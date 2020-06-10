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MICHAEL KORS徜徉馬里布風情 LONGCHAMP編織包好夏天
藤編、草編包款最能代表夏日的氣息，MICHAEL KORS推出以馬里布（Malibu）為名的配件系列，洋溢度假風情，LONGCHAMP和TORY BURCH也都推出了編織包款配件，襯出清爽的夏季穿搭。
炎熱的夏季讓人想念湛藍大海、熱帶棕櫚樹，還有與沙灘的慵懶情調，MICHAEL KORS以加州濱海景點馬里布為靈感，推出全新藤編包款系列，裝飾白色、棕色皮革，打造簡約的輪廓，Malibu藤編托特包的鑲邊、包釦為皮革設計，MK金屬Logo 和流蘇綴飾都是品牌標誌，大容量包身可裝下沙灘巾、書本、化妝包等；Malibu藤編手拿包則附上華麗的金屬鍊帶，可以在假日午后或旅行作為輕便小包，到了夜晚的派對就成為手拿包，展現迷人的優閒穿搭。
LONGCHAMP的Roseau系列也設計了草編包款，竹節釦為其辨識特色，托特包型靈感取自傳統夏季的竹編籃子，極大的刺繡奔馬強化品牌識別度，也展現波西米亞的流浪風情；TORY BURCH的春夏季也有草編鍊帶包款，包身為拉菲草編織，Logo也以編織表現，搭襯綠色洋溢自然風，金屬鍊帶則增添華麗感，日晚裝皆適合。
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