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好想咬一口！The Marc Jacobs推奶油蛋糕包

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
The Marc Jacobs早秋推出「蛋糕上的糖霜和奶油花」系列商品。圖／Marc Jacobs提供
The Marc Jacobs早秋推出「蛋糕上的糖霜和奶油花」系列商品。圖／Marc Jacobs提供

甜點之於女生總是充滿魅力的，不只滿足味蕾，繽紛夢幻的造型也非常療癒。時尚品牌Marc Jacobs去年全新推出The Marc Jacobs商品線，今年早秋就帶來「蛋糕上的糖霜和奶油花」（Icing on the cake）主題，把美味的甜點變成創作元素，讓穿搭造型也跟著變甜了！

The Marc Jacobs向來從時代、音樂、藝術和流行文化等擷取靈感，更高搭配度、主題性的造型充滿創意。「蛋糕上的糖霜和奶油花」系列用奶油蛋糕做為設計發想，將包款和皮件做為蛋糕本體，透過「視幻覺法」(Trompr L’oeil）印上擬真的糖霜花朵和奶油花緄邊圖片，或是把彩色水果糖排列並使用珍珠白的糖粒拼出「THE MARC JACOBS」字樣，搭配上粉色皮革，感覺都聞得到甜美氣味。

另外還有狗狗、霜淇淋、愛心等造型的翻糖餅乾被印在Snapshot相機包和皮夾等小皮件上，寬織紋揹帶也有視幻覺處理的奶油花「THE MARC JACOBS」，托特包上滿版的各式蛋糕像是把西點店隨身帶著走，而復古典雅的The Vanity包，還特別呈現出擠上立體奶油花的效果，搭配珍珠鍊帶更增添優雅氣質。

全系列於於6月中上市。

蛋糕上的糖霜和奶油花系列包款。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕上的糖霜和奶油花系列包款。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕上的糖霜和奶油花系列包款。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕上的糖霜和奶油花系列包款。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕上的糖霜和奶油花系列包款。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕上的糖霜和奶油花系列包款。圖／Marc Jacobs提供
甜美奶油花The Box包，23,900元。圖／Marc Jacobs提供
甜美奶油花The Box包，23,900元。圖／Marc Jacobs提供
彩色水果糖The Box包，23,900元。圖／Marc Jacobs提供
彩色水果糖The Box包，23,900元。圖／Marc Jacobs提供
奶油花The Vanity包，26,900元。圖／Marc Jacobs提供
奶油花The Vanity包，26,900元。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕派對The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕派對The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕派對The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕派對The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕派對The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕派對The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
翻糖餅乾短夾，7,290元。圖／Marc Jacobs提供
翻糖餅乾短夾，7,290元。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕派對The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
蛋糕派對The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
翻糖餅乾The Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
翻糖餅乾The Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供

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