網購高價珠寶的時代來臨！DE BEERS開先河 750萬送到家

疫情無疑加速了全球精品數位化的腳步。高價的精品紛紛開始透過不同網路平台販售，不過單價較高的珠寶，因為需要克服物流、商品鑑賞、以及消費者心理層面等諸多因素，是目前為止腳步較晚的產業。如今De Beers首開先河，宣布於全新的全球官方網站推出提供線上購物服務，售價25萬美金以內（約750萬台幣）的珠寶皆可透過官網選購，台灣也送。

以鑽石聞名全球的De Beers，官方網站備有文、法文、繁體中文及簡體中文共4種語言版本，販售品項包括入門款到售價25萬美金以內（約750萬台幣）全系列珠寶作品，並提供訂婚戒指和單鑽戒指的線上購物服務，可配送的地點也從以往英國和美國，新增至共包含台灣、香港、加拿大、澳洲、及歐洲內陸共15個國家或地區，並將陸續增加。不過大陸地區因應購買習慣，線上購物會繼續透過微信小程序運作，官網購物目前無開放。