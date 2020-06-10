必拍！摩斯加碼3款「史努比打卡牆」 合照抽馬克杯

摩斯漢堡繼5月底新推出一系列史努比套餐加價購活動之後，再度宣佈將於全台30間門市推出「史努比拍照牆」，共計有3款設計讓粉絲們合影留念。自6月16日起，民眾與史努比拍照牆合照，除了可享飲料、咖啡現折10元的優惠外，還有機會獲得史努比琺瑯馬克杯。

自5月28日起，摩斯漢堡首度與史努比合作，推出一系列MOS好時光限量商品，陸續推出史努比的摩斯卡、陶瓷圓盤、馬克杯、環保杯等不同的產品，民眾購買指定餐點就可以加價換購，引起許多粉絲的熱烈迴響。自6月10日起，也新推出購買南洋雞腿堡套餐，加價199元可獲得疊疊馬克杯的活動。

此次摩斯漢堡回應粉絲的需求，特別於30間門市打造不同的史努比拍照牆，共計有「校車版」、「店舖版」及「咖啡版」等3種設計，其中校車版拍照牆，可讓粉絲們與史努比夥伴們一起搭校車，回味學生時代的青春時光，其他版本也各有不同的特色。

6月16日至8月23日期間，民眾至指定店舖與拍照牆合照，並參與打卡活動，就有機會抽中史努比琺瑯馬克杯一組（共3名）。另外活動期間內，出示校車版、店舖版的拍照牆合照畫面，單點冰紅茶或台灣冰綠茶，可現折10元；出示咖啡版拍照牆的合照畫面，可享單點大杯MOS CAFÉ全品項現折10元。

史努比拍照牆店舖資訊

校車版：汐止夢想社區店、桃園南崁店、三重重陽店、淡水中北店、台北捷運爵士廣場店、景興店、智光店、彰化中正店、台中西屯店、台中崇德二店、台南健康店、台東新生店。

店舖版：康寧店、松江店、永吉店、士林中正店、泰山全興店、樹林學成店、永和永安店、桃園正光店、遠東SOGO新竹店、清境店、嘉義中山店、屏東店、金門民權店、花蓮中山店。