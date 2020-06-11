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DS4造型悠遊卡3天預購破48萬張 拼2021年7月前全數出貨

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
悠遊卡公司表示，已協調廠商加開產線，將於2021年7月前完成預購全數出貨。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司表示，已協調廠商加開產線，將於2021年7月前完成預購全數出貨。圖／悠遊卡公司提供

由Sony Interactive Entertainment Taiwan（SIET）授權製作、以DUALSHOCK4無線控制器為造型所設計的「DS4造型悠遊卡」預購時間已於10日結束，悠遊卡公司統計，3天共成功預購超過48萬張，在與生產廠商協調後，將在2021年7月前讓所有消費者陸續取貨。

悠遊卡公司董事長陳亭如除了特別感謝卡友支持，更表示DS4造型悠遊卡已創下史上單一零售款式的銷售紀錄，且在通路夥伴的合作下，直至最後1分鐘，預購通路都全力保持流暢。

悠遊卡公司經過近日與生產廠商密集討論，因DS4造型悠遊卡製作繁複，手工比重高，將以增加產線的方式提升各梯次生產量，悠遊卡公司董事長陳亭如宣布，自2020年第4季之後各梯次預購訂單皆將提前出貨（需依照各通路取貨規範），盡全力在2021年7月前，將預購的48萬餘張都完成出貨，大幅縮短等待時間。

悠遊卡公司指出，因預購梯次繁多，後續將與各通路協調，盡快於2週內與各通路在官網上統一公布各梯次更新後的取貨時間。若已預購的消費者有退貨的需求，也將依法辦理退款事宜，請消費者放心。

悠遊卡

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