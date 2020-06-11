聽新聞
test
0:00 / 0:00
GODIVA黑巧流心雪糕升級回歸 7-ELEVEN獨賣限量30萬支
已經與GODIVA合作推出多款話題冰品、熱飲的7-ELEVEN，今年再度聯手GODIVA，獨家推出2款華麗升級的黑巧克力流心雪糕，首推英式經典「GODIVA伯爵紅茶風味杏仁黑巧克力流心雪糕」，以及全新升級2.0版本的「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，共限量30萬支，延續禮盒般開闔的包裝設計，並有別於傳統冰棒的木棍，選用可重複使用材質，能收藏紀念或重複使用，去年沒搶到的人，今年可別再錯過！
另外，7-ELEVEN夏季冰品、飲料也將迎來全新陣容，自6月17日起推出超過10款獨家冰品和飲料，包含CITY TEA現萃茶將首次推出主打使用純淨紐西蘭乳源冰淇淋的冰淇淋紅茶、去年創造熱銷近300萬杯、喝得到整顆檸檬的CITY CAFE夏季限定西西里風檸檬咖啡與西西里風檸檬氣泡咖啡也強勢回歸，更有多款跨界聯名冰品和飲料，6月底前憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具，周一到周六指定商品可享有5%優惠、週日則加碼現折10%，搭配冰品抽抽樂活動消暑又能省荷包。
冷藏飲料也接力推出獨家飲品，人氣肖像Hello Kitty和蜜蜂工坊聯名再推2款新作，可可拿鐵、抹茶拿鐵分別使用土耳其榛果和鹿兒島抹茶，搭配香醇牛奶特調成清爽風味。另外，ARMY們也別錯過6月15日起推出的韓國BTS聯名冷萃美式咖啡，7款團員肖像設計，還印有成員們的名字，值得粉絲整套收藏。
6月17日起還有多款全新聯名和獨家限定冰品，像是小美鑽石冰和味丹冬瓜茶首度聯名的「小美鑽石冰-味丹冬瓜茶」、螞蟻人必吃的MM'S巧克力冰淇淋餅乾、士力架花生巧克力風味冰淇淋甜筒。即日起至6月30日更推出牛奶、巧克力、綜合口味霜淇淋，特價29～39元，超多新品讓消費者冰涼一夏。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言