MIDO表總裁瑞士台灣隔空連線 大方揭露2020新動態

瑞士美度表（MIDO）今日別出心裁，以網路影像即時記者會的方式，從瑞士與台灣兩地連線。品牌總裁Franz Linder除大方介紹年度個人最推崇的手上鍊限量表款，同時並介紹一款將在九月發表的復刻版潛水限量腕表。

新款Barconcelli Mechanical手上鍊小秒針腕表，是品牌睽違多年後發表的手上鍊款式，加上限量2020的少量生產，高度簡約的設計風格，黑漆表面僅在三點鐘方向留下「limited edition」的字樣，加上透明表底蓋，在總裁Franz Linder心中定調成年度強打；此外Commander Gradien香榭系列漸層80小時腕表也是2020另一亮點，Franz Linder表示過往鏤空機芯與漸層式表面像是兩個迥異元素，但此次腕表將之合而為一，遠近欣賞各有不同樂趣，同時表款共有PVD玫瑰金皮帶、PVD黑色鍊帶等共四種款式，並搭配80小時動力儲存機芯，定價則在29,800至34,800元不等。