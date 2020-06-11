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夏天男神就要留長髮！井柏然、吳亦凡、王源變瀟灑鮮肉
一提到男人的髮型，大致上就分兩派，走帥氣俐落的短髮，以及瀟灑風格的中長髮，不少男人在夏天都會想剪一頭俐落短髮或寸頭，增加自己的Man感。不過今年夏天，眾多男神們卻改走瀟灑中長髮風格，多了些花樣男子的味道，也更加迷人。
比起短髮，其實中長髮對男人來說，整理上比較麻煩，髮型師阿Wing就表示，男生要留中長髮，得先看看法執，如果髮質過硬，留中長髮比較不適合的，細軟髮質比較適合中長髮。男人的中長髮比較著重層次感，甚至有點自然捲，或是燙捲髮，整理起來也比較方便，隨便抓一下，就有線條與造型。
大陸三大鮮肉男人，最近都同時留起中長髮來登上雜誌封面。
井柏然化身花樣男子，他的中長髮顯然有明顯捲度，有風吹來時，展現出男神的飄逸感，搭配上井柏然迷人的五官，就是來自天上的男神啊。
吳亦凡最近也以長髮登上雜誌封面，他在整理長髮上，習慣全部往後梳，這樣可以露出額頭，讓五官更立體，只是中長髮想要往後梳，得要用大量的造型品，之後清潔頭皮上，也得要多費點心思。
鮮肉男人王源近期也是中長髮的愛好者，他的髮型類似吳亦凡，也喜歡全部往後梳，不過會刻意留下幾根頭髮在額前，讓整體造型更佳清晰與迷人，也能展現出青春有活力的感覺。
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