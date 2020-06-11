聯名夯炸！Kotex＆宇宙人夠療癒、樂敦與航海王出發啦

紛亂的時代，當然要讓身心靈放鬆一下，那就用可愛的卡通人物來療癒自己吧！Kotex與日本人氣角色CRAFTHOLIC宇宙人聯名，推出一系列超萌包裝，還加碼新推出拉鍊萬用包，讓生活一看到就發笑；樂敦眼藥水則跟「航海王」聯名，滴上眼藥水，一起出發冒險吧！

衛生棉品牌Kotex旗下輕柔棉系列，全都換上日本CRAFTHOLIC宇宙人聯名的包裝，呆萌粉嫩的人物，讓少女心大噴發，也賣出好成績。Kotex也再度跟宇宙人合作，加入「7-11卡通大聯萌活動」，推出宇宙人大拉鍊萬用包加價購，有著粉色馬卡龍色系，還有立體的雙耳造型，以及呆萌表情，絨毛材質與大容量，讓女孩輕易放下許多隨身用品。

6月17日至7月5日，於全台7-11購買Kotex指定品項任3件149元，可以99元加價購，全台限量2萬組。