arpha藍光電動牙刷時尚輕量化設計 抑菌亮白兼顧

根據104市調「消費者外貌滿意度大調查」中指出，面子問題與牙齒顏色是受訪者對外表兩大最不滿意之處，尤其牙齒顏色容易讓人連結生活習慣，潔白的牙齒可以給人好的第一印象。arpha藍光電動牙刷的專利藍光刷頭技術擁有亮白與抑菌功能，維持口腔健康的同時也為牙齒顧好門面，一舉兩得。

清潔、亮白、口腔護理 一機滿足

除了牙齒顏色之外，令人尷尬的口臭也是ㄧ般人最在意的口腔問題之一，口腔中最容易造成口臭的原因首推口腔衛生不良和牙周病，即使是健康的人也會有口臭的問題，因此適當、正確的口腔清潔非常重要。arpha藍光亮白電動牙刷的藍光刷頭不僅能淡化牙菌斑，也能防止牙周細菌滋生，抑制口臭的產生。

arpha藍光亮白電動牙刷內建三種模式，分別針對口腔清潔、亮白與護理需求，使用時牙刷底部發出藍光，近距離照射牙齒表面，有效淡化頑固牙菌斑、去除牙漬，重現牙齒淨白，由於是使用物理還原原理，安全性高，無須擔心低溫冷光照射過程中對牙齒結構還有琺瑯質造成傷害，牙神經也不會接觸到刺激引起牙齦不適。搭配細韌柔軟的杜邦刷毛，讓敏感牙齦者、口腔問題患者都適用，刷頭頂部磨細，比起傳統手動牙刷更能清除牙縫、牙齦與牙齒交接處的清潔盲區。

arpha 藍光亮白電動牙刷設計上兼具美學、輕量化以及安全考量，便攜性高。圖/有‧設計提供

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