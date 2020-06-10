繼光香香雞開賣「酥炸魷魚」 還有「炸雞腿」限時優惠

繼百葉豆腐、蘿蔔糕等經典炸物之後，「繼光香香雞」即日起再以台式鹽酥雞為基礎，推出全新單品「酥炸魷魚」，同時還研發2種佐料搭配，創造出更多不同的滋味。另外即日起也針對「台嗑雞腿」推出3塊、6塊、9塊裝的不同優惠方案，可享近9折折扣。

提供多款炸物料理的「繼光香香雞」，在今年3月以百葉豆腐、蘿蔔糕為主角，推出「塔香百頁豆腐」、「塔香蘿蔔糕」，擁有濃厚的台式鹹香風格。而根據網友投票的榜單資料顯示，「魷魚」是鹽酥雞攤必點排行第3名，加上阿根廷魷魚也是繼光香香雞店內的人氣商品，因此此次特別研發不同的炸魷新品，提供不同的選擇。

全新開發的「酥炸魷魚」選用新鮮魷魚，以乾粉酥炸的方式調理，讓麵衣更加酥脆、肉質也更軟嫩。另外還有「酸甜醬」以及「塔香拌料」等兩種不同的調味選擇，可依個人喜好擇一，每份售價115元。