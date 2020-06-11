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歐陸唯一Grand Seiko旗艦店進駐芳登廣場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Seiko Presage渡邊力SPB163J1琺瑯表，不鏽鋼表殼，雙弧面藍寶石水晶鏡面，約42,000元。圖／SEIKO提供
Seiko Presage渡邊力SPB163J1琺瑯表，不鏽鋼表殼，雙弧面藍寶石水晶鏡面，約42,000元。圖／SEIKO提供

自從2017年，Grand Seiko正式從SEIKO旗下系列獨立，便開始了品牌重新定位之路，找來女星天海祐希擔綱亞洲代言人，除了穩固日本市場之外，還要在眾多瑞士品牌為主的高級鐘表產業裡，擁有一席之地。因此，決定進軍巴黎芳登廣場，成立世界也是歐陸唯一旗艦店，宣示意味濃厚。

今年Grand Seiko問世的第60的年頭，原訂3月於巴黎開設這家旗艦店，但受到新冠疫情的影響，於是延後到近期才正式開幕。這同時也是Grand Seiko的第一間歐洲專賣店，落腳於舉世聞名的芳登廣場（Place Vendôme），與多個百年頂級珠寶品牌比鄰而居。規劃為兩層的店面，佔地超過50坪，由日本建築大師隈研吾設計，內部裝潢將呈現日式簡約美學，並傳遞出「The Nature of Time」的品牌精神，而這也是繼MIKIMOTO後，第二個日本品牌進駐芳登廣場。

而姐妹品牌的SEIKO也在此刻，推出旗下的Presage系列的琺瑯工藝腕表，同樣吸引了表迷的關注。因為一直以來，利用琺瑯來製作的手表，總給人高不可攀的感覺，動輒十萬元起跳，雖然有許多小廠也有價格容易入手的款式，不過要比較CP值，可能SEIKO還是略勝一籌。今年再度沿用了已故設計大師渡邊力的創作來製作新款手表，極簡的時標、指針在琺瑯表盤上，更能展現日式工藝美學。特別是大師所設計的Didoni字體，在印製的數字上精準呈現。而且表盤因材質帶出溫潤質感，以及細看就能發現，在不同燈光下的深淺差異，說明了製作難度。

Grand Seiko的歐洲第一家旗艦店，正式進駐了巴黎芳登廣場。圖／SEIKO提供
Grand Seiko的歐洲第一家旗艦店，正式進駐了巴黎芳登廣場。圖／SEIKO提供
Seiko Presage渡邊力SPB161J1琺瑯表，不鏽鋼表殼，雙弧面藍寶石水晶鏡面，約42,000元。圖／SEIKO提供
Seiko Presage渡邊力SPB161J1琺瑯表，不鏽鋼表殼，雙弧面藍寶石水晶鏡面，約42,000元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko位於巴黎芳登廣場的旗艦店，內部設計非常有建築大師隈研吾的風格。圖／SEIKO提供
Grand Seiko位於巴黎芳登廣場的旗艦店，內部設計非常有建築大師隈研吾的風格。圖／SEIKO提供

品牌 日本

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