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超美柔嫩妝感 香緹卡「蔚藍海洋」系列保育海洋生物
向來力挺環境保育的彩妝品牌香緹卡，前陣子才推出「飛行寶石限定彩妝」為雨林保育盡一份力，近日又攜手國際知名保育組織WildAid野生救援組織，打造了全新「蔚藍海洋慈善彩妝」，保護因人類獵殺捕食而瀕危的鯨鯊與鬼蝠鱝。
這次「蔚藍海洋慈善彩妝」的誕生起源於2019年7月，WildAid野生救援邀請香緹卡品牌創辦人Sylvie前往墨西哥穆赫雷斯島與鯨鯊共游，深入了解鯨鯊和其他海洋生物被獵殺食用的情況，看著珍貴物種漸漸流失，因此香緹卡決定以行動支持保護海洋資源。
「蔚藍海洋慈善彩妝」共推出限量版花妍絢光唇彩和限量版蔚藍海洋頰彩亮顏盤，唇彩部分特選4種夏日清爽色調，包含馬鞭草Verbena梅紅色、沙灘玫瑰Beach Rose溫柔粉、金盞花Calendula烈日橘和馬德拉Madeira完美紅，除了有全新俐落的時尚海洋藍簡練筆型設計之外，也注入經典五月玫瑰萃取與抗氧化莓果萃取，加倍保濕。
頰彩亮顏盤則是把WildAid野生救援攝影師Shawn Heinrichs拍攝的鯨鯊及鬼蝠鱝繪印在盒身上，推出珊瑚光澤-蜜桃粉金色打亮/暖陽棕色光澤頰彩與玫瑰光澤-白金色打亮/淺粉色光澤頰彩兩種配色組合，奶油質地的頰彩與打亮用的微光感，營造出宛如在陽光下閃閃發亮的健康肌膚，兩款彩盤部分收益也將會協助WildAid野生救援的鯨鯊與蝠鱝救援計畫。
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