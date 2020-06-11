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特力集團16大品牌首度合體特賣1折起 三明治機千元有找

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
特力集團旗下16大品牌首度合體特賣優惠最低1折起。圖／特力集團提供
特力集團旗下16大品牌首度合體特賣優惠最低1折起。圖／特力集團提供

代理許多國際家居品牌的特力集團，將首度在6/17～6/30於新光三越台北南西店一館9樓活動區舉辦代理品牌FAMILY SALE聯合特賣，包括Crate & Barrel、WMF、WEDGWOOD、KitchenAid、Vitantonio、家居選物hoi!好好生活等，共計16大品牌首度合體特賣優惠最低1折起，為近期最大規模的居家用品促銷。

特力集團以「一站購足」的消費概念打造這次FAMILY SALE，匯聚上千件居家用品，從沙發、家具、空氣清淨機、掃地機器人，廚房用的鍋具、鬆餅機、豆漿機、攪拌機等餐廚用具，到寢臥空間的床組、被胎都有，品項豐富。全場除了祭出1至3折優惠外，每日限量排隊商品，最低優惠680元起。

6/19每日一物，Vitantonio厚燒熱壓三明治機 (福利品)原價2,990元、排隊價999元(萵苣綠/番茄紅，各限量20組)。圖／特力集團提供
6/19每日一物，Vitantonio厚燒熱壓三明治機 (福利品)原價2,990元、排隊價999元(萵苣綠/番茄紅，各限量20組)。圖／特力集團提供

●每日一物限量排隊商品

6/17：WMF PERFECT PRO快力鍋二件套組3.0/4.5L (福利品)原價19,800元、排隊價5,990元(限量20組)

6/19：Vitantonio厚燒熱壓三明治機 (福利品)原價2,990元、排隊價999元(萵苣綠/番茄紅，各限量20組)

6/22：WEDGWOOD桂冠之舞超細纖維印花旅行毯原價3,980元、排隊價799元(二色，共限量100組)

6/23：Crate and Barrel Maxine酒櫃原價62,800元、排隊價29,999元(限量10組)

6/24：WEDGWOOD花漾印花涼被(單人)原價7,980元、排隊價1,490元(限量50條)

6/27：Crate & Barrel Moscow Mule莫斯科騾子杯原價680元、排隊價買一送一(限量30組)

6/27每日一物，Crate & Barrel Moscow Mule莫斯科騾子杯原價680元、排隊價買一送一(限量30組)。圖／特力集團提供
6/27每日一物，Crate & Barrel Moscow Mule莫斯科騾子杯原價680元、排隊價買一送一(限量30組)。圖／特力集團提供

●特力集團Family Sale

特賣日期：6/17～6/30

特賣地點：新光三越台北南西店一館9樓 (台北市中山區南京西路12號)

消費方式：現金、刷卡均可

ECOVACS地面清潔機器人DR95原價23,800元，特價2,799元(福利品、限量4台)。圖／特力集團提供
ECOVACS地面清潔機器人DR95原價23,800元，特價2,799元(福利品、限量4台)。圖／特力集團提供
Lodge鑄鐵荷蘭鍋5Q/4.7公升原價3,590元，特價500元(福利品，限量14個)。圖／特力集團提供
Lodge鑄鐵荷蘭鍋5Q/4.7公升原價3,590元，特價500元(福利品，限量14個)。圖／特力集團提供
WEDGWOOD Bi-Color 紐曼雙人四件式床組原價13,800元，特價7,980元(精選顏色、數量有限)。圖／特力集團提供
WEDGWOOD Bi-Color 紐曼雙人四件式床組原價13,800元，特價7,980元(精選顏色、數量有限)。圖／特力集團提供

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