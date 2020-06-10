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張立昂與宋芸樺穿上BOSS非典情侶裝 放閃逼人戴墨鏡

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
出席偶像劇「浪漫輸給你」時，張立昂、宋芸樺分別換上了BOSS 2020春夏與早秋時裝，大秀甜蜜默契。圖/BOSS提供
出席偶像劇「浪漫輸給你」時，張立昂、宋芸樺分別換上了BOSS 2020春夏與早秋時裝，大秀甜蜜默契。圖/BOSS提供

情侶裝應該要有什麼樣子？相似的顏色、雷同的設計元素、放大的標語Logo？其實只要有好心情，人人都能穿著自信、打造非典型情侶裝。由張立昂宋芸樺擔綱演出男女主角的全新偶像劇「浪漫輸給你」首映記者會上，兩人不約而同穿上BOSS的墨藍西裝搭配迷彩襯衫，以及彩色真絲直條紋洋裝，還原劇中超甜默契、大方放閃。

張立昂曾與宋芸樺在九把刀同名小說、2014年的「等一個人咖啡」中演出對手戲，也因為此戲讓張立昂出道成名。此後張立昂除陸續演出過電視劇「1989一念間」、「網紅的瘋狂世界」，2018到2020年也持續詞曲歌唱兩棲，創作出多首單曲；而宋芸樺近年則持續在「我的少女時代」、「西虹市首富」、「帶我去月球」等電影中活躍，而這次的「浪漫輸給你」則是相隔六年後兩人再度合作演出。

而在日前戲劇首映記者會上，兩人分別穿上BOSS的深藍西裝與直條紋洋裝，張立昂在墨藍色西裝中搭配了散發軍事風格的藍綠色迷彩襯衫，透過顏色的深淺對比、讓反差與和諧並存；而宋芸樺穿上的彩色真絲直條紋洋裝，直條紋除拉長身形線條，亮橘、白、海軍藍的高彩對比再襯上腰間米色金屬雙釦腰帶，營造出時髦都會感。誰說情侶裝一定要大大標語Logo？且看張立昂曾與宋芸樺，有默契、有自信，非典型情侶裝，這樣穿、也很可以。

BOSS 2020的早秋系列，以簡約剪裁和沈穩色系，描繪都會男子的生活風貌。圖/BOSS提供
BOSS 2020的早秋系列，以簡約剪裁和沈穩色系，描繪都會男子的生活風貌。圖/BOSS提供
BOSS，彩色直條紋真絲連身洋裝，21,900元。圖/BOSS提供
BOSS，彩色直條紋真絲連身洋裝，21,900元。圖/BOSS提供
張立昂換上BOSS 2020早秋系列墨藍色西裝外套與藍綠色迷彩襯衫，一展翩翩風度。圖/BOSS提供
張立昂換上BOSS 2020早秋系列墨藍色西裝外套與藍綠色迷彩襯衫，一展翩翩風度。圖/BOSS提供

情侶 西裝 記者會 張立昂 宋芸樺

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