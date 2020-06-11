特力集團16大品牌首度合體特賣1折起 三明治機千元有找
代理許多國際家居品牌的特力集團，將首度在6/17～6/30於新光三越台北南西店一館9樓活動區舉辦代理品牌FAMILY SALE聯合特賣，包括Crate & Barrel、WMF、WEDGWOOD、KitchenAid、Vitantonio、家居選物hoi!好好生活等，共計16大品牌首度合體特賣優惠最低1折起，為近期最大規模的居家用品促銷。
特力集團以「一站購足」的消費概念打造這次FAMILY SALE，匯聚上千件居家用品，從沙發、家具、空氣清淨機、掃地機器人，廚房用的鍋具、鬆餅機、豆漿機、攪拌機等餐廚用具，到寢臥空間的床組、被胎都有，品項豐富。全場除了祭出1至3折優惠外，每日限量排隊商品，最低優惠680元起。
●每日一物限量排隊商品
6/17：WMF PERFECT PRO快力鍋二件套組3.0/4.5L (福利品)原價19,800元、排隊價5,990元(限量20組)
6/19：Vitantonio厚燒熱壓三明治機 (福利品)原價2,990元、排隊價999元(萵苣綠/番茄紅，各限量20組)
6/22：WEDGWOOD桂冠之舞超細纖維印花旅行毯原價3,980元、排隊價799元(二色，共限量100組)
6/23：Crate and Barrel Maxine酒櫃原價62,800元、排隊價29,999元(限量10組)
6/24：WEDGWOOD花漾印花涼被(單人)原價7,980元、排隊價1,490元(限量50條)
6/27：Crate & Barrel Moscow Mule莫斯科騾子杯原價680元、排隊價買一送一(限量30組)
●特力集團Family Sale
特賣日期：6/17～6/30
特賣地點：新光三越台北南西店一館9樓 (台北市中山區南京西路12號)
消費方式：現金、刷卡均可
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