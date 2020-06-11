PS4造型悠遊卡3天狂賣48萬張 明年7月前一定能取貨

悠遊卡公司與sony攜手推出PS4手把造型悠遊卡，8日起連續三天「限時不限量」，民眾上網瘋搶，3天預購超過48萬張，不少人取貨日排到2022年。悠遊卡公司表示，已和生產廠商協調加開產線，承諾在明年7月前，會讓所有消費者陸續取貨。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，PS4手把造型悠遊卡創下銷售紀錄，感謝卡友熱烈支持，在5大通路合作下，預購前最後一分鐘，各大通路都保持流暢。

不過，卻有網友喊冤取貨日等太久，還說「等貨到了，都已經忘記我有購買！」對此，陳亭如表示，造型悠遊卡製程繁複，手工比重高，已和生產商討論，預計將加開生產線，提高生產量，會在一年內將48萬張訂單全部出貨，2021年7月前都能拿的到。

至於取貨日更迭，悠遊卡公司表示，因預購通路多、梯次也多，後續將跟各通路協調，盡量在兩周內在官網上統一公布各梯次的取貨時間，請消費者多加留意。

悠遊卡公司也提到，已和各通路達成共識，若民眾有退貨需求，將依「消費者保護法」規定退款，也提醒消費者，只要在預購期間內下訂，一定可以買到，若網路上有人高價轉賣，可能是詐騙。