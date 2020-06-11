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MIDO表總裁瑞士台灣隔空連線 大方揭露2020新動態

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
採用80小時動力機芯的Commander Gradien香榭系列漸層80小時腕表，遠看、近賞，各有樂趣。圖／MIDO提供
採用80小時動力機芯的Commander Gradien香榭系列漸層80小時腕表，遠看、近賞，各有樂趣。圖／MIDO提供

瑞士美度表（MIDO）今日別出心裁，以網路影像即時記者會的方式，從瑞士與台灣兩地連線。品牌總裁Franz Linder除大方介紹年度個人最推崇的手上鍊限量表款，同時並介紹一款將在九月發表的復刻版潛水限量腕表

新款Barconcelli Mechanical手上鍊小秒針腕表，是品牌睽違多年後發表的手上鍊款式，加上限量2020的少量生產，高度簡約的設計風格，黑漆表面僅在三點鐘方向留下「limited edition」的字樣，加上透明表底蓋，在總裁Franz Linder心中定調成年度強打；此外Commander Gradien香榭系列漸層80小時腕表也是2020另一亮點，Franz Linder表示過往鏤空機芯與漸層式表面像是兩個迥異元素，但此次腕表將之合而為一，遠近欣賞各有不同樂趣，同時表款共有PVD玫瑰金皮帶、PVD黑色鍊帶等共四種款式，並搭配80小時動力儲存機芯，定價則在29,800至34,800元不等。

而網路記者會的尾聲，總裁並公佈了一只1961年復刻的潛水深度量測腕表。這款發表於1970年代的款式，因其彩色表面而有「Rainbow」之名。表面上共有公尺、英呎兩種計量刻度，配戴者可從表面計算位於水下不同深度時、返回水平面的安全時間。由於款式稀有，網路的古董款拍賣起價約20,000美金起跳。新款則高比例還原1970年代的設計精華，同時為貼近原始風格，僅將防水性能設定為200米。實表預定將在九月發行，定價約36,900元，限量1961只。

黑色漆面、手上鍊的Barconcelli Mechanical手上鍊小秒針腕表，是品牌總裁今年推薦首選，限量2020只，38,600元。記者釋俊哲／攝影。
黑色漆面、手上鍊的Barconcelli Mechanical手上鍊小秒針腕表，是品牌總裁今年推薦首選，限量2020只，38,600元。記者釋俊哲／攝影。
預計將於今年九月問世的復刻潛水腕表，特殊的表面與功能設計，古董款式在網路拍賣有驚人身價。圖／翻攝自MIDO官方網站
預計將於今年九月問世的復刻潛水腕表，特殊的表面與功能設計，古董款式在網路拍賣有驚人身價。圖／翻攝自MIDO官方網站
除了煙燻漸層表面，MIO香榭系列漸層80小時腕表共有皮帶、鍊帶、玫瑰金共四種款式，價格則約29,800至34,800原不等。記者釋俊哲／攝影。
除了煙燻漸層表面，MIO香榭系列漸層80小時腕表共有皮帶、鍊帶、玫瑰金共四種款式，價格則約29,800至34,800原不等。記者釋俊哲／攝影。

腕表 瑞士 記者會

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