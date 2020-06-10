張立昂與宋芸樺穿上BOSS非典情侶裝 放閃逼人戴墨鏡

情侶裝應該要有什麼樣子？相似的顏色、雷同的設計元素、放大的標語Logo？其實只要有好心情，人人都能穿著自信、打造非典型情侶裝。由張立昂與宋芸樺擔綱演出男女主角的全新偶像劇「浪漫輸給你」首映記者會上，兩人不約而同穿上BOSS的墨藍西裝搭配迷彩襯衫，以及彩色真絲直條紋洋裝，還原劇中超甜默契、大方放閃。

張立昂曾與宋芸樺在九把刀同名小說、2014年的「等一個人咖啡」中演出對手戲，也因為此戲讓張立昂出道成名。此後張立昂除陸續演出過電視劇「1989一念間」、「網紅的瘋狂世界」，2018到2020年也持續詞曲歌唱兩棲，創作出多首單曲；而宋芸樺近年則持續在「我的少女時代」、「西虹市首富」、「帶我去月球」等電影中活躍，而這次的「浪漫輸給你」則是相隔六年後兩人再度合作演出。