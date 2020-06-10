聽新聞
test
0:00 / 0:00
好想咬一口！The Marc Jacobs推奶油蛋糕包
甜點之於女生總是充滿魅力的，不只滿足味蕾，繽紛夢幻的造型也非常療癒。時尚品牌Marc Jacobs去年全新推出The Marc Jacobs商品線，今年早秋就帶來「蛋糕上的糖霜和奶油花」（Icing on the cake）主題，把美味的甜點變成創作元素，讓穿搭造型也跟著變甜了！
The Marc Jacobs向來從時代、音樂、藝術和流行文化等擷取靈感，更高搭配度、主題性的造型充滿創意。「蛋糕上的糖霜和奶油花」系列用奶油蛋糕做為設計發想，將包款和皮件做為蛋糕本體，透過「視幻覺法」(Trompr L’oeil）印上擬真的糖霜花朵和奶油花緄邊圖片，或是把彩色水果糖排列並使用珍珠白的糖粒拼出「THE MARC JACOBS」字樣，搭配上粉色皮革，感覺都聞得到甜美氣味。
另外還有狗狗、霜淇淋、愛心等造型的翻糖餅乾被印在Snapshot相機包和皮夾等小皮件上，寬織紋揹帶也有視幻覺處理的奶油花「THE MARC JACOBS」，托特包上滿版的各式蛋糕像是把西點店隨身帶著走，而復古典雅的The Vanity包，還特別呈現出擠上立體奶油花的效果，搭配珍珠鍊帶更增添優雅氣質。
全系列於於6月中上市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言