接電商年中大促618檔期，蝦皮購物今年以「618品牌旗艦」為活動主軸，推出全新品牌識別策略，暖身開跑近2週，已為商城品牌帶來較去年同期成長5成的訂單表現，其中3C家電類別成長極為迅速，「氣炸鍋」搜尋筆數更高達12倍，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「618檔期整體訂單較去年預估將有翻倍成長。」

蝦皮購物不只與品牌聯手推出優惠，更透過5款站上遊戲強化品牌合作深度，除了大手筆送出蝦幣之外，更有總價值破億的品牌加碼獎勵。其中3款全新遊戲「蝦蝦跳舞機」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮大富翁」推出一週餘，已發出價值超過3,000萬的品牌獎勵與蝦幣，5款遊戲更創下高達超過3,000萬的遊戲人次，618當天也將再祭出獎勵加倍。自即日起至6月17日每天中午12時及6月18日當天0時起將開放消費者使用100蝦幣兌換1折券，最高可折抵618元，相當於創造6倍價值，搶先幫助政府一同振興經濟。

蝦皮購物於6月18日當天將獻上最強、最多的獨家超殺優惠，將買氣炒熱至最高點！除了與各大品牌聯手推出歷史低價強品，包括凌晨0時祭出金條下殺7折的優惠、22時開搶各大通路缺貨冠軍Nintendo Switch紅藍主機，618瘋搶價只要6,180元；另外還有品牌旗艦店接力下殺推出快閃半價夯品，Apple Watch Series 4 LTE下殺5折只要10,950元、未來美8分鐘極速補水面膜買一送一、廣受好評的好自在液體衛生棉13入組千元有找。此外，為了提供給消費者最有感的「618」品牌旗艦，蝦皮購物更集結近50項站上熱銷爆款，包括主婦最愛的樂扣樂扣7件組、美妝版討論度破表的ZEESEA大英博物館聯名套組，均一價都只要618元。