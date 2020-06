恐怖片台詞、標槍變蘆筍 夏天搞怪T恤最討喜！

高溫的夏天大多數人追求輕薄穿搭,希望把全身上下的單品減到最少量才涼爽。選擇一件搭配特殊印花的簡單T恤,就算只配牛仔褲也可以很有型。今年Paul Smith、MOSCHNINO、Comme des Garçons等品牌都推出趣味主題印花T恤,一眼就讓人印象深刻,絕對是夏天搭配好幫手。

Paul Smith推出多款純白T恤,其中幾件圖樣非常逗趣,像是把英國文豪莎士比亞的作品《溫莎的風流婦人》中名言「Why then the world’s mine oyster, Which I with sword will open.世界是我的牡蠣,我將用一刀切開它」直接改為「The world is your oyster 世界是你的牡蠣」,並搭配含有珍珠的牡蠣素描,象徵「世界是你的囊中物」所代表的概念,勉勵大家隨心追夢。另一件描繪正在投擲標槍的女運動員,但仔細看會發現她拿的是一根蘆筍,再度展現Sir Paul Smith的幽默功力。他更把自己亂中有序的辦公室印在T恤上,讓時尚迷們會心一笑。

MSGM為慶祝品牌十週年,創意總監Massimo Giorgetti將海邊日常圖像使用在T恤上,相關畫作出自美籍藝術家Todd Bienvenu之手,其中一款墨鏡圖樣設計反射出正在里米尼(Rimini)海灘做日光浴的比基尼女郎,充滿趣味,另外也與柏林知名藝術家Nobert Bisky合作,用健美的男性胴體圖像呈現渴求、浪漫和和對愛情的慾望,Comme des Garçons HOMME PLUS則是用拼貼彩色珠寶印刷點綴出帶點華麗感的T恤。