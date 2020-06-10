超美柔嫩妝感 香緹卡「蔚藍海洋」系列保育海洋生物

向來力挺環境保育的彩妝品牌香緹卡，前陣子才推出「飛行寶石限定彩妝」為雨林保育盡一份力，近日又攜手國際知名保育組織WildAid野生救援組織，打造了全新「蔚藍海洋慈善彩妝」，保護因人類獵殺捕食而瀕危的鯨鯊與鬼蝠鱝。

這次「蔚藍海洋慈善彩妝」的誕生起源於2019年7月，WildAid野生救援邀請香緹卡品牌創辦人Sylvie前往墨西哥穆赫雷斯島與鯨鯊共游，深入了解鯨鯊和其他海洋生物被獵殺食用的情況，看著珍貴物種漸漸流失，因此香緹卡決定以行動支持保護海洋資源。

「蔚藍海洋慈善彩妝」共推出限量版花妍絢光唇彩和限量版蔚藍海洋頰彩亮顏盤，唇彩部分特選4種夏日清爽色調，包含馬鞭草Verbena梅紅色、沙灘玫瑰Beach Rose溫柔粉、金盞花Calendula烈日橘和馬德拉Madeira完美紅，除了有全新俐落的時尚海洋藍簡練筆型設計之外，也注入經典五月玫瑰萃取與抗氧化莓果萃取，加倍保濕。