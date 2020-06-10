在家也能做名店級日式炸豬排嗎？美食達人拆解詳盡步驟

話題美食書《東京豬排會議》，是由日本三位當代美食家山本益博、Mackey牧元、河田剛，憑著對炸豬排的熱愛，固定每2周聚會一次，探訪東京都內好吃的炸豬排店家，再透過社群分享評論，風雨無阻維持著這樣的節奏，直到日文版《東京とんかつ会議》出版，這個美味小隊仍努力不懈的吃著豬排。

許多讀者也想知道，是否有可能在家裡重現名店等級的美味，作者之一Mackey牧元，是美食月刊編輯顧問，吃遍各類美食料理，他詳細解析名店製作豬排的細膩步驟，準備重現美味的豬排，結果是？

在家也能重現名店級炸豬排嗎？達人這麼說

在家裡也能重現店裡的美味豬排嗎？ 我很想說「是的，可以。」

為了重現美味的豬排，首先必須有品質良好的豬肉，可以的話，平常就要和信賴的肉舖購買豬肉、嘗試各種品牌豬肉，找尋沒有多餘水分但充滿肉汁、脂肪融點低、香味甘甜的豬肉。

接著要準備油炸用油。

學習「ぽん多本家（Pon 多本家）」，取得健康且品質良好的牛油和豬油，以八比二的比例放入鍋中，先用大火加熱，沸騰後關火，攪拌約一小時後過濾，過濾後剩下的油渣也不可浪費，要用壓泥器搗碎使用，不浪費任何一點油脂。

油準備好了，接下來是麵包粉。雖然也可以購買市售的麵包，自己做成麵包粉，但是最好是像「成藏」那樣，請人烘焙不含糖分的麵包，再做成麵包粉，因為含有糖分的麵包粉容易燒焦。當然，為此必須和優秀的麵包店建立信賴關係，大量購買麵包。

能像是「すぎ田（Sugi 田）」一樣，向以吐司美味而出名的名店「Pelican（ペリカン）」特別訂製的話，就更理想了。將麵包做成麵包粉時， 也不能用食物調理棒等工具絞碎，而是要用刨絲器仔細磨成麵包粉。

肉、油、麵包粉都準備齊全後，就剩下低筋麵粉和蛋了，這些可以不用看得很重要，不過，要先購入銅鍋，當作油炸用鍋。

Mackey牧元認為要在家做出名店水準日式炸豬排，耗費功夫超乎想像。圖／布克文化提供

豬肉切成一人分，切去筋，裹上低筋麵粉、蛋液後，放入加了大量麵包粉的方型深盤內，讓麵包粉靜靜的緊抱住肉，雖然也有裹兩次麵衣的手法，但是一般人還是不要模仿比較好。

接下來是最大的難關：油炸，油炸方法有像是「成藏」一樣，從低溫慢慢提高溫度的方法，但是那很難掌握；也有像是「すぎ田」一樣，準備低溫和高溫兩個油鍋的方法，但是考量到在家調理的成本和空間，這個作法就變得很不現實，還是只能試著用一個油鍋油炸。

為了調整油溫，也要準備油溫計。

理想是用一百六十度油炸後，靜置一段時間，最後再用一百八十度的油炸過，雖然理想如此，但在完全不了解加熱程度的情況下， 既不能像「 のもと家（Nomoto 家）」的老闆那樣和肉對話：「今天的肉要炸久一點」，也很難像「ひなた（Hinata）」 的廚師一樣， 拿著炸好的豬排就能確認重量，輕輕搖晃就能從中心肉汁的流動，推測出加熱的程度。

豬排的加熱程度無法用分數測量，也無法中途切開確認，最重要的還是油炸的感覺和次數。

如果想要一開始就順利炸好豬排，肉就要切得較薄，或是油炸約一千次掌握感覺（雖然一千次可能也不足夠）。

好了，豬排炸好了，但是調理工作還沒結束，還必須準備高麗菜絲。可以的話，像池上的「 燕樂」 和「 成藏」 一樣，現切是最理想的。切成同樣大小的細絲、在吃之前才切，才能保有清爽的甜味，這也需要鍛鍊工夫。

Mackey牧元認為要在家做出名店水準日式炸豬排，耗費功夫超乎想像。圖／布克文化提供

雖然大家應該都能做出美味的米飯和味噌湯，不過，除此之外還要像「ぽん多本家」手工醃漬蘿蔔乾，或是「すぎ田」一樣當場製作芥末。

重現豬排定食這條路很長，也很費工夫，雖然不是做不到，但是也能簡單預想到，將辛苦的成果和名店比較時，巨大的落差將令人感到悵然若失，因此，在家裡還是無法炸出豬排。

名家給豬排的情話

豬排本身就是一種懷舊，豬油的香味烙印在腦海裡─ 料理評論家．山本益博

日本應該感到驕傲的料理之一，獨一無二的壓倒性奢侈感─ 美食家．Mackey牧元

很簡單卻很深奧，是不遜於米其林三星餐廳的料理─ 美食分析家．河田 剛

【以上摘文選自：《東京豬排會議》、作者：山本益博、Mackey牧元、河田剛、譯者：洪禎韓、圖文提供：布克文化、整理：記者柯意如】