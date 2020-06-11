打破規則搶先振興！訂購洗冷氣服務直接送你0元空調

近年「共享經濟」概念興起，讓各式生活服務都有了新的運作形式。串點科技董事長閻俊傑創立了「呼叫黃背心」服務媒合平台，集結了家電清潔、居家清潔修繕、代客安裝、消毒除蟲、寵物美容等上百種各式到府服務，一次滿足消費者居家大小需求。更打破市場規則、首創「0元空調」方案，只要一次購買10次冷氣清洗服務，即可免費得到價值25,000元一級能效的TCL 2.2KW冷暖變頻空調，讓消費者輕鬆擁有節能又健康的好空氣，同時享受貼心完整的清潔服務。

串點科技董事長閻俊傑，其實就是先前在燦坤一手打造「0元本舖」、「0元電腦」、「0元咖啡」方案的重要推手。透過先前的成功經驗，加上TCL總代理商數電匯流的鼎力配合，有別於傳統家電品牌的營銷模式，透過推出「0元空調」方案，讓消費者輕鬆享受價格透明、安裝人員訓練完整、服務流程標準化，從購買到安裝收尾都很完美的消費經驗，同時也建立消費者保養冷氣的正確觀念與習慣。

閻俊傑表示，觀察過往民眾購買家電時80%的客訴案件都源自「安裝不良」，不管是安裝或清潔，經常遇到消費者與安裝師傅的觀念、資訊不對稱，再加上專業師傅越來越難求。因此也首創「依滿意程度付款」的創新制度，將價格的決定權交給消費者，服務結束後若非常滿意可以主動多付10～20%的小費給師傅，不滿意也可以少付款10～20%甚至不付款再由專人重新施作，少付款部分則會由公司補貼給師傅，雖然須承擔風險，但也能藉此漸漸淘汰不夠優良的師傅，讓整體服務不斷優化。實際營運約8個月，發現有近2成消費者願意多給小費鼓勵，只有少數客人少給費用。