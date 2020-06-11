歐陸唯一Grand Seiko旗艦店進駐芳登廣場

自從2017年，Grand Seiko正式從SEIKO旗下系列獨立，便開始了品牌重新定位之路，找來女星天海祐希擔綱亞洲代言人，除了穩固日本市場之外，還要在眾多瑞士品牌為主的高級鐘表產業裡，擁有一席之地。因此，決定進軍巴黎芳登廣場，成立世界也是歐陸唯一旗艦店，宣示意味濃厚。

今年Grand Seiko問世的第60的年頭，原訂3月於巴黎開設這家旗艦店，但受到新冠疫情的影響，於是延後到近期才正式開幕。這同時也是Grand Seiko的第一間歐洲專賣店，落腳於舉世聞名的芳登廣場（Place Vendôme），與多個百年頂級珠寶品牌比鄰而居。規劃為兩層的店面，佔地超過50坪，由日本建築大師隈研吾設計，內部裝潢將呈現日式簡約美學，並傳遞出「The Nature of Time」的品牌精神，而這也是繼MIKIMOTO後，第二個日本品牌進駐芳登廣場。