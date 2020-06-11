「巧虎」前進林口三井OUTLET 七大遊戲區免費玩

迎接防疫新生活加上即將到來的暑期親子出遊潮，MITSUI OUTLET PARK即日起至8月31日，在林口與台中港分別打造兩大夏日主題，林口店主打兒童界的偶像「巧虎」打造獨家「巧虎互動遊戲區」免費讓親子體驗。

林口三井OUTLET邀請「巧虎」及他的家人、好朋友們一同展開夏日秘寶大探險，在中央廣場打造「浪花冒險船」、「綠野迷宮」、「探險電車」、「露營帳篷」等七座大型遊戲關卡，還有巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙等九個經典角色一比一等身公仔，讓粉絲們同框合影。台中港三井OUTLET透過拼接風格幾何籃球場、炫彩霓虹足球門、擬真草皮與棒球壘包，以及繽紛PU跑道，加上超萌球君公仔打造「繽紛夏日運動會」。

林口三井OUTLET打造獨家「巧虎互動遊戲區」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

林口、台中港6月12日至6月28日，接力舉辦「會員雙重賞」，超過百家精選品牌、餐飲店櫃推出App會員、聯名卡友優惠，以及首度推出會員點數2倍送。林口店6月12日至6月21日，推出「App會員專屬暢遊護照」，消費時凡出示會員App身份，可享Hilltop、Vans、YVONNE COLLECTION等限定折扣優惠；餐飲則攜手館內11間餐廳，銀座宮下御膳屋、JAPOLI、グリル満天星、于記杏仁推出買一送一。

台中港三井OUTLET打造充滿運動風的夏日主題區。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

統一時代百貨台北店於即日起至6月21日在2F夢廣場推出「夜幕野營嘉年華」，把「帳篷 X 私廚料理」搬進百貨，打造都會野營樂趣。平日晚間現場提供BIG LION雙峰帳 X TGI FRIDAYS的野營包廂料理，雙人分享餐1,588元、4人套餐3,188元。周末期間(6/13-14、6/20-21)推出首度在信義區舉辦「日落野營の市集」，集結近70家的風格攤位，讓逛百貨多了新樂趣。

統一時代百貨台北店於即日起至6月21日在2F夢廣場推出「夜幕野營嘉年華」。圖／統一時代提供