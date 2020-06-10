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iPASS一卡通推AI智能客服 可全年無休對話

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
iPASS一卡通推AI智能客服，讓用戶可「用講的」跟AI智能客服詢問資訊。圖／一卡通公司提供
iPASS一卡通推AI智能客服，讓用戶可「用講的」跟AI智能客服詢問資訊。圖／一卡通公司提供

為讓用戶服務更即時，一卡通公司即日起推出AI智慧語音助理服務，民眾只要對著手機Google助理說「我要跟iPASS一卡通說話！」就能喚起Google一卡通AI客服助手，全年無休隨時可查詢客服聯繫資訊、票卡記名、票卡掛失、儲值、轉帳、乘車碼等相關資訊。

一卡通公司表示，去年民眾即時查詢資訊，用戶最感興趣的前5名問題，分別為票卡遺失處理方式、票卡申辦資格、LINE Pay Money儲值方式說明、LINE Pay Money手續費說明及票卡申辦方式。

一卡通公司說，新增的Google AI智能客服所提供的資訊，票卡部分有記名、掛失、使用異常資訊查詢等，LINE Pay Money部分則有乘車碼、生活繳費、儲值等相關資訊，另也提供用戶近期優惠資訊作為消費參考。

一卡通公司說明，如果是iOS系統用戶，可至App Store下載安裝Google助理 (Google Assistant)，打開後對著Google助理說出「我要跟iPASS一卡通說話！」即可啟動iPASS一卡通AI助手。Android系統用戶，以OK Google呼叫出Google助理後說出「我要跟iPASS一卡通說話！」即可啟動iPASS一卡通AI助手。

一卡通用戶如想查詢票卡資訊，透過手機呼叫iPASS一卡通AI助手，如想查詢客服聯繫資訊、票卡記名、票卡掛失、票卡使用異常資訊等，AI助手會再連結至官網，讓用戶進一步查詢。

另針對LINE Pay Money的繳費、儲值等，也可透過iPASS一卡通AI助手，連結銀行、自動儲值等；也提供乘車碼相關資訊查詢及管理相關資訊的客服聯繫管道。

一卡通 AI LINE

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