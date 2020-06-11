快訊

告別高雄！ 韓國瑜：不會接受任何職務

民進黨中常會下周三徵召 陳其邁可望當天辭官投入補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物「618品牌旗艦」Switch主機6.3折 最高21%回饋

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
蝦皮購物618當天將推出Nintendo Switch紅藍主機、健身環大冒險、Nintendo Switch Lite、《集合啦！動物森友會》等超夯秒殺商品整點瘋搶，限時限量6.3折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物618當天將推出Nintendo Switch紅藍主機、健身環大冒險、Nintendo Switch Lite、《集合啦！動物森友會》等超夯秒殺商品整點瘋搶，限時限量6.3折起。圖／蝦皮購物提供

迎接電商年中大促618檔期，蝦皮購物今年以「618品牌旗艦」為活動主軸，推出全新品牌識別策略，暖身開跑近2週，已為商城品牌帶來較去年同期成長5成的訂單表現，其中3C家電類別成長極為迅速，「氣炸鍋」搜尋筆數更高達12倍，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「618檔期整體訂單較去年預估將有翻倍成長。」

蝦皮購物不只與品牌聯手推出優惠，更透過5款站上遊戲強化品牌合作深度，除了大手筆送出蝦幣之外，更有總價值破億的品牌加碼獎勵。其中3款全新遊戲「蝦蝦跳舞機」、「蝦皮消消樂」、「蝦皮大富翁」推出一週餘，已發出價值超過3,000萬的品牌獎勵與蝦幣，5款遊戲更創下高達超過3,000萬的遊戲人次，618當天也將再祭出獎勵加倍。自即日起至6月17日每天中午12時及6月18日當天0時起將開放消費者使用100蝦幣兌換1折券，最高可折抵618元，相當於創造6倍價值，搶先幫助政府一同振興經濟。

蝦皮購物於6月18日當天將獻上最強、最多的獨家超殺優惠，將買氣炒熱至最高點！除了與各大品牌聯手推出歷史低價強品，包括凌晨0時祭出金條下殺7折的優惠、22時開搶各大通路缺貨冠軍Nintendo Switch紅藍主機，618瘋搶價只要6,180元；另外還有品牌旗艦店接力下殺推出快閃半價夯品，Apple Watch Series 4 LTE下殺5折只要10,950元、未來美8分鐘極速補水面膜買一送一、廣受好評的好自在液體衛生棉13入組千元有找。此外，為了提供給消費者最有感的「618」品牌旗艦，蝦皮購物更集結近50項站上熱銷爆款，包括主婦最愛的樂扣樂扣7件組、美妝版討論度破表的ZEESEA大英博物館聯名套組，均一價都只要618元。

除了各種品牌優惠，蝦皮購物更於618當天祭出最高21%的信用卡超殺回饋。使用凱基銀行信用卡，單筆分期滿6,180元，即可享限量最高20%刷卡金回饋；國泰世華蝦皮購物icash聯名卡，除了6月15日至6月24日期間單筆分期滿15,000元、可得限量回饋1,800元刷卡金之外，618當天搭配原有的刷卡金回饋，最高可享21%的高額回饋，當月累計滿5筆訂單或消費滿5,000元再送次月免運券乙張。

蝦皮購物今年推出全新品牌策略與遊戲，持續推升買氣，品牌行銷部長廖君凰（中）預計618品牌旗艦可挑戰訂單較去年翻倍成長。記者潘俊宏／攝影
蝦皮購物今年推出全新品牌策略與遊戲，持續推升買氣，品牌行銷部長廖君凰（中）預計618品牌旗艦可挑戰訂單較去年翻倍成長。記者潘俊宏／攝影
蝦皮購物「618品牌旗艦」攜手各大品牌，推出歷史低價強品，Switch主機、健身環、Apple Watch讓消費者接力瘋搶。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618品牌旗艦」攜手各大品牌，推出歷史低價強品，Switch主機、健身環、Apple Watch讓消費者接力瘋搶。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物透過5款站上遊戲大手筆送出蝦幣與總價值破億的品牌加碼獎勵，618當天將再祭出獎勵加倍，刺激新一波遊戲熱潮。記者潘俊宏／攝影
蝦皮購物透過5款站上遊戲大手筆送出蝦幣與總價值破億的品牌加碼獎勵，618當天將再祭出獎勵加倍，刺激新一波遊戲熱潮。記者潘俊宏／攝影

蝦皮購物

延伸閱讀

蝦皮購物受惠宅經濟 訂單翻倍再送遊戲獎勵

微軟讓Xbox One玩家可透過簡單按鍵操作就能下載數位遊戲

被指「信用卡太多」核卡失敗 他揭薪資大家秒懂：難怪銀行怕

口罩引爆搶購潮 生活市集宣布推「口罩補貨到」專區

相關新聞

「派」好吃！蕭敬騰、吳奇隆、余文樂「派對」都選它

「有派，就對了」是新餐廳「派對PIETY」的名稱由來，簡單明白，如同餐廳擺設與餐點設計。簡單，卻也不簡單；「派對」在演藝...

孔曉振夜裡發光原來全靠它 伯爵超凡女力再發功

在漆黑無光的環境裡，是什麼引領人前行？是信念、是善意，當然也可能是華麗、閃耀的寶石，在漆黑中依然散發攝人光輝。伯爵（PI...

蝦皮購物「618品牌旗艦」Switch主機6.3折 最高21%回饋

迎接電商年中大促618檔期，蝦皮購物今年以「618品牌旗艦」為活動主軸，推出全新品牌識別策略，暖身開跑近2週，已為商城品...

MIDO表總裁瑞士台灣隔空連線 大方揭露2020新動態

瑞士美度表（MIDO）今日別出心裁，以網路影像即時記者會的方式，從瑞士與台灣兩地連線。品牌總裁Franz Linder除...

格蘭菲迪線上慈善拍賣 全球限量450瓶單桶原酒威士忌

全球獲獎最多的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌─格蘭菲迪Glenfiddich，推出新款限量版威士忌「格蘭菲迪斯貝賽酒廠2020...

巧克力和牛吃到飽 夏部火鍋新開店「4人同行2人免費」

樂尼尼餐飲集團看好解封後的美食商機，旗下雙品牌「夏部火鍋」與「賣飯食」旗艦店ATT4FUN四樓信義旗艦店，將於明(6/1...

打破規則搶先振興！訂購洗冷氣服務直接送你0元空調

近年「共享經濟」概念興起，讓各式生活服務都有了新的運作形式。串點科技董事長閻俊傑創立了「呼叫黃背心」服務媒合平台，集結了...

「巧虎」前進林口三井OUTLET 七大遊戲區免費玩

迎接防疫新生活加上即將到來的暑期親子出遊潮，MITSUI OUTLET PARK即日起至8月31日，在林口與台中港分別打...

Reebok聯名「玩具總動員」讓巴斯光年、胡迪警長變身潮鞋焦點

還記得Reebok先前與三麗鷗（Sanrio）合作，推出Hello Kitty與蛋黃哥的Instapump Fury鞋嗎...

聯名夯炸！Kotex＆宇宙人夠療癒、樂敦與航海王出發啦

紛亂的時代，當然要讓身心靈放鬆一下，那就用可愛的卡通人物來療癒自己吧！Kotex與日本人氣角色CRAFTHOLIC宇宙人...

恐怖片台詞、標槍變蘆筍 夏天搞怪T恤最討喜！

高溫的夏天大多數人追求輕薄穿搭，希望把全身上下的單品減到最少量才涼爽。選擇一件搭配特殊印花的簡單T恤，就算只配牛仔褲也可...

加開產線！DS4造型悠遊卡3天預購破48萬張 拼2021年7月前全數出貨

由Sony Interactive Entertainment Taiwan（SIET）授權製作、以DUALSHOCK4...

熱門新聞

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

醫師工會聲明反對自付差額上限 健保署緊急澄清

鸚鵡颱風有機會周五生成 氣象局：花東恆春半島有雨

上午9時38分 宜蘭外海規模5.2有感地震

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。