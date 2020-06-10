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來做自己的珠寶吧！台灣設計師開設沙龍推設計體驗課
以訂製時尚輕珠寶躍上國際舞台的台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery，今年度創辦人暨設計師姚樹君於台北捷運中山站附近開設珠寶沙龍Olivia Yao Fine Jewellery Salon，提供珠寶訂製服務之外，並開辦一對一專業珠寶繪圖課程。今年6月起起首度推出的「一日珠寶設計師」課程，除了體驗專業珠寶會圖，更可以透過品牌金工團隊的協助，將個人設計圖稿製作為成品，成為獨一無二的專屬珠寶。
具備GIA鑽石鑑定師資格的姚樹君於7年前開創個人設計品牌Olivia Yao Jewellery，從輕珠寶開始，如今許多客戶也開始希望能擁有屬於自己的訂製之作，因而開設珠寶沙龍提供一對一專屬的服務。珠寶沙龍更將於6月份起提供「一日珠寶設計師」體驗課程，從認識常見四大寶石：紅寶石、藍寶石、祖母綠、鑽石開始，並協助從中為自己的設計挑選主石。課程將由講師解說珠寶繪圖技法，並提供專家級水彩上色示範，協助大家繪製自己的設計圖稿，作品更可進一步製成珠寶。設計師將從專業角度提供設計協助與金工估價，課程費用可全額折抵訂製費用。
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