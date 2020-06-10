聽新聞
test
0:00 / 0:00
劉詩詩大氣上位成Qeelin新代言人 簡約幾何珠寶太俐落
東方珠寶品牌Qeelin近日宣布喜訊，找來中國大陸女星劉詩詩擔任品牌代言人，相中後者的東方氣質和優雅印象，企圖演繹Qeelin一直以來傳承的中華傳統文化之美。
畢業於北京舞蹈學院芭蕾舞系的劉詩詩出道後留下包含「射鵰英雄傳」、「仙劍奇俠傳三」、「怪俠一枝梅」等多部電視劇代表作。除了在2011年因演出《步步驚心》人氣走紅，2015年再與吳奇隆結為連理，為影迷蔚為佳話。同時更成為第一屆「中國電視劇品質盛典」的年度最具影響力演員等殊榮。
而在此次品牌宣布與劉詩詩合作後，品牌創辦人Dennis Chan也表示，劉詩詩是他非常欣賞的演員，不僅散發東方之美、也保持新時代女性獨立自信、內心充實的摩登個性。事實上，身為東方品牌的Qeelin過往總擅長從東方文化中汲取靈感，像是將帶有傳統文化意涵的葫蘆、金魚加入珠寶設計，而劉詩詩此次廣告形象中，則以一襲黑色平口洋裝，搭配大型的鏤空Wulu項鍊，以簡約之美，展現東方的落落大方。
同樣以幾何造型為出發，Boucheron也有橢圓形為元素的erpent Bohème長項鍊與戒指，將幾何元素納入精巧設計。另外像是伯爵的Limelight Gala珠寶女表則是將兩個交疊的阿拉伯數字六，勾勒出一個不斷轉動的幾何漩渦，再搭配寶石鑲嵌，散發輕快的奢華意念。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言