聽新聞
test
0:00 / 0:00
必拍！摩斯加碼3款「史努比打卡牆」 合照抽馬克杯
摩斯漢堡繼5月底新推出一系列史努比套餐加價購活動之後，再度宣佈將於全台30間門市推出「史努比拍照牆」，共計有3款設計讓粉絲們合影留念。自6月16日起，民眾與史努比拍照牆合照，除了可享飲料、咖啡現折10元的優惠外，還有機會獲得史努比琺瑯馬克杯。
自5月28日起，摩斯漢堡首度與史努比合作，推出一系列MOS好時光限量商品，陸續推出史努比的摩斯卡、陶瓷圓盤、馬克杯、環保杯等不同的產品，民眾購買指定餐點就可以加價換購，引起許多粉絲的熱烈迴響。自6月10日起，也新推出購買南洋雞腿堡套餐，加價199元可獲得疊疊馬克杯的活動。
此次摩斯漢堡回應粉絲的需求，特別於30間門市打造不同的史努比拍照牆，共計有「校車版」、「店舖版」及「咖啡版」等3種設計，其中校車版拍照牆，可讓粉絲們與史努比夥伴們一起搭校車，回味學生時代的青春時光，其他版本也各有不同的特色。
6月16日至8月23日期間，民眾至指定店舖與拍照牆合照，並參與打卡活動，就有機會抽中史努比琺瑯馬克杯一組（共3名）。另外活動期間內，出示校車版、店舖版的拍照牆合照畫面，單點冰紅茶或台灣冰綠茶，可現折10元；出示咖啡版拍照牆的合照畫面，可享單點大杯MOS CAFÉ全品項現折10元。
史努比拍照牆店舖資訊
校車版：汐止夢想社區店、桃園南崁店、三重重陽店、淡水中北店、台北捷運爵士廣場店、景興店、智光店、彰化中正店、台中西屯店、台中崇德二店、台南健康店、台東新生店。
店舖版：康寧店、松江店、永吉店、士林中正店、泰山全興店、樹林學成店、永和永安店、桃園正光店、遠東SOGO新竹店、清境店、嘉義中山店、屏東店、金門民權店、花蓮中山店。
咖啡版：南港車站店、金山店、士林中正店、台中公益店、高雄澄清店、澎湖店。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言