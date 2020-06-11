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孫芸芸霸氣開腿詮釋DIOR Bobby超撩人 賈靜雯嘟嘴拚了

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DIOR Bobby白色光滑小牛皮大型肩背包，12萬8,000元。圖／DIOR提供
DIOR Bobby白色光滑小牛皮大型肩背包，12萬8,000元。圖／DIOR提供

DIOR推出年度重磅新品DIOR Bobby肩背包，先行在大陸上市已洗版品牌代言人及好友微博，賈靜雯、孫芸芸和曾之喬都搶先選搭，孫芸芸不改個人風格媚態詮釋新包款，為這只都會輪廓新品增添撫媚風情。

賈靜雯以簡約的條紋襯衫配襯DIOR Bobby，洗鍊明快，俏皮的嘟嘴則演繹微笑好心情；曾之喬配上露背、纖腰與豐臀，撐起DIOR Bobby的女人味；Angelababy只要祭出長腿就是令人愉悅的畫面，景甜和吳謹言則是以青春取勝。全新的DIOR Bobby是女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri在2020早秋時裝發表的包款，靈感源於迪奧先生忠實的愛犬與生活夥伴Bobby，迪奧先生曾在回憶錄中提及，「每一季的高級訂製服系列都有一套預期會成功的套裝，命名為Bobby。」Maria Grazia Chiuri則延續這樣的期望，以DIOR Bobby來闡釋當代精神、優雅風格。

DIOR Bobby肩背包運用頂級Box小牛皮打造，輪廓來自新月風格（Hobo Style），包身正面的品牌CD字母縮寫、別緻的穿釦綴飾為標誌設計，背面則是30 Montaigne熱壓浮雕式字樣，也點出品牌發跡的地址；穿釦造型的隱藏式磁釦方便開合，絨面內裡則帶來舒適奢華的觸感。目前DIOR Bobby共推出3種尺寸、4款顏色，包括黑色、拿鐵白、駝色和Oblique經典丹寧藍斜紋緹花帆布皮革緄邊款，依照包款不同尺寸對應了不同的皮革金屬環釦背帶，其中黑、白兩色大型包款本身即搭配Oblique藍色刺繡寬背帶；配襯方式可斜背、手提、肩背，呼應Hobo輪廓的自由率性精神，簡約造型也傳達當代女性的優雅自信。

珍妮佛勞倫斯詮釋DIOR Bobby的形象照。圖／DIOR提供
珍妮佛勞倫斯詮釋DIOR Bobby的形象照。圖／DIOR提供
DIOR Bobby黑色光滑小牛皮小型肩背包，99,000元。圖／DIOR提供
DIOR Bobby黑色光滑小牛皮小型肩背包，99,000元。圖／DIOR提供
孫芸芸以有個性又撩人的媚態詮釋DIOR Bobby。圖／取自IG
孫芸芸以有個性又撩人的媚態詮釋DIOR Bobby。圖／取自IG
曾之喬配上露背、纖腰與豐臀，撐起DIOR Bobby的女人味。圖／取自IG
曾之喬配上露背、纖腰與豐臀，撐起DIOR Bobby的女人味。圖／取自IG
DIOR Bobby是品牌年度重點新品。圖／DIOR提供
DIOR Bobby是品牌年度重點新品。圖／DIOR提供
曾之喬配上露背、纖腰與豐臀，撐起DIOR Bobby的女人味。圖／取自IG
曾之喬配上露背、纖腰與豐臀，撐起DIOR Bobby的女人味。圖／取自IG
DIOR Bobby駝色光滑小牛皮中型肩背包，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR Bobby駝色光滑小牛皮中型肩背包，11萬元。圖／DIOR提供
Angelababy大秀長腿詮釋DIOR Bobby。圖／取自微博
Angelababy大秀長腿詮釋DIOR Bobby。圖／取自微博
賈靜雯俐落帥氣加碼嘟嘟嘴演繹全新DIOR Bobby。圖／取自IG
賈靜雯俐落帥氣加碼嘟嘟嘴演繹全新DIOR Bobby。圖／取自IG
迪奧先生和愛犬Bobby合影。圖／DIOR提供
迪奧先生和愛犬Bobby合影。圖／DIOR提供
孫芸芸以有個性又撩人的媚態詮釋DIOR Bobby。圖／取自IG
孫芸芸以有個性又撩人的媚態詮釋DIOR Bobby。圖／取自IG
吳謹言以乖乖牌美少女的娟秀演繹DIOR Bobby。圖／取自微博
吳謹言以乖乖牌美少女的娟秀演繹DIOR Bobby。圖／取自微博
DIOR Bobby大舉洗版也包括品牌好友景甜。圖／取自微博
DIOR Bobby大舉洗版也包括品牌好友景甜。圖／取自微博
賈靜雯俐落帥氣背著全新DIOR Bobby。圖／取自IG
賈靜雯俐落帥氣背著全新DIOR Bobby。圖／取自IG
DIOR Bobby Oblique藍色刺繡帆布中型肩背包，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR Bobby Oblique藍色刺繡帆布中型肩背包，11萬元。圖／DIOR提供
孫芸芸以有個性又撩人的媚態詮釋DIOR Bobby。圖／取自IG
孫芸芸以有個性又撩人的媚態詮釋DIOR Bobby。圖／取自IG
DIOR Bobby背面30 Montaigne熱壓浮雕式字樣，點出品牌發跡的地址。圖／DIOR提供
DIOR Bobby背面30 Montaigne熱壓浮雕式字樣，點出品牌發跡的地址。圖／DIOR提供
賈靜雯、孫芸芸、曾之喬以各自的性感詮釋DIOR Bobby。圖／取自IG
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