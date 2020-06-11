孫芸芸霸氣開腿詮釋DIOR Bobby超撩人 賈靜雯嘟嘴拚了

DIOR推出年度重磅新品DIOR Bobby肩背包，先行在大陸上市已洗版品牌代言人及好友微博，賈靜雯、孫芸芸和曾之喬都搶先選搭，孫芸芸不改個人風格媚態詮釋新包款，為這只都會輪廓新品增添撫媚風情。

賈靜雯以簡約的條紋襯衫配襯DIOR Bobby，洗鍊明快，俏皮的嘟嘴則演繹微笑好心情；曾之喬配上露背、纖腰與豐臀，撐起DIOR Bobby的女人味；Angelababy只要祭出長腿就是令人愉悅的畫面，景甜和吳謹言則是以青春取勝。全新的DIOR Bobby是女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri在2020早秋時裝發表的包款，靈感源於迪奧先生忠實的愛犬與生活夥伴Bobby，迪奧先生曾在回憶錄中提及，「每一季的高級訂製服系列都有一套預期會成功的套裝，命名為Bobby。」Maria Grazia Chiuri則延續這樣的期望，以DIOR Bobby來闡釋當代精神、優雅風格。