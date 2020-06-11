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網購高價珠寶的時代來臨！DE BEERS開先河 750萬送到家

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
De Beers全新官方網站推出線上購物服務。圖／De Beers提供
De Beers全新官方網站推出線上購物服務。圖／De Beers提供

疫情無疑加速了全球精品數位化的腳步。高價的精品紛紛開始透過不同網路平台販售，不過單價較高的珠寶，因為需要克服物流、商品鑑賞、以及消費者心理層面等諸多因素，是目前為止腳步較晚的產業。如今De Beers首開先河，宣布於全新的全球官方網站推出提供線上購物服務，售價25萬美金以內（約750萬台幣）的珠寶皆可透過官網選購，台灣也送。

以鑽石聞名全球的De Beers，官方網站備有文、法文、繁體中文及簡體中文共4種語言版本，販售品項包括入門款到售價25萬美金以內（約750萬台幣）全系列珠寶作品，並提供訂婚戒指和單鑽戒指的線上購物服務，可配送的地點也從以往英國和美國，新增至共包含台灣、香港、加拿大、澳洲、及歐洲內陸共15個國家或地區，並將陸續增加。不過大陸地區因應購買習慣，線上購物會繼續透過微信小程序運作，官網購物目前無開放。

為此，全新官方網站提供更完整商品體驗，以確保網購消費者也能輕鬆獲取下單前應得的資訊，包括4種語言的即時線上交談、可透過客服聯繫表單提出詢問、或線上預約專屬的精品店內鑑賞或諮詢服務。除了直接送貨到府，顧客亦可選擇於全球指定的精品店取貨，並能於官方網站查詢欲購買商品的全球庫存。

De Beers全新官方網站推出線上購物服務。圖／De Beers提供
De Beers全新官方網站推出線上購物服務。圖／De Beers提供
顧客可於De Beers官方網站購買到高至售價25萬美金以內的珠寶作品。圖／De Beers提供
顧客可於De Beers官方網站購買到高至售價25萬美金以內的珠寶作品。圖／De Beers提供
顧客可於De Beers官方網站線上訂購訂婚戒指與單鑽戒指。圖／De Beers提供
顧客可於De Beers官方網站線上訂購訂婚戒指與單鑽戒指。圖／De Beers提供
顧客可於De Beers官方網站購買到高至售價25萬美金以內的珠寶作品。圖／De Beers提供
顧客可於De Beers官方網站購買到高至售價25萬美金以內的珠寶作品。圖／De Beers提供

珠寶 語言 網購

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