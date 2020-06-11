孫芸芸女兒神複製父母基因 也複製媽媽品味愛上寶格麗

微風集團董事長廖鎮漢與名媛孫芸芸的千金廖思惟（Trinity）自年初首度公開亮想以來，就成為時尚媒體圈的焦點。廖思惟遺傳了來自母親孫芸芸的氣質與美貌，也經常在Instagram分享生活，跟母親孫芸芸同框時彷彿姐妹。除了長相與氣質，廖思惟似乎也繼承了孫芸芸貴氣的時尚品味，在她的日常生活中經常可以看到她配戴孫芸芸愛牌之一寶格麗的B.zero1 Rock項鍊，是寶格麗今年最新推出的珠寶作品。

寶格麗今年初於紐約發表B.zero1 Rock系列後，打破陳規、突破性別框架、彰顯個性的搖滾風設計立刻席捲時尚潮流圈。不只品牌大使木村光希Kōki多次在IG曬出配戴照，包括韓國時尚男星Exo隊長Suho金俊勉、或是當紅饒舌歌手Zico，也都經常混搭配戴這款珠寶。B.zero1 Rock以80年代鑲有鉚釘的Tubogas骨董項鍊為靈感，在以「古羅馬競技場」的圓弧線條上融入鉚釘的設計，展現有別以往的時尚態度，也難怪立刻圈粉一票新生代潮流時尚愛好者。 時尚名媛孫芸芸千金廖思惟配戴BVLGARI B.zero1 Rock項鍊。圖／取自IG @trinityliao 韓國團體Exo隊長Suho金俊勉配戴BVLGARI B.zero1 Rock戒指。圖／取自IG @kimjuncotton BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，17萬7,700元。圖／寶格麗提供 韓國饒舌歌手Zico配戴BVLGARI B.zero1 Rock珠寶。圖／取自IG @woozico0914 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，22萬5,500元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指，20萬6,500元。圖／寶格麗提供 （左）孫芸芸的千金廖思惟配戴BVLGARI B.zero1 Rock項鍊。圖／取自IG @trinityliao （右）BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，17萬7,700元。圖／寶格麗提供