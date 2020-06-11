國外旅遊超前佈署 兩地時間GMT腕表 讓心放空飛高高

雖然多數大型活動、公共場所已經解禁，國內旅遊人數呈倍數成長，但不少人想飛去國外的心情依然躍躍欲試。在決定機票跟飯店之前，不如先入手一款具兩地時間功能的GMT腕表，為迫不急待的放飛心情，「超前部署」。

波爾表（Ball）先前曾陸續推出過黑紅、黑藍、紅藍、黑綠雙色表圈的AeroGMT II腕表，表款具備瑞士天文台認證的精準，以及GMT兩地時間的務實功能，叫好也叫座。今年再加碼新配色，帶來黑與咖啡色的組合，表面不僅採取24小時制刻度，表圈也具雙色圈的24小時制，加上運用三種不同顏色的自體發光燈管，在夜間辨讀時間時，便利度大增。因應夏日的戶外運動熱潮，除了原廠精鋼表帶搭配折疊扣，現在購買再加贈一條橡膠表帶，增加不同場合的使用可能。