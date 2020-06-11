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Reebok聯名「玩具總動員」讓巴斯光年、胡迪警長變身潮鞋焦點

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
原本僅是慶祝《玩具總動員4》電影上映，當初並沒有販售計畫的Reebok聯名鞋，現在也能買到了。圖／摘自BAIT網站
原本僅是慶祝《玩具總動員4》電影上映，當初並沒有販售計畫的Reebok聯名鞋，現在也能買到了。圖／摘自BAIT網站

還記得Reebok先前與三麗鷗（Sanrio）合作，推出Hello Kitty與蛋黃哥的Instapump Fury鞋嗎？沒想到品牌依舊有驚喜，這次與皮克斯動畫的經典電影《玩具總動員》、知名潮鞋店BAIT來個三方聯名，讓胡迪警長、巴斯光年的形象都化成了新鞋款的配色，絕對是電影死忠粉絲必入手的目標。

這兩款Instapump Fury OG潮鞋還會利用像是市售玩具的包裝，完全的展現聯名的特色。圖／摘自BAIT網站
這兩款Instapump Fury OG潮鞋還會利用像是市售玩具的包裝，完全的展現聯名的特色。圖／摘自BAIT網站

Reebok同樣以經典的Instapump Fury OG為基礎，融入兩位「主角」的造型特色，像是胡迪警長的紅色領巾就變成了鞋提部分，乳牛圖案背心也化作鞋身的配置；黃色底紅色格紋的襯衫元素就被運用在鞋內。巴斯光年款更是一眼就能辨識出靈感來源，包括螢光綠、紫和白的配色，就是他穿著的太空裝，而且這兩款Instapump Fury OG潮鞋還會利用像是市售玩具的包裝，完全的展現聯名的特色。有意思的是這兩款鞋，原本僅是慶祝《玩具總動員4》電影上映，當初並沒有販售計畫，不過現在到BAIT的網站也可以用抽籤方式來購買了。

Reebok與潮鞋店鋪BAIT、《玩具總動員》聯名，推出胡迪警長、巴斯光年潮鞋。圖／摘自BAIT網站
Reebok與潮鞋店鋪BAIT、《玩具總動員》聯名，推出胡迪警長、巴斯光年潮鞋。圖／摘自BAIT網站

同樣勾起許多人回憶的還有Converse推出經典美國卡通《史酷比（Scooby-Doo）》的聯名鞋，採用Chuck 70鞋型，並以卡通中的廂型車 The Mystery Machine 為設計藍本。Converse透過配色還原了卡通中的細節，例如鞋後跟標上獨特的字母與廂型車車牌相同，是連在一起的字母「SCBYSNK」，充滿回憶的故事場景都在鞋款上呈現。或是以黑色刺繡勾勒出全體冒險成員的圖案，加上鞋身內裡的一雙雙白色眼睛，讓人感受到卡通成員們在黑暗中探險的過程。

Converse與Scooby-Doo聯名Chuck 70鞋3,280元。圖／Converse提供
Converse與Scooby-Doo聯名Chuck 70鞋3,280元。圖／Converse提供

Converse與Scooby-Doo聯名Chuck 70鞋3,480元。圖／Converse提供
Converse與Scooby-Doo聯名Chuck 70鞋3,480元。圖／Converse提供

卡通 電影 蛋黃哥

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