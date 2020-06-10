櫻花妹夏天肌膚「冷白皮」曬不黑！快學3招養出白皙肌

到了夏天，陽光照射下，許多人的膚色都會變黑，但日本櫻花妹，在夏天卻都還是「冷白皮」，發現卻沒有變黑，膚色依然是冷色調的白皮膚，讓人好奇櫻花妹們，到底如何養出「冷白皮」。

從日本雜誌中，可以發現日本人有非常多肌膚保養、防曬的秘訣，而夏天也是防止肌膚曬黑的重要時刻。該怎麼樣可以養出「冷白皮」呢？所謂的冷白皮，就是要肌膚細緻若凝脂般，關鍵在以下幾個習慣。

想要美白，檸檬水是不可缺少的由內而外美白神器。圖／摘自pexels

許多人想著美白，方式很直接，直接塗抹，以為可以很直接看到效果。但日本人的美白，偏向調理，由內而外都要兼顧到的保養，才是真正的養膚之道。

內在調養可以透過喝檸檬水達到美白的效果，再添加些蜂蜜進去，讓腸道更順暢，便秘問題改善了，皮膚也會看越來越有氣色，但千萬別忘記，出門還是要勤塗防曬，才能真正達到有效的內外兼具。

二、堅持每天塗乳液

想要細如凝脂的清透光滑肌膚，每天擦乳液是不可少，想要「冷白皮」，除了要皮膚白皙，還要有光澤、通透感，許多人往往都只把臉上的皮膚照顧的非常好，忽略了身體的肌膚。

夏日的肌膚容易出油，所以不會感覺到皮膚其實在缺水狀態，長久下來，身體肌膚就不那麼細緻，每日擦乳液是必要的，就如同臉部肌膚調養，「冷白皮」指日可待。

三、保持運動習慣

維持運動的習慣，新陳代謝對於肌膚的幫助，也有很大的幫助。圖／摘自pexels

運動除了可以減肥外，其實對於身心靈都是一個非常健全的運動。運動不只能讓外在維持著年輕體態、美化肌膚，內在更能讓心情有更多的放鬆、正常的新陳代謝，正所謂相由心生，有好的內心同樣外在也會散發著仙女的光芒，擁有著凝脂般的肌膚，完美的體態。