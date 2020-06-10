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MICHAEL KORS徜徉馬里布風情 LONGCHAMP編織包好夏天

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
MICHAEL KORS推出夏日藤編包款系列。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出夏日藤編包款系列。圖／MICHAEL KORS提供

藤編、草編包款最能代表夏日的氣息，MICHAEL KORS推出以馬里布（Malibu）為名的配件系列，洋溢度假風情，LONGCHAMP和TORY BURCH也都推出了編織包款配件，襯出清爽的夏季穿搭。

炎熱的夏季讓人想念湛藍大海、熱帶棕櫚樹，還有與沙灘的慵懶情調，MICHAEL KORS以加州濱海景點馬里布為靈感，推出全新藤編包款系列，裝飾白色、棕色皮革，打造簡約的輪廓，Malibu藤編托特包的鑲邊、包釦為皮革設計，MK金屬Logo 和流蘇綴飾都是品牌標誌，大容量包身可裝下沙灘巾、書本、化妝包等；Malibu藤編手拿包則附上華麗的金屬鍊帶，可以在假日午后或旅行作為輕便小包，到了夜晚的派對就成為手拿包，展現迷人的優閒穿搭。

LONGCHAMP的Roseau系列也設計了草編包款，竹節釦為其辨識特色，托特包型靈感取自傳統夏季的竹編籃子，極大的刺繡奔馬強化品牌識別度，也展現波西米亞的流浪風情；TORY BURCH的春夏季也有草編鍊帶包款，包身為拉菲草編織，Logo也以編織表現，搭襯綠色洋溢自然風，金屬鍊帶則增添華麗感，日晚裝皆適合。

TORY BURCH Fleming Soft草編鍊包，13,900元。圖／取自TORY BURCH官網
TORY BURCH Fleming Soft草編鍊包，13,900元。圖／取自TORY BURCH官網
LONGCHAMP的Roseau草編肩背包，21,000元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP的Roseau草編肩背包，21,000元。圖／LONGCHAMP提供
MICHAEL KORS Malibu棕色皮革藤編包，9,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Malibu棕色皮革藤編包，9,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Malibu棕色皮革藤編包，9,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Malibu棕色皮革藤編包，9,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出馬里布夏日系列藤編包款。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出馬里布夏日系列藤編包款。圖／MICHAEL KORS提供
TORY BURCH Fleming Soft草編鍊包，13,900元。圖／取自TORY BURCH官網
TORY BURCH Fleming Soft草編鍊包，13,900元。圖／取自TORY BURCH官網
MICHAEL KORS推出馬里布夏日系列藤編托特包款。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出馬里布夏日系列藤編托特包款。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出馬里布夏日系列藤編手拿包款。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出馬里布夏日系列藤編手拿包款。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS銀色亞麻藤編鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供
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MICHAEL KORS Malibu白色皮革藤編包，9,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Malibu白色皮革藤編包，9,700元。圖／MICHAEL KORS提供
LONGCHAMP的Roseau系列推出草編包款。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP的Roseau系列推出草編包款。圖／LONGCHAMP提供
MICHAEL KORS Malibu金屬Logo藤編手拿鍊帶包，8,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Malibu金屬Logo藤編手拿鍊帶包，8,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS皮革編織涼鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS皮革編織涼鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供

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