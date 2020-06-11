珠寶設計師ANNA HU獻愛心 佳士得慈善拍賣助抗疫
新冠肺炎疫情在全球各地造成許多影響，不同領域的有力人士紛紛伸出援手，包括出身台灣的國際珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）。國際拍賣行佳士得（Christie’s）將於7月3日起至13日舉辦一場網上慈善專拍，呈獻胡茵菲設計的三款獨特珠寶，拍賣收益將與非盈利慈善組織Diamonds Do Good攜手捐助一直身處抗疫前線的醫護人員。
胡茵菲設計的這三款珠寶，響應全球最大鑽石礦業公司Alrosa最近發起的社會責任Diamonds That Care計畫委託拍賣，希望每顆鑽石都應用於幫助有需要的人。胡茵菲以Alrosa在西伯利亞遠東地區雅庫特開採而到的美麗咖啡色鑽石，特別為這個慈善項目打造包括項鍊、戒指、耳環等三款珠寶。項鍊鑲嵌一枚重達27.02克拉的彩啡黃色主鑽、鑽戒主石為一枚1.59克拉的淡咖啡色鑽石，耳環則以不對稱手法分別鑲嵌一顆3克拉梨形彩鑽和無色鑽石。
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