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專業運動員必備！G-Shock智能表功能再進階 GPS衛星定位、心率光學偵測器通通有

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
職業籃球選手八村壘詮釋G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000智能表14,000元。圖／Casio提供
職業籃球選手八村壘詮釋G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000智能表14,000元。圖／Casio提供

G-Shock在2018首度推出Ｇ-SQUAD系列後，在今年推出首款搭載了心率偵測，以及GPS衛星定位的智能表，一曝光就受到專業運動員的關注。因為既保有了品牌耐衝擊的特色，還能即時顯示心率和移動距離，更具備水下防水200公尺的性能，可能是目前市場上最強悍的運動智能表。

全新GBD-H1000智能表，強調了為專業運動員量身打造，因此新增了GPS衛星定位、光學心率偵測器功能，除此之外所搭載的三軸加速傳感器，還能在無GPS的環境下，計算配戴者的移動距離，不只是慢跑時能使用。這只智能表還配備了高度、氣壓以及溫度感測器，因此在爬山或是健身時都能使用，品牌表示新款的GBD-H1000表，還能透過連結專用的App應用程式，將在慢跑機上的移動換算成實際的距離，讓人清楚了解到自己的運動強度。所搭配的樹脂表帶，也採用多孔洞設計，一來可以增加透氣，二來更能貼合手腕。

男模劉雨凱示範G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000智能表功能。圖／Casio提供
男模劉雨凱示範G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000智能表功能。圖／Casio提供

購買這款智能表的消費者也可藉由專業運動程式開發商FIRSTBEAT開發的演算法，制定專屬訓練計畫，或是改善心肺功能與賽前準備，並以圖表形式顯示在App內。除了這些功能之外，G-Shock還讓GBD-H1000智能表擁有太陽能、USB雙充電模式，而且在電力充足的情況下，能夠維持各項紀錄長達14小時。而且只是當作一般手表呈現時間顯示時，就只會利用到太陽能所產生的電力，這對當下不方便充電或是要長時間運動時，是再適合不過的功能。預計在6月中旬上市，現在預購品牌還會贈送摩曼頓價值1500元的提貨券。

G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000-4智能表14,000元。圖／Casio提供
G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000-4智能表14,000元。圖／Casio提供

G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000-1A智能表14,000元。圖／Casio提供
G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000-1A智能表14,000元。圖／Casio提供

G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-100-1智能表4,900元。圖／Casio提供
G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-100-1智能表4,900元。圖／Casio提供

使用G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000智能表的人，能夠透過專屬App來了解自己的運動強度。圖／Casio提供
使用G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000智能表的人，能夠透過專屬App來了解自己的運動強度。圖／Casio提供

G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000智能表，具備光學偵測器，透過血液流動來測量心率。圖／Casio提供
G-Shock Ｇ-SQUAD系列GBD-H1000智能表，具備光學偵測器，透過血液流動來測量心率。圖／Casio提供

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