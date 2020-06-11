GODIVA黑巧流心雪糕升級回歸 7-ELEVEN獨賣限量30萬支

已經與GODIVA合作推出多款話題冰品、熱飲的7-ELEVEN，今年再度聯手GODIVA，獨家推出2款華麗升級的黑巧克力流心雪糕，首推英式經典「GODIVA伯爵紅茶風味杏仁黑巧克力流心雪糕」，以及全新升級2.0版本的「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，共限量30萬支，延續禮盒般開闔的包裝設計，並有別於傳統冰棒的木棍，選用可重複使用材質，能收藏紀念或重複使用，去年沒搶到的人，今年可別再錯過！

另外，7-ELEVEN夏季冰品、飲料也將迎來全新陣容，自6月17日起推出超過10款獨家冰品和飲料，包含CITY TEA現萃茶將首次推出主打使用純淨紐西蘭乳源冰淇淋的冰淇淋紅茶、去年創造熱銷近300萬杯、喝得到整顆檸檬的CITY CAFE夏季限定西西里風檸檬咖啡與西西里風檸檬氣泡咖啡也強勢回歸，更有多款跨界聯名冰品和飲料，6月底前憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具，周一到周六指定商品可享有5%優惠、週日則加碼現折10%，搭配冰品抽抽樂活動消暑又能省荷包。

冷藏飲料也接力推出獨家飲品，人氣肖像Hello Kitty和蜜蜂工坊聯名再推2款新作，可可拿鐵、抹茶拿鐵分別使用土耳其榛果和鹿兒島抹茶，搭配香醇牛奶特調成清爽風味。另外，ARMY們也別錯過6月15日起推出的韓國BTS聯名冷萃美式咖啡，7款團員肖像設計，還印有成員們的名字，值得粉絲整套收藏。