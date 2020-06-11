巧克力和牛吃到飽 夏部火鍋新開店「4人同行2人免費」

樂尼尼餐飲集團看好解封後的美食商機，旗下雙品牌「夏部火鍋」與「賣飯食」旗艦店ATT4FUN四樓信義旗艦店，將於明(6/12) 同步開幕。夏部火鍋6/12推4人同行2人免費、共計40組優惠(分別為上午11:30與下午4:30用餐前20組)，此外，另有6/12~6/30期間兩人用餐享9折、4人以上用餐8折等優惠；每周五晚上7:30舉辦快飲比賽，第一名用餐免費。

以復古為主題的「賣飯食」也推出各式開幕優惠，即日起至6/30點購兩份主餐可享8折，期間憑學生證即享單份主餐8折；此外，所有饕客只要購買一份主餐當場可打彈珠，獎品包含彈珠汽水或不同點數換餐點，最高可換價值388元鐵板帶骨牛小排。

夏部火鍋平日中午499元可享4種肉品吃到飽，晚餐629元增加到7種肉品、5種海鮮任點任吃，選擇799元價位可升級高檔海鮮、巧克力和牛以及皇家伊比利豬扇子肉。

主打古早味燒肉拌飯、熟成咖哩與獨門特製醬汁的「賣飯食」，餐點為台日融合的古早味，分為特製醬汁燒肉拌飯系列、日式熟成咖哩系列，以及信義旗艦店專屬鐵板系列料理，均採主餐搭配兩道季節小菜、味噌湯，飯後還有古早味叭噗冰淇淋，在信義區算是高CP值的餐飲選項。

夏布火鍋 營業時間：11:30~22:00 地址：台北市信義區松壽路12號4樓 電話：02-7736-2515

賣飯食 營業時間：11:30~22:00 地址：台北市信義區松壽路12號4樓 電話：02-7736-2512