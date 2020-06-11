快訊

搶救中！台鐵北屯高架橋傳2工人中毒 受困10公尺深管線內

撐不住了！開業20年 美國首家鼎泰豐宣布結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國外旅遊超前佈署 兩地時間GMT腕表 讓心放空飛高高

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
世界時區功能像是一張世界地圖，攤開地圖、翻轉手表，下一站想去哪裡？答案在心中自然雀躍浮現。圖 / Frederique Constant提供。
世界時區功能像是一張世界地圖，攤開地圖、翻轉手表，下一站想去哪裡？答案在心中自然雀躍浮現。圖 / Frederique Constant提供。

雖然多數大型活動、公共場所已經解禁，國內旅遊人數呈倍數成長，但不少人想飛去國外的心情依然躍躍欲試。在決定機票跟飯店之前，不如先入手一款具兩地時間功能的GMT腕表，為迫不急待的放飛心情，「超前部署」。

波爾表（Ball）先前曾陸續推出過黑紅、黑藍、紅藍、黑綠雙色表圈的AeroGMT II腕表，表款具備瑞士天文台認證的精準，以及GMT兩地時間的務實功能，叫好也叫座。今年再加碼新配色，帶來黑與咖啡色的組合，表面不僅採取24小時制刻度，表圈也具雙色圈的24小時制，加上運用三種不同顏色的自體發光燈管，在夜間辨讀時間時，便利度大增。因應夏日的戶外運動熱潮，除了原廠精鋼表帶搭配折疊扣，現在購買再加贈一條橡膠表帶，增加不同場合的使用可能。

康斯登（Frederique Constant）的世界系列則有一款自製機芯的世界時區功能，與「GMT」兩地時間有異曲同工之妙。42毫米的玫瑰金表殼中，像攤開一張世界地圖般，有著立體、多層次的精緻世界剪影，並搭配灰紅雙色的24小時刻度，可對應23個不同的城市國家時間。機芯更是表廠自行研發生產的驕傲，全世界僅生產88只，採少量發行；此外豪利時（ORIS）也有一款Big Crown ProPilot雙時區腕表，大尺寸的44毫米精鋼表殼配上帶有織紋的棕色皮表帶十足「飛官」架勢，再以紅色三角形箭頭指示第二地時間功能。雖然並未註明於表面上，但防水性能可達100米，同時還有秒針暫停、日期瞬跳等功能，什麼是低調風格？這就是了。

具雙色表圈的Ball Watch AeroGMT II腕表，輕鬆分辨家鄉時間的白晝或黑夜。圖 / 波爾表提供。
具雙色表圈的Ball Watch AeroGMT II腕表，輕鬆分辨家鄉時間的白晝或黑夜。圖 / 波爾表提供。
Frederique Constant，Classic系列世界時區腕表，玫瑰金，自製FC-718自動上鍊機芯，42毫米，時間顯示，世界時區功能，限量88只，49萬8,000元。圖 / Frederique Constant提供。
Frederique Constant，Classic系列世界時區腕表，玫瑰金，自製FC-718自動上鍊機芯，42毫米，時間顯示，世界時區功能，限量88只，49萬8,000元。圖 / Frederique Constant提供。
在黑紅、黑藍、紅藍、黑綠之後，Ball推出第五款咖啡黑的雙色表圈兩地時間腕表，同樣具備瑞士天文台認證與GMT兩地時間功能，99,800元。圖 / 波爾表提供。
在黑紅、黑藍、紅藍、黑綠之後，Ball推出第五款咖啡黑的雙色表圈兩地時間腕表，同樣具備瑞士天文台認證與GMT兩地時間功能，99,800元。圖 / 波爾表提供。
ORIS，Big Crown ProPilot雙時區腕表，精鋼，自動上鍊機芯，時間顯示，GMT，75,000元。圖 / ORIS提供。
ORIS，Big Crown ProPilot雙時區腕表，精鋼，自動上鍊機芯，時間顯示，GMT，75,000元。圖 / ORIS提供。
近距離欣賞，更能領略康斯登Classic系列世界時區腕表在表面上的種種精細造工。圖 / Frederique Constant提供。
近距離欣賞，更能領略康斯登Classic系列世界時區腕表在表面上的種種精細造工。圖 / Frederique Constant提供。

腕表 時區 瑞士

延伸閱讀

美炸！OMEGA Harry Winston珠寶表 彩色寶石甜到牙齒痛

入門機械表 白領商務風格隨選

2020新表／新機芯、新配色助陣！TISSOT運動風格腕表既強悍又時髦

SWATCH Big Bold風潮再度襲來 透明感、撞色創造夏日最清涼腕表

相關新聞

孫芸芸女兒神複製父母基因 也複製媽媽品味愛上寶格麗

微風集團董事長廖鎮漢與名媛孫芸芸的千金廖思惟（Trinity）自年初首度公開亮想以來，就成為時尚媒體圈的焦點。廖思惟遺傳...

歐陸唯一Grand Seiko旗艦店進駐芳登廣場

自從2017年，Grand Seiko正式從SEIKO旗下系列獨立，便開始了品牌重新定位之路，找來女星天海祐希擔綱亞洲代...

夏天男神就要留長髮！井柏然、吳亦凡、王源變瀟灑鮮肉

一提到男人的髮型，大致上就分兩派，走帥氣俐落的短髮，以及瀟灑風格的中長髮，不少男人在夏天都會想剪一頭俐落短髮或寸頭，增加...

國外旅遊超前佈署 兩地時間GMT腕表 讓心放空飛高高

雖然多數大型活動、公共場所已經解禁，國內旅遊人數呈倍數成長，但不少人想飛去國外的心情依然躍躍欲試。在決定機票跟飯店之前，...

GODIVA黑巧流心雪糕升級回歸 7-ELEVEN獨賣限量30萬支

已經與GODIVA合作推出多款話題冰品、熱飲的7-ELEVEN，今年再度聯手GODIVA，獨家推出2款華麗升級的黑巧克力...

正版授權 哈利波特3D拼圖來了

《哈利波特》小說於1997年首次問世，今年將屆滿23周年。在電影中飾演「榮恩」一角的英國演員魯柏葛林特也在今年迎接寶貝女...

中西合併！老先覺開賣「松露火鍋」　3種口味可以選

創立於2009年的連鎖個人鍋物「老先覺」，近年積極轉型，除了打造二代店型外，還開始成立「MINI店型」，主打更年輕化、個...

必拍！摩斯加碼3款「史努比打卡牆」 合照抽馬克杯

摩斯漢堡繼5月底新推出一系列史努比套餐加價購活動之後，再度宣佈將於全台30間門市推出「史努比拍照牆」，共計有3款設計讓粉...

櫻花妹夏天肌膚「冷白皮」曬不黑！快學3招養出白皙肌

到了夏天，陽光照射下，許多人的膚色都會變黑，但日本櫻花妹，在夏天卻都還是「冷白皮」，發現卻沒有變黑，膚色依然是冷色調的白...

超美柔嫩妝感 香緹卡「蔚藍海洋」系列保育海洋生物

向來力挺環境保育的彩妝品牌香緹卡，前陣子才推出「飛行寶石限定彩妝」為雨林保育盡一份力，近日又攜手國際知名保育組織Wild...

MICHAEL KORS徜徉馬里布風情 LONGCHAMP編織包好夏天

藤編、草編包款最能代表夏日的氣息，MICHAEL KORS推出以馬里布（Malibu）為名的配件系列，洋溢度假風情，LO...

繼光香香雞開賣「酥炸魷魚」 還有「炸雞腿」限時優惠

繼百葉豆腐、蘿蔔糕等經典炸物之後，「繼光香香雞」即日起再以台式鹽酥雞為基礎，推出全新單品「酥炸魷魚」，同時還研發2種佐料...

熱門新聞

扯！台鐵車廂今傳「無人駕駛」 基層：非首次溜逸事故

他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

撞見「小姑介紹異性朋友給丈夫」 妻怒：不是開玩笑就是沒道德

醫師工會聲明反對自付差額上限 健保署緊急澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。