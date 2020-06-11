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國外旅遊超前佈署 兩地時間GMT腕表 讓心放空飛高高
雖然多數大型活動、公共場所已經解禁，國內旅遊人數呈倍數成長，但不少人想飛去國外的心情依然躍躍欲試。在決定機票跟飯店之前，不如先入手一款具兩地時間功能的GMT腕表，為迫不急待的放飛心情，「超前部署」。
波爾表（Ball）先前曾陸續推出過黑紅、黑藍、紅藍、黑綠雙色表圈的AeroGMT II腕表，表款具備瑞士天文台認證的精準，以及GMT兩地時間的務實功能，叫好也叫座。今年再加碼新配色，帶來黑與咖啡色的組合，表面不僅採取24小時制刻度，表圈也具雙色圈的24小時制，加上運用三種不同顏色的自體發光燈管，在夜間辨讀時間時，便利度大增。因應夏日的戶外運動熱潮，除了原廠精鋼表帶搭配折疊扣，現在購買再加贈一條橡膠表帶，增加不同場合的使用可能。
康斯登（Frederique Constant）的世界系列則有一款自製機芯的世界時區功能，與「GMT」兩地時間有異曲同工之妙。42毫米的玫瑰金表殼中，像攤開一張世界地圖般，有著立體、多層次的精緻世界剪影，並搭配灰紅雙色的24小時刻度，可對應23個不同的城市國家時間。機芯更是表廠自行研發生產的驕傲，全世界僅生產88只，採少量發行；此外豪利時（ORIS）也有一款Big Crown ProPilot雙時區腕表，大尺寸的44毫米精鋼表殼配上帶有織紋的棕色皮表帶十足「飛官」架勢，再以紅色三角形箭頭指示第二地時間功能。雖然並未註明於表面上，但防水性能可達100米，同時還有秒針暫停、日期瞬跳等功能，什麼是低調風格？這就是了。
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