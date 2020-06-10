MICHAEL KORS徜徉馬里布風情 LONGCHAMP編織包好夏天

藤編、草編包款最能代表夏日的氣息，MICHAEL KORS推出以馬里布（Malibu）為名的配件系列，洋溢度假風情，LONGCHAMP和TORY BURCH也都推出了編織包款配件，襯出清爽的夏季穿搭。

炎熱的夏季讓人想念湛藍大海、熱帶棕櫚樹，還有與沙灘的慵懶情調，MICHAEL KORS以加州濱海景點馬里布為靈感，推出全新藤編包款系列，裝飾白色、棕色皮革，打造簡約的輪廓，Malibu藤編托特包的鑲邊、包釦為皮革設計，MK金屬Logo 和流蘇綴飾都是品牌標誌，大容量包身可裝下沙灘巾、書本、化妝包等；Malibu藤編手拿包則附上華麗的金屬鍊帶，可以在假日午后或旅行作為輕便小包，到了夜晚的派對就成為手拿包，展現迷人的優閒穿搭。