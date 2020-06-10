免成交手續費！全家推新網路開店平台 助小賣家升級

瞄準新電商時代，全家便利商店繼「好賣＋」個人化賣家平台之後，今宣布再推出進階版微型開店平台「好開店」、「好店＋」。鎖定LINE好友圈、Facebook社團、直播拍賣等自帶流量賣家的網路開店需求，整合金流、物流、資訊流整合服務，主打免開店租金、免成交手續費，預計3年將助攻1萬家商家，補助高達10億元。

全家E-Retail事業部部長王啟丞表示，預估「好開店」、「好店＋」雙平台上線後，三大自有平台EC件比例將有望佔整體3成。為打造全方位的賣家生態圈，將陸續推出「我的包裹」App即時貨態查詢、「賣＋補給站」包材備品線上購，以及預計在第三季推出大單可直接到府收件的「收貨通」功能，提供從前台交易到後台支援系統的一條龍服務。

王啟丞指出，全家與其他類似電商平台相比，可提供金流、物流、資訊流相互整合的全方位服務。金流部分，提供賣家多元的付款方式與帳務串接的查詢與彙整；物流則是整合全台超過3,600家店舖優勢，全台皆可寄取件；資訊流則與「全家」會員系統綁定，超過1,200萬會員的數量優勢，讓買賣雙方只要開啟「全家」App，即會於首頁「我的包裹」處顯示即時貨態追蹤。「好賣＋」更將於今年第3季新增賣家專屬App，提升賣家便利性。

有別於先前推出的「好賣＋」，進階款的「好開店」、「好店＋」更適合自帶流量的微型與品牌電商賣家，賣場商品可被搜尋，擴大客群觸及性，旗艦款「好店＋」更可提供會員分級制度、多元行銷模組、營銷報表分析等進階功能。