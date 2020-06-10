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來做自己的珠寶吧！台灣設計師開設沙龍推設計體驗課

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍6月起推出以彩色剛玉為主題的「一日珠寶設計師」體驗課程。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍6月起推出以彩色剛玉為主題的「一日珠寶設計師」體驗課程。圖／Olivia Yao Jewellery提供

以訂製時尚輕珠寶躍上國際舞台的台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery，今年度創辦人暨設計師姚樹君於台北捷運中山站附近開設珠寶沙龍Olivia Yao Fine Jewellery Salon，提供珠寶訂製服務之外，並開辦一對一專業珠寶繪圖課程。今年6月起起首度推出的「一日珠寶設計師」課程，除了體驗專業珠寶會圖，更可以透過品牌金工團隊的協助，將個人設計圖稿製作為成品，成為獨一無二的專屬珠寶。

具備GIA鑽石鑑定師資格的姚樹君於7年前開創個人設計品牌Olivia Yao Jewellery，從輕珠寶開始，如今許多客戶也開始希望能擁有屬於自己的訂製之作，因而開設珠寶沙龍提供一對一專屬的服務。珠寶沙龍更將於6月份起提供「一日珠寶設計師」體驗課程，從認識常見四大寶石：紅寶石、藍寶石、祖母綠、鑽石開始，並協助從中為自己的設計挑選主石。課程將由講師解說珠寶繪圖技法，並提供專家級水彩上色示範，協助大家繪製自己的設計圖稿，作品更可進一步製成珠寶。設計師將從專業角度提供設計協助與金工估價，課程費用可全額折抵訂製費用。

台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery於台北捷運中山站附近開設珠寶沙龍Olivia Yao Fine Jewellery Salon。圖／Olivia Yao Jewellery提供
台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery於台北捷運中山站附近開設珠寶沙龍Olivia Yao Fine Jewellery Salon。圖／Olivia Yao Jewellery提供
珠寶繪圖課程自沙龍試營運以來預約滿額。圖／Olivia Yao Jewellery提供
珠寶繪圖課程自沙龍試營運以來預約滿額。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍提供一對一訂製珠寶服務。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍提供一對一訂製珠寶服務。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍6月起推出以彩色剛玉為主題的「一日珠寶設計師」體驗課程。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍6月起推出以彩色剛玉為主題的「一日珠寶設計師」體驗課程。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍提供一對一訂製珠寶服務。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍提供一對一訂製珠寶服務。圖／Olivia Yao Jewellery提供
台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery於台北捷運中山站附近開設珠寶沙龍Olivia Yao Fine Jewellery Salon。圖／Olivia Yao Jewellery提供
台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery於台北捷運中山站附近開設珠寶沙龍Olivia Yao Fine Jewellery Salon。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍提供一對一訂製珠寶服務。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery珠寶沙龍提供一對一訂製珠寶服務。圖／Olivia Yao Jewellery提供
台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery創辦人暨設計師姚樹君。圖／Olivia Yao Jewellery提供
台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery創辦人暨設計師姚樹君。圖／Olivia Yao Jewellery提供

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