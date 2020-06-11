聯名夯炸！Kotex＆宇宙人夠療癒、樂敦與航海王出發啦
紛亂的時代，當然要讓身心靈放鬆一下，那就用可愛的卡通人物來療癒自己吧！Kotex與日本人氣角色CRAFTHOLIC宇宙人聯名，推出一系列超萌包裝，還加碼新推出拉鍊萬用包，讓生活一看到就發笑；樂敦眼藥水則跟「航海王」聯名，滴上眼藥水，一起出發冒險吧！
衛生棉品牌Kotex旗下輕柔棉系列，全都換上日本CRAFTHOLIC宇宙人聯名的包裝，呆萌粉嫩的人物，讓少女心大噴發，也賣出好成績。Kotex也再度跟宇宙人合作，加入「7-11卡通大聯萌活動」，推出宇宙人大拉鍊萬用包加價購，有著粉色馬卡龍色系，還有立體的雙耳造型，以及呆萌表情，絨毛材質與大容量，讓女孩輕易放下許多隨身用品。
6月17日至7月5日，於全台7-11購買Kotex指定品項任3件149元，可以99元加價購，全台限量2萬組。
樂敦旗下超涼的樂敦勁眼藥水，之前找七龍珠Z合作，今年改找「航海王」共同聯名，全球限定只有台灣發售。該聯名包裝上，從外盒到瓶身都能看出航海王的趣味，包括大海錢，魯夫雙眼爆發衝勁，搭配瓶身的海賊標誌，特別適合上班族、學生，一起與魯夫踏上冒險尋夢的旅途了。
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