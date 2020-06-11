恐怖片台詞、標槍變蘆筍 夏天搞怪T恤最討喜！
高溫的夏天大多數人追求輕薄穿搭，希望把全身上下的單品減到最少量才涼爽。選擇一件搭配特殊印花的簡單T恤，就算只配牛仔褲也可以很有型。今年Paul Smith、MOSCHNINO、Comme des Garçons等品牌都推出趣味主題印花T恤，一眼就讓人印象深刻，絕對是夏天搭配好幫手。
Paul Smith推出多款純白T恤，其中幾件圖樣非常逗趣，像是把英國文豪莎士比亞的作品《溫莎的風流婦人》中名言「Why then the world’s mine oyster, Which I with sword will open.世界是我的牡蠣，我將用一刀切開它」直接改為「The world is your oyster 世界是你的牡蠣」，並搭配含有珍珠的牡蠣素描，象徵「世界是你的囊中物」所代表的概念，勉勵大家隨心追夢。另一件描繪正在投擲標槍的女運動員，但仔細看會發現她拿的是一根蘆筍，再度展現Sir Paul Smith的幽默功力。他更把自己亂中有序的辦公室印在T恤上，讓時尚迷們會心一笑。
MSGM為慶祝品牌十週年，創意總監Massimo Giorgetti將海邊日常圖像使用在T恤上，相關畫作出自美籍藝術家Todd Bienvenu之手，其中一款墨鏡圖樣設計反射出正在里米尼（Rimini）海灘做日光浴的比基尼女郎，充滿趣味，另外也與柏林知名藝術家Nobert Bisky合作，用健美的男性胴體圖像呈現渴求、浪漫和和對愛情的慾望，Comme des Garçons HOMME PLUS則是用拼貼彩色珠寶印刷點綴出帶點華麗感的T恤。
還記得MOSCHNINO推出的一系列恐怖電影系列嗎？除了有滿版美式漫畫怪物臉龐的T恤外，還以經典電影台詞「一個人在家嗎？」重現那種緊繃驚悚的觀影情緒。另外還有結合英文粗話Bullsxxt及Chic（時髦）之意的「BULL CHIC!」標語T恤，帶有嘲諷意味，「TRICK OR CHIC」則是改編萬聖節扮裝討糖時喊的口號「Trick-or-treat不給糖，就搗蛋」，要大家更注重時尚。agnès b. SPORT b.系列則用法文標語「MOUVEMENT運動」、「Est À Nous路是我們的」，呼應本季「Skate Out to Freedom自由解放」主題，展現自我態度。
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