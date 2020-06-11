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「聲聲不息」雙鋼琴說唱演奏 用淚水與幽默淬鍊出動人旋律

聯合新聞網 / 聯合數位文創
范德騰與許哲誠回歸更純粹的音樂舞台，除去商業的劇場包裝，推出新作品「聲聲不息」。圖 ／聯合數位文創提供
范德騰與許哲誠回歸更純粹的音樂舞台，除去商業的劇場包裝，推出新作品「聲聲不息」。圖 ／聯合數位文創提供

旅台多年的美籍老師 VS 從小失明的天才鋼琴家

天才鋼琴家許哲誠出生即因為視網膜剝離而失明，但是因為極高的音樂天賦，三歲就開始學習鋼琴，十一歲母親帶著許哲誠求教東吳大學教授范德騰，原本不收小朋友的范德騰，卻因此開啟兩人長達二十多年的情誼。2009年，兩人主演表演工作坊舞台劇「彈琴說愛」，隨後九年間巡迴兩岸近兩百場，感動無數觀眾，被表演藝術評論台駐站評論人汪俊彥形容為「一場以生命歷史作為即興創作底本的表演。」今年兩人回歸更純粹的音樂舞台，除去商業的劇場包裝，推出新作品「聲聲不息」，改以雙鋼琴加上兩人的說學逗唱，在行雲流水的琴聲與談笑風生的對話中，展開一場跨越感官、語言與文化疆界的音樂探險。

在這場演出中，兩位鋼琴家希望藉由深入淺出的方式，帶領觀眾認識音樂的語言，甚至是未來再聽到這些樂曲時，也會有更多的啟發。范德騰舉例：「兩個鐘頭非常好玩的時光，像看電影一樣，如果看到一部好的電影，你就會一直跟著劇情直到結束，不會分心，回到家還會一直在回憶相關的情節。希望我們的音樂會也沒有冷場，不會讓觀眾在演出中分心看手錶、看手機！」

范德騰(右)與許哲誠(左) 長達二十多年的師生情誼，讓兩人從單純的師生關係，漸漸轉化成朋友、甚至同台夥伴。圖／聯合數位文創提供
范德騰(右)與許哲誠(左) 長達二十多年的師生情誼，讓兩人從單純的師生關係，漸漸轉化成朋友、甚至同台夥伴。圖／聯合數位文創提供

由聯合數位文創主辦的范德騰與許哲誠的雙鋼琴．說唱音樂會「聲聲不息」，將於2020年10月起陸續於桃園市政府文化局演藝廳，以及國家表演藝術中心下轄三館台北國家音樂廳、台中國家歌劇院與高雄衛武營巡迴演出，六月十日中午12:00開始售票，詳細售票與節目資訊請洽udn售票網udn瘋活動瘋表演FB

演出場次

10月25日 星期日 14:30 桃園市政府文化局演藝廳

10月30日 星期五 19:30 衛武營國家藝術文化中心表演廳

11月8日 星期日 14:30 國家兩廳院演奏廳

11月20日 星期五 19:30 臺中國家歌劇院中劇院

文化局

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