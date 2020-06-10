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劉詩詩大氣上位成Qeelin新代言人 簡約幾何珠寶太俐落

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
劉詩詩成Qeelin最新品牌代言人，展現高貴俐落風範。圖 / Qeelin提供。
劉詩詩成Qeelin最新品牌代言人，展現高貴俐落風範。圖 / Qeelin提供。

東方珠寶品牌Qeelin近日宣布喜訊，找來中國大陸女星劉詩詩擔任品牌代言人，相中後者的東方氣質和優雅印象，企圖演繹Qeelin一直以來傳承的中華傳統文化之美。

畢業於北京舞蹈學院芭蕾舞系的劉詩詩出道後留下包含「射鵰英雄傳」、「仙劍奇俠傳三」、「怪俠一枝梅」等多部電視劇代表作。除了在2011年因演出《步步驚心》人氣走紅，2015年再與吳奇隆結為連理，為影迷蔚為佳話。同時更成為第一屆「中國電視劇品質盛典」的年度最具影響力演員等殊榮。

而在此次品牌宣布與劉詩詩合作後，品牌創辦人Dennis Chan也表示，劉詩詩是他非常欣賞的演員，不僅散發東方之美、也保持新時代女性獨立自信、內心充實的摩登個性。事實上，身為東方品牌的Qeelin過往總擅長從東方文化中汲取靈感，像是將帶有傳統文化意涵的葫蘆、金魚加入珠寶設計，而劉詩詩此次廣告形象中，則以一襲黑色平口洋裝，搭配大型的鏤空Wulu項鍊，以簡約之美，展現東方的落落大方。

同樣以幾何造型為出發，Boucheron也有橢圓形為元素的erpent Bohème長項鍊與戒指，將幾何元素納入精巧設計。另外像是伯爵的Limelight Gala珠寶女表則是將兩個交疊的阿拉伯數字六，勾勒出一個不斷轉動的幾何漩渦，再搭配寶石鑲嵌，散發輕快的奢華意念。

PIAGET，Limelight Gala高級珠寶女表，時間顯示，兩側向外延伸的表耳，頗具幾何造型之美。價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Limelight Gala高級珠寶女表，時間顯示，兩側向外延伸的表耳，頗具幾何造型之美。價格店洽。圖 / PIAGET提供。
Boucheron，Serpent Bohème白K金鑽戒（JRG02992），鑲嵌16顆鑽石約0.47克拉，18萬8,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème白K金鑽戒（JRG02992），鑲嵌16顆鑽石約0.47克拉，18萬8,000元。圖 / Boucheron提供。
Qeelin擅長將東方元素納入珠寶設計，以葫蘆造型的Wulu系列，便在簡約中勾勒出祝福意念。圖 / Qeelin提供。
Qeelin擅長將東方元素納入珠寶設計，以葫蘆造型的Wulu系列，便在簡約中勾勒出祝福意念。圖 / Qeelin提供。
同樣以幾何造型為出發，Boucheron也有橢圓形為元素的Serpent Bohème長項鍊與戒指，將幾何元素納入精巧設計。圖 / Boucheron提供。
同樣以幾何造型為出發，Boucheron也有橢圓形為元素的Serpent Bohème長項鍊與戒指，將幾何元素納入精巧設計。圖 / Boucheron提供。
Qeelin，Wulu系列18K白金鑽石耳環，38萬1,900元。 圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Wulu系列18K白金鑽石耳環，38萬1,900元。 圖 / Qeelin提供。

品牌 珠寶 劉詩詩

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