快訊

NCC發出5G特許執照 遠傳拿下第2張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免成交手續費！全家推新網路開店平台 助小賣家升級

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全家最大優勢是可提供金流、物流、資訊流相互整合的全方位服務。記者黃筱晴／攝影
全家最大優勢是可提供金流、物流、資訊流相互整合的全方位服務。記者黃筱晴／攝影

瞄準新電商時代，全家便利商店繼「好賣＋」個人化賣家平台之後，今宣布再推出進階版微型開店平台「好開店」、「好店＋」。鎖定LINE好友圈、Facebook社團、直播拍賣等自帶流量賣家的網路開店需求，整合金流、物流、資訊流整合服務，主打免開店租金、免成交手續費，預計3年將助攻1萬家商家，補助高達10億元。

全家E-Retail事業部部長王啟丞表示，預估「好開店」、「好店＋」雙平台上線後，三大自有平台EC件比例將有望佔整體3成。為打造全方位的賣家生態圈，將陸續推出「我的包裹」App即時貨態查詢、「賣＋補給站」包材備品線上購，以及預計在第三季推出大單可直接到府收件的「收貨通」功能，提供從前台交易到後台支援系統的一條龍服務。

王啟丞指出，全家與其他類似電商平台相比，可提供金流、物流、資訊流相互整合的全方位服務。金流部分，提供賣家多元的付款方式與帳務串接的查詢與彙整；物流則是整合全台超過3,600家店舖優勢，全台皆可寄取件；資訊流則與「全家」會員系統綁定，超過1,200萬會員的數量優勢，讓買賣雙方只要開啟「全家」App，即會於首頁「我的包裹」處顯示即時貨態追蹤。「好賣＋」更將於今年第3季新增賣家專屬App，提升賣家便利性。

有別於先前推出的「好賣＋」，進階款的「好開店」、「好店＋」更適合自帶流量的微型與品牌電商賣家，賣場商品可被搜尋，擴大客群觸及性，旗艦款「好店＋」更可提供會員分級制度、多元行銷模組、營銷報表分析等進階功能。

為歡慶新平台上線，於6月11日至6月30日期間內，前10萬筆於「好開店」平台訂單成立之商品，即可享有免運優惠。活動期間內，於「好店＋」前1,000名開店成功之商家，每位送100件免運費；另外，即日起至6月30日期間，「好賣＋」每件優惠價39元、「好開店」及「好店＋」則推出每件49元優惠價。

平台提供賣家最便捷、簡單的開店方式，從網站申請、設定網站logo、版型選擇、首頁主圖到商品上架，簡單3步驟、只要3分鐘即可快速上線。記者黃筱晴／攝影
平台提供賣家最便捷、簡單的開店方式，從網站申請、設定網站logo、版型選擇、首頁主圖到商品上架，簡單3步驟、只要3分鐘即可快速上線。記者黃筱晴／攝影
全家E-Retail事業部部長王啟丞宣布推出全新開店平台「好開店」、「好店＋」。記者黃筱晴／攝影
全家E-Retail事業部部長王啟丞宣布推出全新開店平台「好開店」、「好店＋」。記者黃筱晴／攝影

電商 全家便利商店

延伸閱讀

中國歐盟商會：疫情加劇在中國經商挑戰

捷迅5月營收3.71億創高 上半年EPS拚3元

天津3海關特殊監管區 升級綜合保稅區

遼寧自貿區 開啟全球肉類保稅倉

相關新聞

專業運動員必備！G-Shock智能表功能再進階 GPS衛星定位、心率光學偵測器通通有

G-Shock在2018首度推出Ｇ-SQUAD系列後，在今年推出首款搭載了心率偵測，以及GPS衛星定位的智能表，一曝光就...

劉詩詩大氣上位成Qeelin新代言人 簡約幾何珠寶太俐落

東方珠寶品牌Qeelin近日宣布喜訊，找來中國大陸女星劉詩詩擔任品牌代言人，相中後者的東方氣質和優雅印象，企圖演繹Qee...

瞄準三倍券商機 台開新天堂樂園加碼優惠還推二手市集

行政院推3倍振興券，台開集團看好商機，從6月25日端午連假起一直到整個暑假，在花蓮新天堂樂園推出二手市集，並在市集期間推...

免成交手續費！全家推新網路開店平台 助小賣家升級

瞄準新電商時代，全家便利商店繼「好賣＋」個人化賣家平台之後，今宣布再推出進階版微型開店平台「好開店」、「好店＋」。鎖定L...

統一時代、夢時代攜手 「2千送4百」回饋超越周年慶

自進入防疫大解封後，百貨表示人潮回溫有感，百貨也在此時紛紛祭出優惠超越周年慶的「解封加碼」，引進新櫃生力軍，刺激解封購物...

來做自己的珠寶吧！台灣設計師開設沙龍推設計體驗課

以訂製時尚輕珠寶躍上國際舞台的台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery，今年度創辦人暨設計師姚樹君於台北捷運中山站附近開設珠寶沙龍Olivia Yao Fine Jewellery Salon，提供珠寶訂製服務之外，並開辦一對一專業珠寶繪圖課程。今年6月起起首度推出的「一日珠寶設計師」課程，除了體驗專業珠寶會圖，更可以透過品牌金工團隊的協助，將個人設計圖稿製作為成品，成為獨一無二的專屬珠寶。

張立昂與宋芸樺穿上BOSS非典情侶裝 放閃逼人戴墨鏡

情侶裝應該要有什麼樣子？相似的顏色、雷同的設計元素、放大的標語Logo？其實只要有好心情，人人都能穿著自信、打造非典型情侶裝。由張立昂與宋芸樺擔綱演出男女主角的全新偶像劇「浪漫輸給你」首映記者會上，兩人不約而穿上BOSS的墨藍西裝搭配迷彩襯衫，以及彩色真絲直條紋洋裝，還原劇中超甜默契、大方放閃。

一卡通推AI智能客服 可全年無休對話

為讓用戶服務更即時，一卡通公司即日起推出AI智慧語音助理服務，民眾只要對著手機Google助理說「我要跟iPASS一卡通說話！」就能喚起Google一卡通AI客服助手，全年無休隨時可查詢客服聯繫資訊、票卡記名、票卡掛失、儲值、轉帳、乘車碼等相關資訊。

酒鬼必備！滿滿酒精的福虎包 火龍果特調微醺上市

台灣知名精釀啤酒品牌「臺虎精釀」因全球新冠肺炎影響，原訂每年都會舉辦的夏日啤酒盛典「福虎祭」，今年改至線上舉行，更應景搭...

韓素希連背影都美！和曾之喬搭同款的Chloé手袋開新店

韓劇《夫婦的世界》落幕了，「最美小三」韓素希的美仍具有強勁後座力，一舉一動都受到關注，選搭的配件也維持話題熱度，包括Ch...

梵克雅寶Lucky Animals 住到韓國藝術家的夢幻山水裡

法國精品梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）擅長以詩意的珠寶工藝描繪大自然的生命力，誕生於2017年的Luc...

U值媒／西班牙朝聖之路 需要什麼理由？非得是這條路嗎？

朝聖之路，最有名的一條，位於西班牙。甚至被聯合國教科文組織列為世界遺產。前來走這段路的人，也許想著；是不是可以得到心靈解脫、是不是生活的出路、能不能在路途上跟自己對話找到自我，甚至有多少想拋開遺忘的煩惱等等，希望能在走完之時得到解答或者解放。但細想，你真的需要什麼理由嗎？也非得是這條路嗎？

熱門新聞

準颱風鸚鵡路徑曝光 氣象專家估本周末最接近台灣

平交道事故暴增！他5年撞死3人狂做惡夢 太太勸別幹了

可進台積電為何還考公務員？ 網揭2關鍵讓鐵飯碗吸引力暴增

大樂透第109054期開獎

大樂透端午加碼首日 12人獨得百萬紅包

夏季電費破萬！她忍痛「做1決定」秒變2275元：省的很有感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。