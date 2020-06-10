好想咬一口！The Marc Jacobs推奶油蛋糕包

甜點之於女生總是充滿魅力的，不只滿足味蕾，繽紛夢幻的造型也非常療癒。時尚品牌Marc Jacobs去年全新推出The Marc Jacobs商品線，今年早秋就帶來「蛋糕上的糖霜和奶油花」（Icing on the cake）主題，把美味的甜點變成創作元素，讓穿搭造型也跟著變甜了！

The Marc Jacobs向來從時代、音樂、藝術和流行文化等擷取靈感，更高搭配度、主題性的造型充滿創意。「蛋糕上的糖霜和奶油花」系列用奶油蛋糕做為設計發想，將包款和皮件做為蛋糕本體，透過「視幻覺法」(Trompr L’oeil）印上擬真的糖霜花朵和奶油花緄邊圖片，或是把彩色水果糖排列並使用珍珠白的糖粒拼出「THE MARC JACOBS」字樣，搭配上粉色皮革，感覺都聞得到甜美氣味。

另外還有狗狗、霜淇淋、愛心等造型的翻糖餅乾被印在Snapshot相機包和皮夾等小皮件上，寬織紋揹帶也有視幻覺處理的奶油花「THE MARC JACOBS」，托特包上滿版的各式蛋糕像是把西點店隨身帶著走，而復古典雅的The Vanity包，還特別呈現出擠上立體奶油花的效果，搭配珍珠鍊帶更增添優雅氣質。