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恐怖片台詞、標槍變蘆筍 夏天搞怪T恤最討喜！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
CDG HOMME PLUS拼貼彩色珠寶印刷T恤，17,800元。圖／團團選品提供
CDG HOMME PLUS拼貼彩色珠寶印刷T恤，17,800元。圖／團團選品提供

高溫的夏天大多數人追求輕薄穿搭，希望把全身上下的單品減到最少量才涼爽。選擇一件搭配特殊印花的簡單T恤，就算只配牛仔褲也可以很有型。今年Paul Smith、MOSCHNINO、Comme des Garçons等品牌都推出趣味主題印花T恤，一眼就讓人印象深刻，絕對是夏天搭配好幫手。

Paul Smith推出多款純白T恤，其中幾件圖樣非常逗趣，像是把英國文豪莎士比亞的作品《溫莎的風流婦人》中名言「Why then the world’s mine oyster, Which I with sword will open.世界是我的牡蠣，我將用一刀切開它」直接改為「The world is your oyster 世界是你的牡蠣」，並搭配含有珍珠的牡蠣素描，象徵「世界是你的囊中物」所代表的概念，勉勵大家隨心追夢。另一件描繪正在投擲標槍的女運動員，但仔細看會發現她拿的是一根蘆筍，再度展現Sir Paul Smith的幽默功力。他更把自己亂中有序的辦公室印在T恤上，讓時尚迷們會心一笑。

MSGM為慶祝品牌十週年，創意總監Massimo Giorgetti將海邊日常圖像使用在T恤上，相關畫作出自美籍藝術家Todd Bienvenu之手，其中一款墨鏡圖樣設計反射出正在里米尼（Rimini）海灘做日光浴的比基尼女郎，充滿趣味，另外也與柏林知名藝術家Nobert Bisky合作，用健美的男性胴體圖像呈現渴求、浪漫和和對愛情的慾望，Comme des Garçons HOMME PLUS則是用拼貼彩色珠寶印刷點綴出帶點華麗感的T恤。

還記得MOSCHNINO推出的一系列恐怖電影系列嗎？除了有滿版美式漫畫怪物臉龐的T恤外，還以經典電影台詞「一個人在家嗎？」重現那種緊繃驚悚的觀影情緒。另外還有結合英文粗話Bullsxxt及Chic（時髦）之意的「BULL CHIC!」標語T恤，帶有嘲諷意味，「TRICK OR CHIC」則是改編萬聖節扮裝討糖時喊的口號「Trick-or-treat不給糖，就搗蛋」，要大家更注重時尚。agnès b. SPORT b.系列則用法文標語「MOUVEMENT運動」、「Est À Nous路是我們的」，呼應本季「Skate Out to Freedom自由解放」主題，展現自我態度。

標語T恤，3,880元。圖／agnès b.提供
標語T恤，3,880元。圖／agnès b.提供
The world is your oyster白色短袖上衣，3,800元。圖／Paul Smith提供
The world is your oyster白色短袖上衣，3,800元。圖／Paul Smith提供
滿版怪物短袖上衣，13,500元。圖／MOSCHINO提供
滿版怪物短袖上衣，13,500元。圖／MOSCHINO提供
Norbert Bisky x MSGM裸男印花白色短袖上衣_，7,300元。圖／MSGM提供
Norbert Bisky x MSGM裸男印花白色短袖上衣_，7,300元。圖／MSGM提供
TRICK OR CHIC黑色短袖上衣，10,300元。圖／MOSCHINO提供
TRICK OR CHIC黑色短袖上衣，10,300元。圖／MOSCHINO提供
Sir Paul Smith辦公室白色短袖上衣，3,800元。圖／Paul Smith提供
Sir Paul Smith辦公室白色短袖上衣，3,800元。圖／Paul Smith提供
蘆筍標槍白色短袖上衣，4,300元。圖／Paul Smith提供
蘆筍標槍白色短袖上衣，4,300元。圖／Paul Smith提供
Todd Bienvenu印花白色短袖上衣，9,800元。圖／MSGM提供
Todd Bienvenu印花白色短袖上衣，9,800元。圖／MSGM提供
Sir Paul Smith辦公室。圖／Paul Smith提供
Sir Paul Smith辦公室。圖／Paul Smith提供
CDG HOMME PLUS拼貼粉彩色珠寶印刷T恤，17,800元。圖／團團選品提供
CDG HOMME PLUS拼貼粉彩色珠寶印刷T恤，17,800元。圖／團團選品提供
一個人在家嗎？白色短袖上衣，12,800元。圖／MOSCHINO提供
一個人在家嗎？白色短袖上衣，12,800元。圖／MOSCHINO提供
夏天選擇一件搭配特殊印花的簡單的T恤，就算只配牛仔褲也可以涼爽有型。圖／各品牌提供
夏天選擇一件搭配特殊印花的簡單的T恤，就算只配牛仔褲也可以涼爽有型。圖／各品牌提供

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