中西合併！老先覺開賣「松露火鍋」　3種口味可以選

創立於2009年的連鎖個人鍋物「老先覺」，近年積極轉型，除了打造二代店型外，還開始成立「MINI店型」，主打更年輕化、個人化的火鍋料理。除了和風昆布鍋、招牌麻辣鍋等口味之外，首間MINI店也推出3款「松露火鍋」，將義大利松露醬添入鍋底之中，為台式鍋物帶來西式滋味。

已經有11年歷史的老先覺，目前在台共有128間門市，是全台少數門市超過百間的連鎖鍋物品牌。自2018年6月起，老先覺啟用「2代店」概念，打造出空間更大、菜單更升級的新型店面型態，並以白色系設計為主。在今年5月起，老先覺再度將景安捷運站旁的中和南華店，升級成為首間「Mini」店型，店內以簡約風的紅白色調，搭配創意的趣味標語、海報，營造出輕鬆的用餐氛圍。

Mini店型的另一個特色，就是設計「火鍋自由配」，民眾可依個人食量與喜好，自行挑選鍋底，再搭配不同份量的肉盤、海鮮盤，或是加購滷味或其他配料。亦有蛤蜊絲瓜鍋、芋頭排骨鍋、韓妞牛奶鍋等手路菜套餐可供選擇。

本次新推出的黑松露系列，共有松露豚骨豬豬鍋、松露豚骨牛牛鍋、松露白醬海陸鍋等3種口味，售價各為278、298、328元。以松露豚骨牛牛鍋為例，以豚骨湯底配上義大利黑松露醬，熬煮時可聞到淡雅的松露香氣，增添另種滋味，同時也配有200公克的雙拼牛肉肉盤。業者也建議，煮開後，可以先品嚐湯頭滋味再加料食用，另外加價29元，也可將松露份量升級。