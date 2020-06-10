統一時代、夢時代攜手 「2千送4百」回饋超越周年慶

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
日本橋浜町酒食処進駐微風信義。圖／微風提供
日本橋浜町酒食処進駐微風信義。圖／微風提供

自進入防疫大解封後，百貨表示人潮回溫有感，百貨也在此時紛紛祭出優惠超越周年慶的「解封加碼」，引進新櫃生力軍，刺激解封購物熱潮，提高商場成長動能。

解封後百貨首要任務就是趁著人潮回流衝業績，彌補上半年缺口。統一時代百貨台北店首度攜手高雄夢時代購物中心，南北同步推出2020「超給利」優惠。6月18日起至6月28日，全館指定櫃位消費滿2,000就送400的超級回饋，包含200元百貨商品抵用券、100元餐飲十足抵用券，再加贈100元指定品牌優惠折抵券。另外，台北統一時代聯名卡友再享累計刷滿15,000元再加贈100、高雄夢時代首四日消費滿15,000元加贈300元，回饋更勝周年慶。

活動期間，台北統一時代聯名卡友可享指定餐飲天天88折，於百貨消費滿2,000元可享星巴克買一送一。夢時代表則觀察民眾購物行為朝「宅經濟」挪移，其中3C家電消費力道持續成長。6月18日起除指定家電消費滿2,000元送400元外，3C指定商品首四日再加碼滿5,000元送300元，滿15,000元再送300元優惠。

板橋大遠百指出，解封後比起疫情期間來客大約有逾5成增加，加上最近天氣炎熱又容易下雨，不少民眾選擇到百貨公司吹冷氣、逛街、聚餐，多家餐廳在周末都出現排隊人龍，但仍維持量體溫、酒精消毒手部等防疫措施。

板橋大遠百美妝新櫃引進NARS、LAURA MERCIER蘿拉蜜思兩大人氣彩妝，6月24日還有奢華保養La prairie進駐。台北老字號美食、營業超過一甲子的常青餃子館則首度跨進新北、進駐板橋大遠百B1，主力品項設定為熱門的牛肉、豬肉乾烙捲餅，主打外帶以及少數的內用區，餃子則以冷凍商品形式提供外帶。

微風也有不少精品、美食新櫃陸續登場， 微風信義引進2020EYEhaus-Gucci Eyewear期間限定概念店，獨家販售Gucci 2020春夏新款太陽眼鏡。另有AllSaints全新概念店、輕奢時裝ZOEYF、全新sandro概念店以及香氛品牌Miller Harris、BYREDO。微風南山atré預計6月底引進SNIDEL、gelato pique兩大日系女裝。微風信義美食新店則有日本橋浜町酒食処、微風南山引進頂級巧克力品牌Jean-Paul Hévin全新概念店。

台北統一時代6/26博多山海雞肉天婦羅丼買一送一。圖／統一時代提供
台北統一時代6/26博多山海雞肉天婦羅丼買一送一。圖／統一時代提供
台北統一時代6/25大河屋安格斯牛買一送一。圖／統一時代提供
台北統一時代6/25大河屋安格斯牛買一送一。圖／統一時代提供
台北統一時代與高雄夢時代首度攜手，南北同步推出2020「超給利」優惠活動。6/18至6/28，全館指定櫃位消費滿2,000送400。圖／夢時代提供
台北統一時代與高雄夢時代首度攜手，南北同步推出2020「超給利」優惠活動。6/18至6/28，全館指定櫃位消費滿2,000送400。圖／夢時代提供
微風信義引進2020EYEhaus-Gucci Eyewear期間限定概念店。圖／微風提供
微風信義引進2020EYEhaus-Gucci Eyewear期間限定概念店。圖／微風提供
LAURA MERCIER蘿拉蜜思進駐板橋大遠百。圖／遠百提供
LAURA MERCIER蘿拉蜜思進駐板橋大遠百。圖／遠百提供
NARS進駐板橋大遠百。圖／遠百提供
NARS進駐板橋大遠百。圖／遠百提供
台北老字號美食常青餃子館首度跨進新北、進駐板橋大遠百B1。圖／遠百提供
台北老字號美食常青餃子館首度跨進新北、進駐板橋大遠百B1。圖／遠百提供

微風南山 統一時代百貨 品牌

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