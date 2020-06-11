格蘭菲迪線上慈善拍賣 全球限量450瓶單桶原酒威士忌

全球獲獎最多的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌─格蘭菲迪Glenfiddich，推出新款限量版威士忌「格蘭菲迪斯貝賽酒廠2020限定版」，並將以威士忌拍賣募資金援世界最大的威士忌產區─蘇格蘭斯貝賽Speyside。

這款威士忌由格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman親自選桶，格蘭菲迪13年單桶原酒 (桶號25427)，全球限量450瓶，該限量酒款將於6月17日至22日在WhiskyAuctioneer(www.whiskyauctioneer.com)線上拍賣平台競標開跑，拍賣收益將全數支援斯貝賽當地受新冠肺炎影響最甚的業者。

蘇格蘭地區規模最大的威士忌主題盛會「斯貝賽威士忌嘉年華」，自1999年初創至今迎來第21年，每年都吸引來自世界各地的威士忌愛好者，今年因應新冠疫情的影響首度取消舉辦。為了紀念這場每年指標性的威士忌活動，Brian Kinsman親自挑選出一款在格蘭菲迪26號倉庫熟成13年歲月的獨特原酒，經雪莉桶過桶，為今年斯貝賽威士忌盛典打造全新「格蘭菲迪斯貝賽酒廠2020限定版」，全球限量450瓶，每一瓶均有首席調酒師Brian Kinsman編號和簽名。

該款威士忌以極高酒精濃度65.7% ABV裝瓶，口感柔滑而清甜，具有濃郁的柑橘和帶有肉桂風味的蘋果香氣。此威士忌的拍賣所得，將全數捐贈給斯貝賽地區進行紓困，特別是針對受新冠疫情影響而受波及的產業，捐助單位包括Moray Food Plus 、Keirans Legacy以及NHS Grampian等慈善機構。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康