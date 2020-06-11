正版授權 哈利波特3D拼圖來了

《哈利波特》小說於1997年首次問世，今年將屆滿23周年。在電影中飾演「榮恩」一角的英國演員魯柏葛林特也在今年迎接寶貝女兒出生，晉升老爸行列，許多《哈利波特》鐵粉也從當時的青少年、大學生進入穩重的中年階段，全球領先3D拼圖創新品牌樂立方（CubicFun）與華納兄弟攜手獻禮《哈利波特》23周年。

耗費將近一年的時間，CubicFun超擬真高度還原霍格華茲城堡、9¾月台及斜角巷等場景，場景內部擺飾跟人物都細緻呈現。全系列商品皆為300片以內拼圖，且無需任何工具，拼圖新手也能沉浸式享受3D立體拼圖的魔法魅力，拼圖愛好者更不能錯過360度無死角3D拼圖的挑戰。

《哈利波特》續集電影預計於2024年推出，為讓麻瓜們能在這之前再度感受霍格華茲的奇幻魅力，CubicFun哈利波特3D立體拼圖於即日起在嘖嘖啟動超早鳥預購計畫，募資期間享有67折優惠，詳情請上嘖嘖募資官網查詢：https://bit.ly/3h3TZ23。