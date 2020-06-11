快訊

稻江7月31日「淨空全校、一個學生都不留」 教育部說話了

arpha藍光電動牙刷時尚輕量化設計 抑菌亮白兼顧

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
arpha藍光電動牙刷清潔、亮白、口腔護理 一機滿足。圖/有‧設計uDesign提供
arpha藍光電動牙刷清潔、亮白、口腔護理 一機滿足。圖/有‧設計uDesign提供

根據104市調「消費者外貌滿意度大調查」中指出，面子問題與牙齒顏色是受訪者對外表兩大最不滿意之處，尤其牙齒顏色容易讓人連結生活習慣，潔白的牙齒可以給人好的第一印象。arpha藍光電動牙刷的專利藍光刷頭技術擁有亮白與抑菌功能，維持口腔健康的同時也為牙齒顧好門面，一舉兩得。

清潔、亮白、口腔護理 一機滿足

除了牙齒顏色之外，令人尷尬的口臭也是ㄧ般人最在意的口腔問題之一，口腔中最容易造成口臭的原因首推口腔衛生不良和牙周病，即使是健康的人也會有口臭的問題，因此適當、正確的口腔清潔非常重要。arpha藍光亮白電動牙刷的藍光刷頭不僅能淡化牙菌斑，也能防止牙周細菌滋生，抑制口臭的產生。

arpha藍光亮白電動牙刷內建三種模式，分別針對口腔清潔、亮白與護理需求，使用時牙刷底部發出藍光，近距離照射牙齒表面，有效淡化頑固牙菌斑、去除牙漬，重現牙齒淨白，由於是使用物理還原原理，安全性高，無須擔心低溫冷光照射過程中對牙齒結構還有琺瑯質造成傷害，牙神經也不會接觸到刺激引起牙齦不適。搭配細韌柔軟的杜邦刷毛，讓敏感牙齦者、口腔問題患者都適用，刷頭頂部磨細，比起傳統手動牙刷更能清除牙縫、牙齦與牙齒交接處的清潔盲區。

arpha 藍光亮白電動牙刷設計上兼具美學、輕量化以及安全考量，便攜性高。圖/有‧設計提供
arpha 藍光亮白電動牙刷設計上兼具美學、輕量化以及安全考量，便攜性高。圖/有‧設計提供

由個人護理出發延伸至旅行需求

口腔保健看似是一件小事，但牙口不好的確大大影響了我們的生活，有的人出門在外，就可能忽略了每天至少刷牙兩次、一次至少兩分鐘的「必要習慣」。arpha 藍光亮白電動牙刷設計上兼具美學、輕量化以及安全考量，無線感應充電更是解決了外出不便充電的困擾，無論在家、在辦公事、甚至外出旅行時都能隨身帶著走，牙齒亮白每天兩分鐘便可輕鬆達成。arpha藍光亮白電動牙刷與聯合數位文創旗下有‧設計合作現正於嘖嘖募資中，目前推出超早鳥優惠價$1,890，更多詳情請上嘖嘖募資平台>> https://bit.ly/2XVQwd1 查詢。

牙齒 牙周病

延伸閱讀

時尚輕量化設計 arpha藍光電動牙刷幫你照顧牙齒門面

北醫大首名男護理博士 抗戰SARS、新冠肺炎不缺席

北醫護理系辦最高畢典 首名男博士堅守防疫前線

女友出差包包驚見「透明指套」他臉綠了 網曝真實用途

相關新聞

加開產線！DS4造型悠遊卡3天預購破48萬張 拼2021年7月前全數出貨

由Sony Interactive Entertainment Taiwan（SIET）授權製作、以DUALSHOCK4...

MIDO表總裁瑞士台灣隔空連線 大方揭露2020新動態

瑞士美度表（MIDO）今日別出心裁，以網路影像即時記者會的方式，從瑞士與台灣兩地連線。品牌總裁Franz Linder除...

格蘭菲迪線上慈善拍賣 全球限量450瓶單桶原酒威士忌

全球獲獎最多的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌─格蘭菲迪Glenfiddich，推出新款限量版威士忌「格蘭菲迪斯貝賽酒廠2020...

巧克力和牛吃到飽 夏部火鍋新開店「4人同行2人免費」

樂尼尼餐飲集團看好解封後的美食商機，旗下雙品牌「夏部火鍋」與「賣飯食」旗艦店ATT4FUN四樓信義旗艦店，將於明(6/1...

打破規則搶先振興！訂購洗冷氣服務直接送你0元空調

近年「共享經濟」概念興起，讓各式生活服務都有了新的運作形式。串點科技董事長閻俊傑創立了「呼叫黃背心」服務媒合平台，集結了...

「巧虎」前進林口三井OUTLET 七大遊戲區免費玩

迎接防疫新生活加上即將到來的暑期親子出遊潮，MITSUI OUTLET PARK即日起至8月31日，在林口與台中港分別打...

Reebok聯名「玩具總動員」讓巴斯光年、胡迪警長變身潮鞋焦點

還記得Reebok先前與三麗鷗（Sanrio）合作，推出Hello Kitty與蛋黃哥的Instapump Fury鞋嗎...

聯名夯炸！Kotex＆宇宙人夠療癒、樂敦與航海王出發啦

紛亂的時代，當然要讓身心靈放鬆一下，那就用可愛的卡通人物來療癒自己吧！Kotex與日本人氣角色CRAFTHOLIC宇宙人...

恐怖片台詞、標槍變蘆筍 夏天搞怪T恤最討喜！

高溫的夏天大多數人追求輕薄穿搭，希望把全身上下的單品減到最少量才涼爽。選擇一件搭配特殊印花的簡單T恤，就算只配牛仔褲也可...

孫芸芸霸氣開腿詮釋DIOR Bobby超撩人 賈靜雯嘟嘴拚了

DIOR推出年度重磅新品DIOR Bobby肩背包，先行在大陸上市已洗版品牌代言人及好友微博，賈靜雯、孫芸芸和曾之喬都搶...

珠寶設計師ANNA HU獻愛心 佳士得慈善拍賣助抗疫

新冠肺炎疫情在全球各地造成許多影響，不同領域的有力人士紛紛伸出援手，包括出身台灣的國際珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）...

網購高價珠寶的時代來臨！DE BEERS開先河 750萬送到家

疫情無疑加速了全球精品數位化的腳步。高價的精品紛紛開始透過不同網路平台販售，不過單價較高的珠寶，因為需要克服物流、商品鑑...

熱門新聞

扯！台鐵車廂今傳「無人駕駛」 基層：非首次溜逸事故

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

醫師工會聲明反對自付差額上限 健保署緊急澄清

上午9時38分 宜蘭外海規模5.2有感地震

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。