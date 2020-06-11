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珠寶設計師ANNA HU獻愛心 佳士得慈善拍賣助抗疫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
胡茵菲設計的項鍊，18K白金和18K紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為一顆重達27.02克拉的彩啡黃鑽石。圖／佳士得提供
胡茵菲設計的項鍊，18K白金和18K紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為一顆重達27.02克拉的彩啡黃鑽石。圖／佳士得提供

新冠肺炎疫情在全球各地造成許多影響，不同領域的有力人士紛紛伸出援手，包括出身台灣的國際珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）。國際拍賣行佳士得（Christie’s）將於7月3日起至13日舉辦一場網上慈善專拍，呈獻胡茵菲設計的三款獨特珠寶，拍賣收益將與非盈利慈善組織Diamonds Do Good攜手捐助一直身處抗疫前線的醫護人員。

胡茵菲設計的這三款珠寶，響應全球最大鑽石礦業公司Alrosa最近發起的社會責任Diamonds That Care計畫委託拍賣，希望每顆鑽石都應用於幫助有需要的人。胡茵菲以Alrosa在西伯利亞遠東地區雅庫特開採而到的美麗咖啡色鑽石，特別為這個慈善項目打造包括項鍊、戒指、耳環等三款珠寶。項鍊鑲嵌一枚重達27.02克拉的彩啡黃色主鑽、鑽戒主石為一枚1.59克拉的淡咖啡色鑽石，耳環則以不對稱手法分別鑲嵌一顆3克拉梨形彩鑽和無色鑽石。

胡茵菲設計的三款瑰麗珠寶拍賣收益將用於支援一直身處抗疫前線的醫護人員。圖／佳士得提供
胡茵菲設計的三款瑰麗珠寶拍賣收益將用於支援一直身處抗疫前線的醫護人員。圖／佳士得提供
胡茵菲設計的耳環，18K白金和18K紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，分別鑲嵌一顆3克拉梨形主鑽。圖／佳士得提供
胡茵菲設計的耳環，18K白金和18K紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，分別鑲嵌一顆3克拉梨形主鑽。圖／佳士得提供
胡茵菲設計的戒指，18K 紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為1.59克拉的淡咖啡色鑽石。圖／佳士得提供
胡茵菲設計的戒指，18K 紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為1.59克拉的淡咖啡色鑽石。圖／佳士得提供

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